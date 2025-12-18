Un britanic care a luptat pentru Ucraina la Donețk a fost condamnat de ruși la 13 ani de închisoare

Un cetățean britanic despre care Rusia susține că a luptat de partea Ucrainei a fost condamnat la 13 ani într-un centru de detenție de maximă securitate după ce a fost găsit vinovat că a fost mercenar plătit, au transmis joi procurorii ruși, relatează Reuters, conform Agerpres.

Conform biroului procurorului general din Rusia, numele britanicului este Hayden Davies, în vârstă de 30 de ani. El a fost judecat de un tribunal din zona Donețkului controlată de Rusia, una dintre cele patru regiuni pe care Moscova le-a revendicat în urmă cu trei ani.

Comunicatul instituţiei nu precizează cum a pledat Hayden Davies.

Biroul procurorului general precizează că Davies a ajuns în Ucraina în august 2024, a semnat un contract pentru a lupta în rândurile Legiunii internaţionale pentru apărarea Ucrainei, a primit instrucţie militară, iar apoi a luptat împotriva armatei ruse la Doneţk.

Davies a fost capturat de Rusia în iarna lui 2024, în timp ce avea asupra sa o puşcă de asalt americană şi muniţie, a mai precizat sursa citată.

