Live TV

UE vrea să renunțe cât mai repede la gazele naturale rusești după apelul lui Donald Trump. „Mai bine mai devreme decât mai târziu”

Data publicării:
Steagul Uniunii Europene flutură în Bruxelles
Uniunea Europeană vrea să atingă obiectivul de neturalitate a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Sursă foto: Getty Images
Din articol
Veniturile energetice ale Rusiei, pe tapet Cât de dependentă este UE de GNL rusesc

Uniunea Europeană planifică măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a gazului natural lichefiat rusesc din blocul comunitar, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a solicitat UE să ia măsuri suplimentare pentru a reduce comerțul energetic cu Moscova, arată Bloomberg.

Comisia Europeană, brațul executiv al blocului comunitar, ia în considerare includerea unei prevederi în noul său pachet de sancțiuni, pentru a elimina treptat importurile de GNL rusesc înainte de sfârșitul anului 2027, care era planul inițial al UE, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. UE va propune noile sancțiuni încă de vineri, a raportat Bloomberg.

UE ia în considerare și opțiunea de a accelera eliminarea importurilor de GNL din Rusia printr-o modificare a așa-numitului plan RePowerEU, menit să pună capăt dependenței de energia provenită de la Moscova, au declarat surse politice pentru jurnaliștii americani.

„De când am prezentat planul RePowerEU în 2022, am afirmat că eliminarea treptată a energiei rusești este mai bine să se facă mai devreme decât mai târziu”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

Administrația Trump a solicitat Europei să accelereze reducerea importurilor de combustibil rusesc și a exercitat presiuni asupra aliaților să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc.

Veniturile energetice ale Rusiei, pe tapet

Multe țări din UE sunt reticente în a impune tarife asupra Indiei și Chinei, astfel încât atenția Comisiei se îndreaptă către gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, potrivit surselor citate. Se preconizează că piața globală a gazelor naturale va începe să înregistreze un excedent în a doua jumătate a anului viitor, reducând riscul ca eliminarea treptată a gazelor naturale rusești să exercite presiuni asupra aprovizionării europene și să conducă la creșteri ale prețurilor. Acesta va fi un factor cheie pentru UE în stabilirea unei noi date de eliminare treptată.

SUA și-au manifestat în repetate rânduri interesul de a furniza mai mult GNL către Europa, mai ales că se preconizează că în următorii ani vor intra în funcțiune mai multe instalații de producție. UE a importat în ultimii ani aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de GNL anual din SUA, infrastructura de GNL fiind instalată în aproximativ douăsprezece țări ale UE.

Angajamentul de a cumpăra mai mult gaz natural lichefiat din SUA a fost un element central al promisiunii UE de a achiziționa energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari, în următorii trei ani, în cadrul acordului comercial recent încheiat între UE și SUA.

Cât de dependentă este UE de GNL rusesc

Fluxurile de gaze rusești către Europa au scăzut brusc în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, dar aprovizionarea prin conductă via Turcia și transporturile de gaze naturale lichefiate au reprezentat în continuare aproape 19% din totalul importurilor UE în 2024.

În timp ce includerea unui angajament privind GNL în următorul pachet de sancțiuni al UE necesită sprijin unanim, propunerile cuprinse în planul RePowerEU sunt supuse unui vot cu majoritate calificată.

Un proiect de regulament propus la începutul acestui an pentru a opri importurile de GNL din Rusia până la sfârșitul anului 2027 este în prezent discutat de statele membre ale Parlamentului European în cadrul Consiliului UE, fiecare dintre instituții având dreptul de a propune amendamente.

O altă diferență este că măsurile de accelerare a eliminării treptate a GNL din Rusia prin RePowerEU ar fi permanente, în timp ce măsurile incluse în pachetul de sancțiuni ar putea fi eliminate dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate în viitor, arată Bloomberg.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Florin Marin a murit
Digi Sport
Florin Marin a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Elkanns and Marella Agnelli
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a anunțat când se va lua o decizie cu privire la...
atac spital Nasser gaza
„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de...
titus corlatean resized mfax-1
Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia...
Ultimele știri
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la Bonafarm: „O potențială strategie a unui stat în conflict cu UE”
Trump sugerează ridicarea licenței televiziunilor critice. Cum se închină baronii mass-media în fața lui pentru a-și proteja afacerile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Barack Obama
Barack Obama acuză administrația Trump în chestiunea concedierii lui Kimmel. „S-a ajuns la un nivel nou și periculos”
London, England, Großbritannien, 17.07.2025: Victoria and Albert Museum: Unterzeichnung von Freundschaftsvertrag: Großbr
Keir Starmer apără libertatea de exprimare în Marea Britanie, dar face o „distincție” față de unele discursuri online
trump kimmel
Trump, despre suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel: A spus un lucru oribil despre un domn minunat, Charlie Kirk
TikTok app logo seen on smartphone screen. U.S. US flag o the blurred background. Stafford, UK, February 28, 2023
Donald Trump va discuta cu Xi Jinping despre TikTok: Suntem aproape de a încheia un acord de preluare
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre momentul devastator în care a deconectat-o de la aparate pe Lisa Marie: "Spiritul...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Rapid și Steaua și fost antrenor la Dinamo
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum...
Adevărul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două...
Playtech
Cum se calculează corect întreținerea la bloc și ce poți face dacă suma ți se pare prea mare
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
„Simt cum pierd neuroni când aud de inepțiile ăstora...” Reacția românilor, după ce doi foști membri POT, soţ...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Sylvester Stallone, coleg de platou cu fiica sa cea mică. A avut sfaturi pentru Scarlet, dar a ajuns să...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”