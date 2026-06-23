„Un coșmar absolut”. Ce cred britanicii care au votat pentru Brexit, la 10 ani de la referendumul care a schimbat Europa

La zece ani după referendumul care a scos Regatul Unit din Uniunea Europeană, mulți dintre britanicii care au votat pentru Brexit privesc astăzi cu dezamăgire rezultatele. De la pescarii din Scoția și sud-vestul Angliei până la alegătorii conservatori din suburbiile Londrei, promisiunile privind prosperitatea economică, controlul imigrației și recâștigarea suveranității sunt puse sub semnul întrebării mai mult ca oricând.

Jurnaliștii publicației The Guardian au revenit în cinci circumscripții considerate reprezentative pentru rezultatul referendumului și au stat de vorbă cu persoane intervievate și în urmă cu un deceniu. Unele dintre ele regretă acum votul pentru Brexit, în timp ce altele consideră că ideea a fost corectă, dar implementarea a eșuat.

Printre cei mai dezamăgiți se numără Tony Rutherford, un comerciant de pește din Devon, care în 2016 susținea Brexitul în speranța că industria pescuitului britanic va avea de câștigat. La zece ani distanță, verdictul său este fără echivoc. „Un coșmar absolut, un haos total și continuă să fie și astăzi”, spune el.

Rutherford afirmă că acordul negociat de Londra după ieșirea din UE nu a adus avantajele promise pescarilor britanici. În schimb, exporturile către Europa au devenit mult mai complicate și mai costisitoare.

El povestește că primul transport trimis în Franța după intrarea în vigoare a noilor reguli a fost blocat timp de cinci zile și s-a deteriorat complet. „Am expediat marfă în valoare de 47.000 de lire sterline. A fost distrusă. Acela a fost primul nostru contact cu realitatea Brexitului”, spune Rutherford.

Potrivit acestuia, fiecare transport implică acum certificate sanitare, documente suplimentare și costuri administrative care însumează sute de lire sterline.

„De la Brexit am pierdut aproximativ opt transporturi, unele în valoare de 15.000 de lire, altele de 50.000. Mulți comercianți din sud-vestul Angliei spun pur și simplu că nu mai merită să exporte.” Întrebat dacă regretă votul din 2016, răspunsul său este categoric: „Sută la sută. Oricine ar regreta.”

Fermierii galezi și pescarii din nord-estul Scoției sunt dezamăgiți

În vestul Țării Galilor, într-o regiune care a votat pentru rămânerea în UE, efectele Brexitului sunt resimțite mai ales în agricultură. Ben Lake, deputat al partidului naționalist Plaid Cymru, afirmă că fermierii care exportă carne de miel către Uniunea Europeană trebuie acum să facă față unor proceduri suplimentare și unor costuri mai ridicate.

„Majoritatea exporturilor de carne de miel merg în continuare către Uniunea Europeană, dar acum fermierii au nevoie de certificate sanitare și controale suplimentare”, spune el. Potrivit lui, Brexitul a alimentat și dezbaterea privind autonomia și reprezentarea politică a regiunilor din afara Londrei.

În nord-estul Scoției, pescarii care au susținut masiv Brexitul sunt și ei dezamăgiți. David Milne, reprezentant al producătorilor de pește alb din Scoția, spune că principala promisiune a campaniei pro-ieșire din UE a fost recâștigarea controlului asupra apelor britanice și a cotelor de pescuit.

„Aproape 99% dintre pescari au votat pentru Brexit pentru că voiau mai mult control. Ni s-a promis asta, dar nu s-a întâmplat”, afirmă el. Milne susține că pescarii scoțieni au continuat să protejeze zonele de reproducere a codului, însă nave din state membre ale UE pescuiesc în continuare în apropierea coastelor scoțiene. „Este o pastilă amară de înghițit”, spune el.

Londra conservatoare și ascensiunea Reform UK

În Romford, o suburbie conservatoare din estul Londrei, Brexitul continuă să influențeze politica locală. Dilip Patel, fost consilier conservator și susținător al Brexitului, spune că votul său a fost influențat de preocupările privind imigrația și presiunea asupra școlilor, locuințelor și sistemului de sănătate.

Michael White, un alt lider conservator local, afirmă că a votat pentru ca deciziile să fie luate la Londra și nu la Bruxelles. Cu toate acestea, el admite că una dintre promisiunile centrale ale campaniei Brexit nu s-a materializat. „Ni s-a spus că NHS va beneficia de mai mulți bani. În realitate, sistemul de sănătate este într-o situație mai rea”, spune White.

Nemulțumirea alegătorilor a contribuit la ascensiunea partidului Reform UK, formațiunea condusă de Nigel Farage, care a câștigat teren în multe foste bastioane conservatoare.

Brexitul nu a eșuat, politicienii au eșuat

Nu toți susținătorii Brexitului consideră însă că proiectul a fost o greșeală. Philip Hollobone, fost deputat conservator, susține că problema nu a fost Brexitul în sine, ci modul în care acesta a fost pus în aplicare. „Tragedia este că potențialul Brexitului nu a fost realizat. Asta nu înseamnă că nu poate fi realizat în viitor”, afirmă el.

În opinia sa, cel mai mare eșec a fost incapacitatea guvernelor britanice de a reduce imigrația, una dintre principalele promisiuni făcute alegătorilor în 2016. „Am avut ocazia să înăsprim controlul imigrației, dar s-a întâmplat exact contrariul”, spune fostul parlamentar.

La zece ani de la referendumul care a schimbat cursul istoriei britanice și europene, concluziile sunt amestecate. Mulți dintre cei care au susținut Brexitul spun că beneficiile promise nu s-au materializat, în timp ce alții cred în continuare că ideea a fost corectă, dar a fost gestionată prost de clasa politică. Un lucru pare însă să îi unească: sentimentul că promisiunile făcute în campania din 2016 sunt încă departe de a fi fost îndeplinite.

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Editor : M.I.