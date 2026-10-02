Live TV

Un bărbat a fost pus sub acuzare în Marea Britanie pentru pregătirea unor acte teroriste împotriva lui Nigel Farage

Data publicării:
Nigel Farage statement
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliția britanică a anunțat vineri că un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost pus sub acuzare pentru acțiuni legate de pregătirea unor acte de terorism, inclusiv împotriva liderului Reform UK, Nigel Farage, scrie Reuters.

„După o analiză atentă a probelor, am luat decizia de a-l trimite în judecată pe Joshua Kerry pentru acțiuni întreprinse în vederea pregătirii unor acte de terorism”, a declarat Frank Ferguson, procuror-șef în cadrul Crown Prosecution Service (CPS), Parchetul britanic.

„Procurorii noștri au colaborat îndeaproape cu poliția pentru a stabili că există suficiente probe pentru ca acest caz să fie adus în fața instanței și vom continua să lucrăm împreună cu anchetatorii pe măsură ce investigația avansează”, a adăugat Ferguson.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sustinatoare dilie
1
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost...
george simion parlament ilie bolojan guvern buget
2
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași...
nicusor dan profimedia
3
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
4
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar celor din 11 septembrie...
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie...
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Digi Sport
Garda de Mediu l-a obligat să demoleze biserica și l-a amendat cu 31.000 de lei! Gigi Becali: ”Am băgat legea acum”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Invictus Games
Mesajul emoționant al prințului Harry pentru NATO: „Am pierdut o parte din identitatea mea când am agățat uniforma în cui”
RETRANSMITTING AMENDING DATE TO Tuesday September 29 Armed police at a checkpoint near RAF Fairford in Gloucestershire. Five British nationals were detained on suspicion of explosives offences and terrorism on Sunday after three vans were found near RAF F
Un bărbat cu dublă cetățenie, britanică și iraniană, a fost arestat în legătură cu incidentul de la baza militară Fairford din Anglia
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
„Bate la ușa greșită”. Iranul neagă acuzațiile lui Burnham de implicare într-un presupus atac terorist la o bază militară britanică
Brexit
Franța și Spania salută declaraţiile premierului britanic despre o eventuală revenire a ţării sale în UE: „Welcome back!”
Terrified residents near RAF base evacuated as 'major incident' declared
Atacul asupra bazei militare americane din Anglia, dejucat după ce unul dintre suspecți a sunat chiar el la poliție
Recomandările redacţiei
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan crede că Sorin Grindeanu pierde teren în PSD: „Duce...
Hagi profimedia-1139467551
Liga Națiunilor. Polonia - România, ACUM, de la 21:45. Duel între...
Nicușor Dan. Donald Trump.
Administrația Prezidențială demontează un fake privind poza lui...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cele 11 hotărâri de Guvern suspendate la cererea PSD au reintrat în...
Ultimele știri
Bucureștean de 66 de ani, mort în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri
Volodimir Zelenski: Putin a ordonat armatei ruse să renunțe la „regulile războiului”. Moscova neagă că lovește ținte civile
„Operațiunea Focul Purificator” l-ar putea viza pe Viktor Orban. Fostul premier maghiar ar putea ajunge în fața justiției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Julianne Moore și fiica ei, ca două picături de apă pe covorul roșu. Singurele diferențe au fost lungimea și...
Cancan
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Fanatik.ro
Stadionul „geamăn” al Arenei Naționale ascunde o sală uriașă de 2.680 mp! La București, proiectul a fost...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
S-a ales praful de cariera jucătorului care a făcut salutul nazist! A ajuns de la națională în liga județeană
Adevărul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A ajuns să cântărească 41 de kilograme, după ce iubitul ei îi spunea în fiecare zi că e grasă: ”Mi-a făcut...
Pro FM
Romina Power, la 75 de ani. Povestea de viață a jumătății celebrului duo Al Bano & Romina: iubire, muzică și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Cruise, fascinat de prințesa Kate la o premieră în Londra. Ce a spus despre rochia ei și ce mesaj i-a...
Adevarul
Angajat dat afară după ce a fost prins jucând fotbal în concediul medical. Instanța a decis altceva
Newsweek
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum arată cea mai scumpă găină din lume. Este numită „Lamborghini-ul păsărilor de curte” iar prețul ajunge și...
Film Now
Halle Berry, acuzată de fostul soț că l-a strâns de gât pe fiul lor de 12 ani. Olivier Martinez a cerut...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...