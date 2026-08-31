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Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la doar 30 de km de coastă

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Avion de spionaj Ilushin Il-20
Avion de recunoaștere rus Il-20, interceptat de avioane de vânătoare poloneze deasupra Mării Baltice, la doar 30 km de coasta Poloniei. Foto: Profimedia
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Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Poloniei, acesta fiind cel mai recent incident dintr-o serie de întâlniri similare în care au fost implicate avioane militare ruseşti, relatează TVP World.

Avionul Il-20 a fost interceptat la nord de Łeba, un oraş de coastă din nordul Poloniei, şi nu a încălcat spaţiul aerian polonez, a precizat ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-o postare pe X.

El a afirmat că Rusia testează din nou sistemele de descurajare şi de apărare aeriană ale Poloniei.

Pe 3 august, avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un avion de recunoaştere rus deasupra Mării Baltice, iar un incident similar s-a petrecut şi a doua zi.

Iar în iulie, Polonia a fost nevoită să mobilizeze avioane pentru a intercepta două avioane de vânătoare ruseşti Su-30SM2 care au decolat din regiunea Kaliningrad. 

Săptămâna trecută, Polonia a primit cinci avioane F-35 dintre cele achiziţionate de la SUA. „Numerele norocoase de astăzi: 3512, 3513, 3514, 3515 şi 3516. Nu le veţi juca la Lotto, dar pentru securitatea Poloniei, este într-adevăr un cvintet grozav! Următoarele cinci avioane F-35 sunt deja în Polonia!”, a scris pe X ministrul apărării.

Editor : Sebastian Eduard

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