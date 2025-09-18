UE vrea să renunțe cât mai repede la gazele naturale rusești după apelul lui Donald Trump. „Mai bine mai devreme decât mai târziu”

Uniunea Europeană planifică măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a gazului natural lichefiat rusesc din blocul comunitar, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a solicitat UE să ia măsuri suplimentare pentru a reduce comerțul energetic cu Moscova, arată Bloomberg.

Comisia Europeană, brațul executiv al blocului comunitar, ia în considerare includerea unei prevederi în noul său pachet de sancțiuni, pentru a elimina treptat importurile de GNL rusesc înainte de sfârșitul anului 2027, care era planul inițial al UE, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. UE va propune noile sancțiuni încă de vineri, a raportat Bloomberg.

UE ia în considerare și opțiunea de a accelera eliminarea importurilor de GNL din Rusia printr-o modificare a așa-numitului plan RePowerEU, menit să pună capăt dependenței de energia provenită de la Moscova, au declarat surse politice pentru jurnaliștii americani.

„De când am prezentat planul RePowerEU în 2022, am afirmat că eliminarea treptată a energiei rusești este mai bine să se facă mai devreme decât mai târziu”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

Administrația Trump a solicitat Europei să accelereze reducerea importurilor de combustibil rusesc și a exercitat presiuni asupra aliaților să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei pentru achizițiile de petrol rusesc.

Veniturile energetice ale Rusiei, pe tapet

Multe țări din UE sunt reticente în a impune tarife asupra Indiei și Chinei, astfel încât atenția Comisiei se îndreaptă către gazul natural lichefiat (GNL) rusesc, potrivit surselor citate. Se preconizează că piața globală a gazelor naturale va începe să înregistreze un excedent în a doua jumătate a anului viitor, reducând riscul ca eliminarea treptată a gazelor naturale rusești să exercite presiuni asupra aprovizionării europene și să conducă la creșteri ale prețurilor. Acesta va fi un factor cheie pentru UE în stabilirea unei noi date de eliminare treptată.

SUA și-au manifestat în repetate rânduri interesul de a furniza mai mult GNL către Europa, mai ales că se preconizează că în următorii ani vor intra în funcțiune mai multe instalații de producție. UE a importat în ultimii ani aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de GNL anual din SUA, infrastructura de GNL fiind instalată în aproximativ douăsprezece țări ale UE.

Angajamentul de a cumpăra mai mult gaz natural lichefiat din SUA a fost un element central al promisiunii UE de a achiziționa energie din SUA în valoare de 750 de miliarde de dolari, în următorii trei ani, în cadrul acordului comercial recent încheiat între UE și SUA.

Cât de dependentă este UE de GNL rusesc

Fluxurile de gaze rusești către Europa au scăzut brusc în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, dar aprovizionarea prin conductă via Turcia și transporturile de gaze naturale lichefiate au reprezentat în continuare aproape 19% din totalul importurilor UE în 2024.

În timp ce includerea unui angajament privind GNL în următorul pachet de sancțiuni al UE necesită sprijin unanim, propunerile cuprinse în planul RePowerEU sunt supuse unui vot cu majoritate calificată.

Un proiect de regulament propus la începutul acestui an pentru a opri importurile de GNL din Rusia până la sfârșitul anului 2027 este în prezent discutat de statele membre ale Parlamentului European în cadrul Consiliului UE, fiecare dintre instituții având dreptul de a propune amendamente.

O altă diferență este că măsurile de accelerare a eliminării treptate a GNL din Rusia prin RePowerEU ar fi permanente, în timp ce măsurile incluse în pachetul de sancțiuni ar putea fi eliminate dacă sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate în viitor, arată Bloomberg.

