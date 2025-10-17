Live TV

UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind activele rusești înghețate. Anunțul făcut la Bruxelles

Data publicării:
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
Foto: Profimedia

Uniunea Europeană a propus utilizarea unei părți din împrumutul propus în valoare de 140 de miliarde de euro, garantat cu activele înghețate ale Rusiei, pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina. Potrivit Financial Times, propunerea a fost prezentată ambasadorilor UE vineri, 17 octombrie.

Ideea a apărut după ce aliații europeni au fost surprinși de faptul că președintele american Donald Trump a acceptat să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în Ungaria.

Astfel, Comisia Europeană intenționează să utilizeze activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații în Ucraina. Cea mai mare parte a fondurilor va fi utilizată pentru achiziționarea de arme și sprijinirea industriilor de apărare din Ucraina și Europa, potrivit unui document intern al Comisiei care prezintă structura împrumutului, consultat de Financial Times.

Deși Franța a solicitat acordarea priorității armelor fabricate în Europa, Comisia a adăugat că „ar putea fi avută în vedere cooperarea cu parteneri internaționali care se angajează să ofere un sprijin suplimentar substanțial” Ucrainei.

Diplomații și oficialii UE au declarat că propunerea vizează utilizarea contractelor mari de achiziție de arme pentru a menține Statele Unite de partea lor.

Documentul solicită, de asemenea, aliaților G7 și altor țări să „își intensifice sprijinul pentru Ucraina alături de UE”.

Aceasta ar putea include replicarea ideii UE privind împrumuturile de reparații prin utilizarea activelor rusești înghețate deținute sub jurisdicția G7.
Financial Times subliniază că Regatul Unit și Canada și-au exprimat disponibilitatea de a face acest lucru și de a „oferi sprijin suplimentar”.

Conceptul de împrumut pentru reparații implică faptul că Ucraina ar începe să ramburseze împrumutul numai după ce Rusia va pune capăt războiului și va plăti reparațiile postbelice.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump Zelenski
Miză enormă pentru Ucraina: Volodimir Zelenski, primit de Donald...
nicusor dan
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
Ultimele știri
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții
Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer
Trei morți și mai mulți răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat în Serbia: „A părăsit carosabilul din motive necunoscute”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski și Alexander Stubb
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump
pioni pe harta ucrainei si a rusiei
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei
viktor orban
Interese majore la Budapesta: ce se ascunde în spatele procesului intentat de Viktor Orban pentru apărarea activelor rusești înghețate
donald trump
Donald Trump îl critică pe Joe Biden că nu a permis Ucrainei să atace Rusia cu arme americane
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
SUA şi NATO elaborează un nou mecanism de finanţare a armelor americane pentru Ucraina plătite de europeni
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la...
Fanatik.ro
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu