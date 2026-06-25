Un copil de trei ani a murit din cauza caniculei după ce a rămas blocat într-o mașină. Este al treilea caz în doar câteva zile

Un băiat de trei ani a murit în Franța după ce a rămas blocat în mașina familiei, în plin val de caniculă extremă care lovește țara. Este al treilea caz de acest fel înregistrat în doar câteva zile, în contextul în care temperaturile au depășit 40°C, iar autoritățile avertizează că Franța traversează unul dintre cele mai severe episoade de căldură din ultimele decenii, potrivit Euronews.

Copilul s-a urcat în mașină în timp ce tatăl său credea că doarme și nu a mai putut ieși, deoarece sistemul de blocare pentru copii era activat, au confirmat procurorii, citând informații furnizate de poliție și echipele de intervenție.

Procurorul Guirec Le Bras a declarat că părinții copilului și pompierii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, mama dormea împreună cu cel de-al doilea copil al familiei, în vârstă de 18 luni, în timp ce tatăl lucra într-o anexă din grădină. Tatăl îi spusese băiatului să meargă la somn, însă copilul a rămas nesupravegheat cel puțin 45 de minute înainte să intre în mașina descuiată.

„Se pare că s-a închis singur în interior și a rămas blocat în vehicul, fiind găsit inconștient de părinți”, a precizat magistratul.

Mama copilului a fost transportată la spital în stare de șoc.

Este cel mai recent dintr-o serie de decese ale unor copii legate de vehicule expuse la temperaturi extreme. Luni, trupurile a doi copii de doi și patru ani au fost descoperite într-o mașină a familiei, într-o parcare rezidențială din Carpentras, în sudul Franței. Se crede că aceștia au ieșit nesupravegheați de lângă mama lor și au rămas blocați în interior.

Miercuri a fost cea mai călduroasă zi înregistrată în Franța de la începutul măsurătorilor, în 1947, cu o temperatură medie națională de 30°C. La Paris, mercurul din termometre a ajuns la 40,3°C, fiind doar a patra oară în ultimii 150 de ani când capitala depășește acest prag.

Valul de căldură excepțional a continuat și joi, cu 72 de departamente aflate sub cod roșu și alte 17 sub cod portocaliu. Aproximativ 63 de milioane de oameni sunt așteptați să fie afectați de temperaturi de peste 30°C, potrivit estimărilor AFP, după ce Franța a înregistrat cea mai caldă noapte din istorie.

Meteorologii avertizează că acest episod de caniculă, început săptămâna trecută, ar putea rivaliza cu valul devastator din 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în întreaga țară.

Numărul total al victimelor asociate căldurii extreme rămâne, deocamdată, necunoscut. Viceprimarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a anunțat joi o creștere a mortalității în capitală, fără a oferi cifre exacte.

„Fac un apel solemn către oameni să fie prudenți pentru propria lor siguranță”, a spus acesta, îndemnând populația să evite expunerea la soare și ieșirile în aer liber în orele de vârf.

Temperaturile extreme fac tot mai dificilă răcirea locuințelor pentru milioane de francezi. Guvernul estimează că una din trei locuințe din Franța nu este adaptată la astfel de episoade de căldură, iar mii de școli primare au fost închise, și-au redus programul sau și-au modificat examenele de final de an.

Editor : Ș.A.