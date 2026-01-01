Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia

Când războiul contra Rusiei se va încheia, Ucraina va rămâne cu o armată mai mare și mai experimentată decât oricare dintre armatele statelor ce o susțin militar și financiar în acest moment. Europa are nevoie de un bastion puternic împotriva agresiunii rusești, însă menținerea unei armate atât de mari va fi o provocare uriașă pentru Ucraina și țările din Uniunea Europeană.

Una dintre cele mai dificile obiective ale guvernului ucrainean, imediat după încheierea ostilităților, va fi să găsească personalul și banii necesari pentru a menține 800.000 de trupe și întreg echipamentul din dotare, în timp ce va trebui să continue să își îmbunătățească capacitățile militare.

Liderii UE au spus recent că vor împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro – o sumă fără de care Kievul s-ar fi confruntat cu o criză financiară iminentă – pentru a ajuta armata ucraineană să continue să reziste în fața atacurilor Rusiei.

Dacă se va ajunge la un acord de pace, soldații recrutați pentru a lupta pe linia frontului vor dori, cel mai probabil, să fie demobilizați – lipsa fondurilor indică faptul că Ucrainei i-ar fi oricum greu să continuă să îi plătească.

Kievul se va baza tot mai mult pe rezerviști și echipamente mai ieftine, precum dronele, potrivit mai multor analiști militari care susțin că Ucraina ar trebui să investească, în primul rând, în sisteme de apărare antiaeriană și rachete cu rază lungă de acțiune, evitând alte echipamente costisitoare, precum avioanele de vânătoare.

„Multe din lucrurile pe care Ucraina le face acum nu sunt viabile pe termen lung”

Ucraina dorește și să își producă singură o mare parte din armele de care are nevoie. „Armata Ucrainei va trebui să se bazeze pe capacități militare mai eficiente din punct de vedere al costurilor, precum drone, mine și mobilizarea bazată pe rezerviști”, a spus expertul militar Michael Kofman, de la Carnegie Endowment for Internațional Peace, pentru Wall Street Journal.

Cu toate că armata ucraineană a reușit să le facă față cu destul de mult succes trupelor rusești, care au avut la dispoziție mult mai multe resurse, este puțin probabil ca Kievul să dorească să păstreze aceeași strategie și după încheierea războiului.

„Multe din lucrurile pe care Ucraina le face acum nu sunt viabile pe termen lung – este doar ceva ce pot să încropească repede sub presiunea constantă a conflictului neîntrerupt”, a explicat Frank Kendall, fostul secretar al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din timpul mandatului președintelui Joe Biden.

Pentru a pune bazele unor forțe aeriene puternice, spre exemplu, ar fi nevoie de mult timp pentru antrenarea piloților, achiziționarea avioanelor și construirea bazelor aeriene necesare, a mai spus Kendall.

Zelenski a spus că Ucraina are nevoie să mențină 800.000 de militari în forțele active și a respins cerința Moscovei ca armata ucraineană să fie limitată la 600.000 de militari. Liderii europeni au fost de acord cu cifrele propuse de Kiev și au spus că vor oferi fondurile de care ucrainenii au nevoie.

Dronele și alte tipuri de vehicule fără echipaj vor înlocui tot mai mult oamenii pe câmpul de luptă. Este puțin probabil ca Ucraina să își umple arsenalul cu tancuri și blindate scumpe, precum cele pe care țările occidentale continuă să le achiziționeze. Captură foto: X

„Nu oamenii ar trebui să fie cei care luptă, ci dronele”

Însă, finanțarea unei armate mari este extrem de costisitoare. Ucraina cheltuie în jur de 30% din PIB pe apărare, chiar și în condițiile în care aliații ei o susțin financiar. În Rusia, procentul din PIB dedicat armatei a ajuns la 7,3%.

Europa, SUA și alte state au cheltuit în jur de 350 de miliarde de dolari pentru susținerea armatei și serviciilor publice ucrainene, potrivit grupului de cercetare Kiel Institute for the World Economy.

Statele Unite au întrerupt finanțarea Ucrainei, ceea ce a pus și mai multă presiune pe țările europene, care s-ar putea să nu mai fie la fel de dornice să continue susținerea financiară a Kievului după încheierea războiului.

Cele 90 de miliarde de euro pe care Ucraina le va primi împrumut de la Uniunea Europeană sunt egale cu suma aproximativă pe care Germania o va cheltui anul viitor pe apărare. Cu toate că salariile și alte costuri sunt mai mari în armata Germaniei, aceasta are un personal militar de patru ori mai mic decât cel al Ucrainei în acest moment.

Ucraina intenționează să cumpere până la 250 de avioane militare Rafale și Gripen (în poză), ceea ce ar face ca flota de avioane de vânătoare a Ucrainei să fie cât flotele combinate ale Marii Britanii și Franței. Foto Profimedia Images

Rusia bombardează Ucraina aproape zilnic cu sute de drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Sistemele de apărare antiaeriană sunt esențiale pentru protejarea trupelor și a rețelei logistice.

„Viitoarele forțe armate ale Ucrainei ar trebui construite conform unui principiu fundamental: nu oamenii ar trebui să fie cei care luptă, ci dronele”, a spus Halina Iancenko, o deputată ucraineană care conduce un grup de lucru dedicat investițiilor în apărare.

Într-o lume în care vehiculele fără echipaj vor înlocui tot mai mult oamenii pe câmpul de luptă, este puțin probabil ca Ucraina să își umple arsenalul cu tancuri și alte blindate scumpe, precum cele pe care țările occidentale continuă să le achiziționeze.

Kievul pare să fi renunțat deja la un plan mai vechi pentru construirea a 200 de tancuri germane Panther în Ucraina.

Cât de importante sunt avioanele militare pentru Ucraina?

Zelenski a semnat de curând memorandumuri de înțelegere cu Franța și Suedia pentru cumpărarea a până la 250 de avioane militare Rafale și Gripen, ceea ce ar face ca flota de avioane de vânătoare a Ucrainei să fie cât flotele combinate ale Marii Britanii și Franței.

Kievul are deja 66 de avioane de luptă, inclusiv F-16 și avioane sovietice donate de alte țări, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Kievul pare să fi renunțat deja la un plan mai vechi pentru construirea a 200 de tancuri germane KF51 Panther în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Achiziționarea și întreținerea avioanelor militare presupun cheltuieli extrem de mari – milioane de dolari pe an. De aceea, unii analiști spun că Ucraina ar trebui să își folosească fondurile limitate pentru alte sisteme de luptă mai ieftine.

Columbia, spre exemplu, a anunțat recent că va cheltui echivalentul a 3,6 miliarde de dolari ca să cumpere numai 17 avioane Gripen.

Fostul ministru ucrainean al apărării, Andrii Zagorodniuk, crede, însă, că avioanele militare nu ar trebui complet ignorate, având în vedere că reprezintă platforme atât pentru lansarea rachetelor, cât și pentru doborârea lor.

„Dacă nu ai [avioane], atunci riști ca inamicul să ocupe spațiul aerian și să stabilească ferestre de superioritate aeriană”, a mai spus Zagorodniuk.

