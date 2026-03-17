UE vrea să reia procesul de ratificare a acordului comercial cu SUA, în pofida semnalelor contradictorii de la Washington

Data publicării:
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană a decis să continue procesul de ratificare a acordului comercial cu Statele Unite, în pofida anchetelor recente deschise de Washington privind practicile comerciale ale blocului comunitar. Comisia Europeană avertizează că va reacționa „cu fermitate” dacă termenii acordului nu vor fi respectați, anunță Bloomberg.

Uniunea Europeană va relua procesul de ratificare a acordului comercial cu Statele Unite, pregătind aprobarea finală a unui pact amânat de luni de zile, potrivit unor surse anonime apropiate procesului.

Decizia a fost luată marți de membrii Parlamentului European care supraveghează procesul, în ciuda faptului că SUA au deschis recent anchete asupra practicilor comerciale ale UE. Aceste anchete ar putea conduce la impunerea de noi tarife, dar legislatorii europeni au decis să meargă înainte, considerând că Washingtonul intenționează să respecte termenii acordului, inclusiv plafonul tarifar de 15% pentru majoritatea exporturilor UE, arată Bloomberg.

Măsura semnalează o ușurare potențială într-o relație transatlantică tensionată, după amânări repetate în ultimele luni. Blocul comunitar a invocat diverse motive, printre care amenințările președintelui Donald Trump privind Groenlanda și incertitudinea creată de decizia Curții Supreme a SUA de a invalida tarifele globale impuse anterior.

Reprezentantul comercial al Statele Unite, Jamieson Greer, a lansat anchete împotriva principalilor parteneri comerciali, inclusiv UE și China, pentru a revizui așa-numitele tarife reciproce. Aceste proceduri durează de obicei luni și ar putea duce la impunerea unor taxe noi, fără garanția respectării acordului anterior.

Comisia Europeană, organul executiv al UE, a avertizat că va reacționa „cu fermitate și în mod proporțional” în cazul în care Statele Unite nu vor respecta angajamentele asumate în cadrul acordului.

Editor : C.A.

