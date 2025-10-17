UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind activele rusești înghețate. Anunțul făcut la Bruxelles

Uniunea Europeană a propus utilizarea unei părți din împrumutul propus în valoare de 140 de miliarde de euro, garantat cu activele înghețate ale Rusiei, pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina. Potrivit Financial Times, propunerea a fost prezentată ambasadorilor UE vineri, 17 octombrie.

Ideea a apărut după ce aliații europeni au fost surprinși de faptul că președintele american Donald Trump a acceptat să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în Ungaria.

Astfel, Comisia Europeană intenționează să utilizeze activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații în Ucraina. Cea mai mare parte a fondurilor va fi utilizată pentru achiziționarea de arme și sprijinirea industriilor de apărare din Ucraina și Europa, potrivit unui document intern al Comisiei care prezintă structura împrumutului, consultat de Financial Times.

Deși Franța a solicitat acordarea priorității armelor fabricate în Europa, Comisia a adăugat că „ar putea fi avută în vedere cooperarea cu parteneri internaționali care se angajează să ofere un sprijin suplimentar substanțial” Ucrainei.

Diplomații și oficialii UE au declarat că propunerea vizează utilizarea contractelor mari de achiziție de arme pentru a menține Statele Unite de partea lor.

Documentul solicită, de asemenea, aliaților G7 și altor țări să „își intensifice sprijinul pentru Ucraina alături de UE”.

Aceasta ar putea include replicarea ideii UE privind împrumuturile de reparații prin utilizarea activelor rusești înghețate deținute sub jurisdicția G7.

Financial Times subliniază că Regatul Unit și Canada și-au exprimat disponibilitatea de a face acest lucru și de a „oferi sprijin suplimentar”.

Conceptul de împrumut pentru reparații implică faptul că Ucraina ar începe să ramburseze împrumutul numai după ce Rusia va pune capăt războiului și va plăti reparațiile postbelice.

