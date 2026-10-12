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Video Un bărbat a fost salvat dintr-o peșteră din Sardinia după ce a rămas blocat timp de 26 de ore în urma unei alunecări de teren

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speolog într-o peșteră
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimed Images
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Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost salvat dintr-o peșteră de pe insula italiană Sardinia, după ce a rămas blocat la aproximativ 10 metri sub pământ timp de 26 de ore în urma unei alunecări de teren, relatează The Guardian.

În cadrul unei operațiuni de amploare și complexe, echipele de salvare au lucrat fără încetare după ce Luca Olmetto a rămas blocat în peștera Gorroppeddu, situată în lanțul muntos accidentat Urzulei, din centrul-estul Sardiniei, duminică după-amiază.

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Acesta explora peștera împreună cu iubita sa, care se afla la câțiva metri în spatele lui și a scăpat la mustață de prăbușire, care a blocat complet intrarea în peșteră. Ea a reușit să scape nevătămată și a dat imediat alarma.

Echipele de salvare au reușit să ajungă la Olmetto, care a fost conștient și a răspuns la întrebări pe tot parcursul operațiunii, luni după-amiază târziu, după ce au îndepărtat manual dărâmăturile și pământul care blocau un pasaj îngust. Au continuat apoi cu operațiunea delicată de îndepărtare a cantităților mari de resturi care îl acopereau pe speolog, înainte de a-l scoate din peșteră. Potrivit Rai News, Olmetto a fost adus la suprafață puțin după ora 18:00 CET (19.00, ora României) și stabilizat de personalul medical înainte de a fi transportat cu elicopterul la spital.

La operațiunea de salvare au participat aproximativ 48 de experți din Corpul de Salvare Alpină și Speologică din Sardinia și 30 de pompieri, precum și personal din cadrul protecției civile. De asemenea, un elicopter a furnizat materialele și echipamentele necesare pentru asigurarea zonei.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, consiliul local din Codrongianos, localitatea din nord-vestul Sardiniei din care provine Olmetto, a scris că ultimele 24 de ore au fost marcate de „o mare îngrijorare pentru întreaga comunitate”.

„Urmărim cu atenție situația și sperăm să primim vești bune în curând”, a declarat consiliul. „Gândurile noastre sunt alături de Luca și de familia sa, iar tuturor salvatorilor care lucrează fără încetare pentru a-l aduce în siguranță le adresăm cea mai profundă recunoștință. Ține-te tare, Luca – toți locuitorii din Codrongiano sunt alături de tine”.

Peștera Gorroppeddu este o cavitate naturală în mare parte neexplorată.

Într-un incident similar, petrecut în decembrie 2024, o altă exploratoare, Ottavia Piana, în vârstă de 32 de ani, a rămas blocată în timp ce explora o peșteră din complexul Bueno Fonteno, situat în apropierea orașului Bergamo, în nordul Italiei. Ea a rămas sub pământ, la o adâncime de aproximativ 600 de metri, timp de 75 de ore, înainte de a fi eliberată. Piana a suferit leziuni, printre care fracturi la vertebre, coaste și oase faciale. Operațiunea de salvare, care a atras o mare atenție, a implicat 160 de specialiști.

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Editor : A.M.G.

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