Un bărbat a fost pus sub acuzare în Marea Britanie pentru pregătirea unor acte teroriste împotriva lui Nigel Farage

Poliția britanică a anunțat vineri că un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost pus sub acuzare pentru acțiuni legate de pregătirea unor acte de terorism, inclusiv împotriva liderului Reform UK, Nigel Farage, scrie Reuters.

„După o analiză atentă a probelor, am luat decizia de a-l trimite în judecată pe Joshua Kerry pentru acțiuni întreprinse în vederea pregătirii unor acte de terorism”, a declarat Frank Ferguson, procuror-șef în cadrul Crown Prosecution Service (CPS), Parchetul britanic.

„Procurorii noștri au colaborat îndeaproape cu poliția pentru a stabili că există suficiente probe pentru ca acest caz să fie adus în fața instanței și vom continua să lucrăm împreună cu anchetatorii pe măsură ce investigația avansează”, a adăugat Ferguson.

Editor : Ș.A.