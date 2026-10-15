UE vrea să limiteze importurile din China. Industria chimică și cea a utilajelor, vizate

Uniunea Europeană a început evaluarea datelor comerciale pentru a detecta majorarea importurilor, primul pas spre impunerea de cote de import asupra unor sectoare suplimentare de mărfuri din China şi din alte ţări, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Comisia Europeană analizează situaţia din diverse sectoare, inclusiv în industria chimică şi a utilajelor. Dacă Executivul comunitar descoperă o creştere a nivelului mărfurilor importate, poate folosi măsuri de protecţie, cum ar fi cote de import pentru a restricţiona volumele de import.



Săptămâna trecută, Comisia Europeană a încheiat un acord cu Beijingul pentru limitarea importurilor de vehicule hibride din China la 350.000 de unităţi pe an. Acordul va lua forma unei măsuri de salvgardare şi se va aplica şi altor parteneri comerciali ai UE.



Probabil Comisia Europeană va folosi acest acord ca model pentru alte sectoare, susţin sursele. Aceasta înseamnă că UE va încerca să găsească cote de import suficient de ridicate pentru a descuraja Beijingul să ia măsuri de retorsiune.



Un purtător de cuvânt al Executivului comunitar nu a răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii, scrie Bloomberg.



Unele state membre, inclusiv Germania, fac presiuni asupra UE să impună rapid cote de import asupra unor sectoare suplimentare de mărfuri din China, pentru a începe reducerea masivului deficit comercial al blocului comunitar pe relaţia cu China. Berlinul vrea ca propunerile să fie prezentate până la finalul anului, susţin sursele.



Bunuri low-cost şi subvenţionate din China au inundat continentul, erodând industriile interne şi punând în pericol locurile de muncă locale. Şefii de stat şi de guvern din UE, care se întâlnesc joi la Bruxelles, sunt aşteptaţi să pună la punct următorii paşi pe care blocul comunitar ar trebui să îi facă pentru a limita exporturile chinezeşti către UE. Aceste exporturi au crescut semnificativ, ducând deficitul comercial al UE în relaţia cu China la 360 de miliarde de euro în 2025.



Conform surselor, Comisia nu are un termen limită pentru noile evaluări ale măsurilor de protecţie, şi se concentrează pe implementarea măsurilor privind vehiculele hibride din China. Acest acord obligă China să reducă taxele vamal la unele componente auto, la uleiul de măsline şi la îngheţată.



Înainta summitului liderilor UE din decembrie, Executivul comunitar ar urma să prezinte un pachet de propuneri, inclusiv instrumente pentru a stimula companiile europene să-şi diversifice furnizorii şi să soluţioneze problema supracapacităţii.



Comisarul european pentru comerţ, Valdis Dombrovskis, va evalua progresele înregistrate în discuţiile cu omologii din China şi se va întâlni din nou cu ei la începutul anului viitor. În plus, UE caută să îmbunătăţească accesul pe piaţa din China şi să atenueze procedurile de export pentru minerale critice şi magneţi permanenţi.

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Editor : C.A.