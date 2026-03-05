Live TV

Un aliat de top al lui Trump ameninţă UE: Planul pentru sateliţi cu tehnologie europeană provoacă tensiuni la Washington

Data publicării:
Brendan Carr, Chair, Federal Communications Commission (FCC), speaks during a hearing of the House Subcommittee on Communications and Technology on Capitol Hill on Wednesday, Jan. 14, 2026. Credit: Andrew Thomas / CNP /MediaPunch
Brendan Carr, şeful autorităţii americane de reglementare în comunicaţii. Sursa foto: Profimedia Images
UE vrea să reducă dependența de tehnologie americană

Washingtonul va riposta dacă Uniunea Europeană adoptă măsuri care favorizează companiile europene de sateliţi în detrimentul celor americane, a avertizat Brendan Carr, şeful autorităţii americane de reglementare în comunicaţii şi un aliat apropiat al lui Donald Trump, criticând proiectul de lege al UE privind tehnologia spaţială.

Declaraţia acordată publicației POLITICO vine pe fondul planurilor Uniunii Europene de a promova firmele locale în detrimentul competitorilor străini printr-o serie de iniţiative legislative ce vizează achiziţiile din domeniul apărării, tehnologiile spaţiale, lanţurile de aprovizionare digitale şi tehnologiile verzi.

Carr se alătură astfel unui număr tot mai mare de oficiali americani care au criticat aceste planuri în ultimele săptămâni, printre care ambasadorii SUA la UE şi NATO, Andrew Puzder şi Matthew Whitaker.

Statele Unite nu vor ezita să excludă companiile europene de sateliţi de pe piaţa americană dacă vor constata că Europa procedează la fel, a avertizat preşedintele Federal Communications Commission (FCC).

„Vrem doar să ne asigurăm că fiecare operator de sateliţi beneficiază de condiţii echitabile în Europa”, a spus Carr într-un interviu acordat marţi, în marja unei conferinţe majore din domeniul telecomunicaţiilor desfăşurate la Barcelona. „Dacă Europa vrea să meargă într-o altă direcţie, există operatori europeni de sateliţi care fac afaceri în America şi vom reflecta abordarea de reglementare pe care Europa vrea să o adopte.”

„Europa are nevoie de creştere economică, Europa are nevoie de securitate. Pentru a-şi atinge aceste obiective, este important să fie un bun partener pentru companiile cu sediul în Statele Unite”, a adăugat el.

Carr a criticat în special proiectul Space Act al Uniunii Europene, care ar obliga companii precum SpaceX a lui Elon Musk, Amazon Kuiper şi compania europeană Eutelsat să limiteze deşeurile spaţiale şi poluarea şi să respecte reguli mai stricte de siguranţă şi securitate cibernetică. Proiectul ar cere, de asemenea, firmelor americane să desemneze un reprezentant legal în interiorul UE.

Administraţia americană a criticat anterior proiectul de reguli, susţinând că acestea ar impune „sarcini de reglementare inacceptabile” companiilor americane. Federal Communications Commission, care reglementează infrastructura digitală şi media în SUA, a lansat luni un nou apel către industrie pentru a transmite opinii pe această temă.

Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene responsabilă pentru tehnologie şi securitate, Henna Virkkunen, a respins marţi criticile lui Carr, afirmând că propunerile UE urmăresc să asigure condiţii echitabile de concurenţă pentru companiile din domeniul sateliţilor.

„Am văzut că ne-am pierdut competitivitatea în ultimele decenii în domeniul spaţial, iar acum ne consolidăm propriile capacităţi”, a declarat Virkkunen, subliniind că „ceea ce vrem să asigurăm este un teren de joc echitabil”.

UE vrea să reducă dependența de tehnologie americană

Uniunea Europeană încearcă tot mai mult să îşi reducă dependenţa de tehnologia americană. Comisia Europeană pregăteşte un pachet de măsuri pentru consolidarea „suveranităţii tehnologice” în domenii precum inteligenţa artificială, tehnologia cloud, microcipurile şi centrele de date, care urmează să fie prezentat pe 15 aprilie.

Executivul european urmează, de asemenea, să prezinte în această săptămână o propunere privind Industrial Accelerator Act, care ar introduce o preferinţă „Fabricat în UE” în achiziţiile publice. Totuşi, potrivit unui proiect consultat de POLITICO, măsura nu ar include tehnologii cheie precum cipurile, inteligenţa artificială sau tehnologia spaţială.

Carr a subliniat necesitatea „reciprocităţii” între Uniunea Europeană şi Statele Unite şi a criticat creşterea „politicilor protecţioniste” în Europa, care, în opinia sa, „încep să se extindă şi în alte sectoare ale economiei”.

„America va conduce în cele din urmă lumea în inteligenţa artificială, precum şi în 5G şi 6G”, a spus el, adăugând însă că „nu trebuie să facem acest lucru singuri”.

La începutul acestei luni, Departamentul american al Apărării a ameninţat, de asemenea, cu represalii împotriva statelor europene dacă UE va favoriza producătorii locali de armament în cadrul planurilor de reînarmare a continentului.

