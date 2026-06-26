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Analiză UE vrea autonomie în materie de securitate: de ce rămâne un spectator pe scena marilor decizii. Ce a arătat cu adevărat summitul G7

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Summitul G7
Summitul G7. Foto: Profimedia
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Din articol
Europa vrea autonomie strategică, dar rămâne divizată Europa, exclusă din negocierile decisive privind Ucraina O abordare unitară Ambiții mari, capacitate limitată

Summitul G7 de la Evian, desfășurat în perioada 15-17 iunie, este revelator nu atât pentru ceea ce s-a convenit, cât pentru ceea ce a scos la iveală cu privire la situația actuală dintre europeni și relația acestora cu SUA. În ciuda întregii coregrafii și a demonstrațiilor de unitate, summitul a fost, în mare parte, o punere în scenă. A fost o încercare de a ascunde ceea ce devine din ce în ce mai evident: multe dintre cele mai importante probleme internaționale sunt acum decise fără UE. Bruxellesul este acum, în cel mai bun caz, un spectator informat, se arată într-o analiză publicată de The Conversation.

Europa vrea autonomie strategică, dar rămâne divizată

Acest lucru a devenit evident atunci când președintele SUA, Donald Trump, a semnat o copie fizică a acordului său cu Iranul în cadrul unei cine organizate după summitul G7 la Palatul de la Versailles, găzduită de Emmanuel Macron. A fost mai degrabă o lovitură diplomatică pentru Franța, decât un plan pus la cale de UE.

G7 a emis nouă declarații comune și a reafirmat, aparent, mai mult decât minimul necesar de unitate occidentală care a fost posibil în ultima perioadă. Declarația liderilor privind problemele geopolitice a inclus un limbaj ferm cu privire la Ucraina. G7 a promis „să sporească furnizarea de capacități de apărare aeriană, sisteme și interceptori suplimentari, precum și capacități de lungă distanță” și „să intensifice presiunea asupra economiei de război rusești”.

Cu toate acestea, acordul nu a inclus dispoziții concrete și termene precise. Și, în mod deosebit, a lipsit angajamentul față de „garanțiile de securitate solide și cu caracter juridic obligatoriu” și „desfășurarea Forței Multinaționale - Ucraina”, pe care Franța, Germania și Regatul Unit („E3”) le-au subliniat în declarația lor comună cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, din 7 iunie.

Mini-summitul E3 și Ucraina a demonstrat coordonarea diplomatică europeană la cel mai înalt nivel de eficacitate. Evian, în schimb, a arătat cât de puțin se reflectă această coordonare în deciziile care contează în cele din urmă.

Lupta Europei pentru a-și menține relevanța este evidentă și în ceea ce privește Ucraina. Ultimele negocieri semnificative - deși cu greu constructive - au avut loc în cadrul așa-numitei „traiectorii de la Geneva” în luna februarie. Cu medierea echipei lui Trump, formată din Witkoff și Kushner (n.r. care a fost implicată și în discuțiile cu Iranul), această inițiativă a reunit Rusia și Ucraina la masa negocierilor.

Însă, în timp ce Washingtonul a raportat „progrese semnificative”, Zelenski a comentat că „chestiunile politice sensibile nu au fost încă abordate în mod suficient” și a solicitat implicarea Europei în următoarea rundă de discuții. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Europa, exclusă din negocierile decisive privind Ucraina

Între timp, eforturile proprii ale Europei au eșuat, de asemenea. Putin a respins imediat apelul E3 și al Ucrainei pentru discuții directe. Acest lucru a fost subliniat într-un eseu din 19 iunie, scris de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care acuza Europa de complicitate la criza politică din 2014 din Ucraina, care l-a înlăturat de la putere pe președintele pro-rus, Viktor Ianukovici, și a precipitat conflictul. El a adăugat că aceștia au sabotat orice încercare de pace.

Însă UE era deja în conflict cu ea însăși. Mai devreme în aceeași zi, liderii UE, reuniți la un summit la Bruxelles, au descoperit că Antonio Costa, președintele Consiliului European, dăduse instrucțiuni biroului său să ia legătura cu Kremlinul - fără a consulta statele membre - pentru a pregăti terenul pentru eventuale negocieri de pace cu Rusia privind Ucraina. Reacțiile lor au variat de la surprindere la indignare. Atât cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cât și Macron l-au contrazis public pe Costa. Macron a afirmat că „el Costa nu poate reprezenta statele UE atunci când sunt în joc garanțiile de securitate”.

Acest episod a fost dăunător din motive care depășesc cu mult simpla jenă procedurală. Spectacolul oferit de liderii europeni care și-au dezaprobat public propriul președinte al Consiliului i-a oferit Moscovei satisfacția de a ști că Europa încă nu poate vorbi cu o singură voce.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să țină sub control mesajul. În cadrul conferinței de presă susținute după summitul liderilor UE, ea a subliniat că „mai devreme sau mai târziu, Rusia va trebui să vină la masa negocierilor, iar atunci vom avea nevoie de un mesaj european unitar adresat președintelui Putin”. Această ambiție contrastează însă puternic cu realitatea episodului anterior legat de Costa.

O abordare unitară

Jena diplomatică nu este singura problemă când vine vorba de cât de repede va reuși Europa să reducă decalajul persistent dintre ambiție și realitate.
Pe 8 iunie, guvernul german și-a oficializat retragerea din Future Combat Air System (FCAS), proiectul comun de avioane de vânătoare în valoare de 100 de miliarde de euro (86 de miliarde de lire sterline), lansat în 2017 ca expresie emblematică a ambiției franco-germane în domeniul apărării. FCAS includea, de asemenea, motoare, senzori și o rețea de informații digitale cunoscută sub numele de „combat cloud”.

Se pare că unul dintre punctele de dispută a fost rolul de lider jucat de gigantul aerospațial francez Dassault. Germania dorea un rol de lider mai pronunțat, iar partenerii ar fi avut viziuni divergente asupra produsului final.

Aspirația Germaniei de a „conduce sau de a influența în mod substanțial” viitoarele sisteme europene de luptă aeriană poate părea rațională, având în vedere puterea financiară și priceperea inginerească a țării. Cu peste 750 de miliarde de euro alocate pentru reconstrucția forțelor sale armate până în 2030, este de înțeles instinctul Germaniei conform căruia această investiție ar trebui să genereze o poziție de lider industrial și strategic proporțională. Însă, atunci când este aplicat cooperării europene în domeniul apărării, acest lucru este contraproductiv.

Deși statele europene, inclusiv Germania, au subliniat în repetate rânduri necesitatea unei acțiuni colective în domeniul apărării, se observă o tendință recurentă de a se recurge la inițiative naționale. Este greu să nu ajungem la concluzia că Europa continuă să se confrunte cu dificultăți în coordonarea eficientă a eforturilor.

Ambiții mari, capacitate limitată

Într-o evoluție care ilustrează perfect acest aspect, pe 20 iunie, Regatul Unit a prezentat trei prototipuri de rachete de atac cu rază lungă de acțiune, construite fără componente fabricate în SUA. Rezultatul unui program de 18 luni cunoscut sub numele de „Proiectul Brakestop”, scopul explicit al dezvoltării acestei capacități este de a elimina posibilitatea ca Washingtonul să-și exercite dreptul de veto asupra desfășurării lor în Ucraina.

Din punct de vedere pozitiv, capacitatea Regatului Unit de a realiza acest lucru este lăudabilă. Ea sintetizează transformarea gândirii europene cu privire la relația transatlantică sub administrația Trump - precum și capacitatea de a duce acest demers până la capăt.

Însă, ca act de consolidare a suveranității strategice europene, această inițiativă se dovedește insuficientă. Este mai degrabă o inițiativă britanică decât una europeană.

Ambiția Europei de a face față provocărilor simultane reprezentate de transactionalismul lui Trump și de aventurismul lui Putin a fost afirmată cu voce tare și clară în mai multe rânduri în ultimele aproximativ 18 luni. Această ambiție se exprimă cel mai adesea prin căutarea autonomiei strategice sau a „acțiunii independente”. Însă ea nu este însoțită de o capacitate de a acționa în mod coerent.

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Editor : C.A.

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