UE vrea să ceară Rusiei micșorarea armatei și scoaterea trupelor din Moldova și Georgia, anunță Kaja Kallas

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană intenționează să formuleze propriile cerințe față de Rusia în cadrul unor posibile negocieri de pace privind Ucraina. Acestea vor fi discutate în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai UE. Ea consideră că Moscova încearcă să impună o discuție cu privire la cine anume ar trebui să conducă negocierile în numele Europei și consideră că aceasta este o capcană.

Șefa diplomației UE a enumerat cerințele care ar putea fi impuse Rusiei. Ea a propus extinderea asupra Rusiei a restricțiilor care ar putea fi discutate în ceea ce privește Ucraina. „Dacă se solicită Ucrainei restricții în domeniul militar, atunci acestea trebuie aplicate în mod simetric și Rusiei”, a declarat ea. Potrivit acesteia, retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova este în interesul securității europene. „Este o abordare maximalistă, dar și Rusia a avansat cerințe maximaliste”, a spus ea.

În Uniunea Europeană s-a discutat despre reprezentanții pentru viitoarele negocieri cu Rusia, din cauza reducerii implicării SUA, scria Politico. Printre posibilii negociatori au fost menționați președintele Consiliului European, António Costa, fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinistö, fostul premier al Italiei, Mario Draghi, fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Aceste candidaturi sunt discutate de susținătorii unui dialog direct cu Moscova.

În același timp, o parte dintre țările UE se opun demarării procesului de negocieri — Kallas și Germania consideră că numirea unui singur negociator este un pas prematur. „Trebuie să ne punem de acord asupra subiectelor pe care dorim să le discutăm cu Rusia”, a explicat pentru agenție una dintre oficialele UE.

