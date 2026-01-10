Live TV

Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată”

Data publicării:
profimedia-0700028954
Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Profimedia Images
Din articol
Noua Ordine Mondială

Femeia care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei se apropie de ultima parte a carierei sale într-o lume abia recognoscibilă față de cea pe care o știa odinioară. La două decenii de la prima sa intrare într-o funcție publică, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, poate fi încurajată de perspectivele unei inflații stabile, dublate de o oarecare rezistență a creșterii economice. Însă ascensiunea populismului și dificultățile continentului de a naviga în politica globală o pun pe gânduri, scrie Bloomberg.

Acestea sunt câteva dintre perspectivele oferite de Lagarde într-un interviu acordat lui Francine Lacqua pentru seria „Leaders” a emisiunii Bloomberg Originals. Prezentă la etajul 39 al clădirii instituției sale din Frankfurt, ea a descris cum inegalitatea alimentează sprijinul pentru extremele politice, în timp ce procesul lent decizional împiedică capacitatea Europei de a-și construi propriul destin.

„Vom trăi într-o lume mai volatilă, mai predispusă la șocuri și care, în mod evident, s-a fragmentat sub ochii noștri”, a declarat Lagarde în conversația înregistrată în noiembrie. „Sper să ajungem la un moment de judecată.”

Noua Ordine Mondială

Cursa pentru conducerea BCE este deja în desfășurare, chiar dacă multe se mai pot întâmpla până la pensionarea președintelui, anul viitor. Indiferent de cum vor evolua lucrurile, franțuzoaica, care a împlinit 70 de ani săptămâna trecută, poate deja vedea cum contururile emergente ale unei lumi redesenate de președintele american Donald Trump și de rivalul de moarte al țării sale, China, îi vor pune la încercare succesorul.

De la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, Trump a ordonat atacuri militare asupra a șapte națiuni suverane și a insistat asupra reorganizării comerțului în favoarea Americii. China a intensificat agresiv acțiunile sale pentru a-și extinde propria influență economică. În ciuda tuturor încercărilor Uniunii Europene de a răspunde - inclusiv foi de parcurs pentru creșterea competitivității și eforturi de reînarmare - blocul comunitar rămâne împotmolit în birocrație și discordie.

BCE consideră inacțiunea ca o amenințare la adresa investițiilor de afaceri și a cheltuielilor de consum, subminând câștigurile obținute cu greu prin stabilizarea inflației la 2% după un șoc al prețurilor unic într-o generație și o panică deflaționistă de un deceniu. Simțind urgența, Lagarde a intensificat cererile de schimbare, solicitând mai multe reforme, decizii mai rapide și o mai mare unitate.

Există un impuls care s-a acumulat în special în cursul ultimului an, iar președintele Trump a declanșat acest lucru - așa că, vă mulțumesc”, a spus ea în interviu, care nu a abordat politica monetară viitoare. „Europa învață aceste lecții. Învață suficient de repede? Viitorul va spune.”

Lagarde s-a angajat să continue să modeleze acest viitor până în octombrie 2027, în ciuda speculațiilor anterioare privind o retragere anticipată pentru a ajunge în funcția de președinte al Forumului Economic Mondial.

„Nu sunt o persoană care renunță, nu — pentru că atunci când ai o misiune, ai un obiectiv, trebuie doar să îl duci la bun sfârșit”, a spus ea, recunoscând în același timp că rolul BCE s-a dovedit a necesita mai mult timp decât se aștepta.

„Am avut întotdeauna impresia că este un mandat de cinci ani”, a spus Lagarde. Dacă ar fi știut că durează opt ani când a acceptat prima dată, „m-aș fi gândit mai mult la asta”.

Șefa BCE a insistat, de asemenea, că nu este interesată să revină în politica franceză și să candideze la alegerile prezidențiale care vor avea loc peste doar 15 luni.

„Nu cred”, a spus Lagarde. „Am văzut președinți venind și plecând, i-am văzut îmbătrânind și schimbându-se, iar eu chiar am trecut de ora de culcare.”

Acestea fiind spuse, este clar că genul de rupturi care divizează Franța, cu tensiuni între bogați și săraci și o posibilă victorie a partidului populist Adunarea Națională, îi concentrează gândurile.

„Nu putem funcționa cu societăți profund divizate și în care o mare majoritate se simte exclusă”, a spus Lagarde.

Șefa BCE a vorbit și despre amenințările la adresa independenței băncilor centrale, într-un moment în care Trump a criticat în repetate rânduri Rezerva Federală a SUA și pe președintele acesteia, Jerome Powell. Lagarde prețuiește autonomia instituției sale.

Nu am primit niciodată un telefon de la vreunul dintre liderii din Europa, pentru că știu că nu pot face asta - este prevăzut în tratat”, a spus ea. „Nu cred că este la fel de puternic stabilit din punct de vedere juridic pentru Statele Unite, sau pentru Regatul Unit , sau pentru alte țări.”

Cu sfârșitul mandatului său aproape de sfârșit, Lagarde poate privi în urmă la o carieră de profil înalt, marcată de tulburări. S-a alăturat guvernului Franței în 2005, apoi a devenit ministru de Finanțe chiar înainte de izbucnirea crizei financiare globale. Din 2011, a condus Fondul Monetar Internațional în timpul dificultăților legate de datoria suverană a Europei, înainte de a se alătura BCE, când a lovit apoi pandemia.

„Sunt doamna Criză”, așa s-a descris Lagarde, insistând în același timp că nu se agită ușor.

„În astfel de momente, în general rămân calmă”, a spus ea. „Nu e că aș aprecia crizele”, dar „îmi place această diferență dintre entuziasm, frică, anxietate și faptul că te poți baza cumva pe propriile forțe, pe resursele tale, pe respirație, pentru a aduce cu adevărat o oarecare liniște.”

Citește și:

VIDEO Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sediul Băncii Centrale Europene.
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro
profimedia-0700028954
Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”
photo-collage.png - 2025-11-21T154431.357
Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă
Euro notes
Șefa BCE, Christine Lagarde, avertisment despre moneda euro: „Un spectator nevinovat”, care este afectat de şocuri generate în SUA
profimedia-0700028954
Economia Europei nu poate crește fără migranți, avertizează șefa Băncii Centrale Europene. Lagarde: „Datorăm mult lucrătorilor străini”
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
gropi dupa ninsori
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum...
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut...
Ultimele știri
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Moartea generalilor. Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...