Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană

volodimir zelenski
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: REUTERS/Yves Herman

Comisarul UE pentru justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al lui Volodimir Zelenski.

Kievul trebuie să urmărească penal persoanele corupte din politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE, a avertizat un înalt oficial de la Bruxelles, pe fondul presiunilor crescânde asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu acuzațiile de corupție.

Într-un interviu acordat POLITICO, comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat că guvernele europene nu vor sprijini aderarea unei țări candidate precum Ucraina la blocul celor 27 de membri, cu excepția cazului în care aceasta poate demonstra că dispune de un sistem eficient de eradicare a criminalității la vârful societății.

Deși procesul de reformă din Ucraina este „o călătorie”, McGrath a declarat că crede că Kievul depune „toate eforturile” pentru a combate corupția, adăugând că este în contact permanent cu autoritățile în legătură cu evoluțiile.

El a răspuns la întrebări privind o presupusă conspirație pentru a sustrage aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei, pe măsură ce ancheta se extinde pentru a include persoane importante apropiate lui Zelenski și din guvernul său.

„În fiecare țară candidată trebuie să existe un sistem robust pentru tratarea cazurilor de corupție la nivel înalt”, a spus McGrath. „Este nevoie de un sistem robust de investigare și, în ultimă instanță, de urmărire penală și condamnare, iar demonstrarea eficacității în acest domeniu este ceva ce solicităm tuturor statelor noastre membre și, cu siguranță, celor care doresc să adere la Uniunea Europeană.”

După ce McGrath a făcut aceste declarații, anchetatorii anticorupție au efectuat o descindere la sediul celui mai puternic consilier al lui Zelenski , Andriy Yermak, în cadrul anchetei în curs.

Ancheta vine într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina, președintele american Donald Trump făcând presiuni asupra lui Zelenski să accepte un acord de pace care i-ar putea impune să cedeze teritoriu Rusiei.

Ucraina este în proces de aderare la UE, deși opoziția Ungariei a blocat progresul. McGrath a declarat că „aceleași standarde se aplică tuturor țărilor candidate”, adăugând că „reformele în domeniul statului de drept și al justiției sunt esențiale în procesul de aderare”.

