„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana

La fel ca mulți tineri din Elveția, Kenzo Ronnow, student la universitatea din Lausanne, a dormit până târziu în ziua de 1 ianuarie, după ce a sărbătorit Anul Nou. Dar, când s-a trezit și a început să-și verifice telefonul, a văzut că știrea principală de pe un site de știri străin era despre Elveția. Un incendiu a distrus Le Constellation, un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais din Elveția și un loc frecventat de obicei de petrecăreții de Revelion, relatează The Guardian.

La început, tânărul de 19 ani nu înțelegea ce se întâmplă. „Vorbeau despre mulți oameni care au murit”, a spus el. „Am fost foarte surprins, mai ales că Elveția nu apare des în știri.” Era împreună cu colega lui de apartament, care i-a cerut lui Ronnow să-i citească articolul cu voce tare. „Atunci mi-a spus că fratele ei mai mic era în Crans-Montana pentru Revelion.”

Și-a sunat în disperare fratele, care sărbătorise Anul Nou la Le Constellation, dar plecase de acolo la ora 1:15, cu doar 15 minute înainte de izbucnirea incendiului.

În toată Elveția s-au înregistrat scene similare de căutare a rudelor și prietenilor, pe măsură ce groaza tragediei, una dintre cele mai grave din istoria recentă a țării, începea să se instaleze.

Au trecut deja opt zile, iar țara încă se luptă să proceseze amploarea evenimentului. Vineri a fost declarată zi de doliu național, iar într-un oraș din apropierea Crans-Montana a avut loc o ceremonie comemorativă la care au participat înalți oficiali europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron și omologul său italian Sergio Mattarella.

„Ne pare nespus de rău”

Autoritățile elvețiene au confirmat că numărul total al victimelor este de 40, majoritatea fiind tineri – cel mai tânăr având 14 ani – și provenind în mare parte din Elveția, Franța și Italia. Alte 116 persoane au fost rănite, dintre care 83 sunt încă internate în spital pentru arsuri grave.

Între timp, furia și consternarea au crescut pe măsură ce au ieșit la iveală detalii despre cauza incendiului și lacunele grave în procedurile de siguranță.

Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation, a fost plasat, vineri, în detenţie preventivă. Moretti şi soţia sa, Jessica, proprietari ai localului, au fost audiaţi vineri timp de peste şase ore de Ministerul Public din Sion, cantonul Valais.

Cuplul, care a cumpărat barul în 2015 înainte de a-l renova, a negat orice faptă ilegală și, într-o declarație făcută săptămâna aceasta, a afirmat că este „devastat și copleșit de durere”, promițând în același timp „cooperare deplină” în cadrul anchetei.

Autoritățile au declarat că incendiul a izbucnit în subsolul aglomerat al barului, după ce artificiile atașate sticlelor de șampanie au fost ținute prea aproape de tavanul care se crede că era acoperit cu spumă pentru izolare fonică. O imagine tulburătoare distribuită pe rețelele sociale arată o chelneriță așezată pe umerii unui coleg, ținând o sticlă cu artificii în fiecare mână, înainte ca flăcările să cuprindă tavanul. Femeia se numără printre cei care au murit.

Ancheta se concentrează asupra renovărilor efectuate la bar, asupra sistemelor de stingere a incendiilor și asupra căilor de evacuare, precum și asupra numărului de persoane aflate în clădire în momentul izbucnirii incendiului.

Într-o declarație făcută marți, Nicolas Feraud, primarul localității Crans-Montana, a afirmat că din 2019 nu s-au mai efectuat inspecții de siguranță în incinta complexului. Mai mult, el nu a putut explica de ce inspecțiile anuale nu au fost efectuate, în ciuda faptului că procedura este prevăzută de legislația locală. „Ne pare nespus de rău și știu cât de greu va fi pentru familii”, a spus Feraud, adăugând că administrația sa dorește să dea dovadă de „transparență totală”.

Avocații care reprezintă familiile celor care au murit sau au fost răniți în tragedie au acuzat anchetatorii că nu au acționat suficient de repede pentru a asigura dovezi cruciale.

„Este cu siguranță în mintea tuturor”

În timp ce pompierii se luptau să stingă incendiul, Romain Jordan și Ronald Asmar, avocați ai firmei Merkt din Geneva, au afirmat că proprietarii barului păreau să fi dezactivat conturile de Instagram și Facebook ale localului, „ștergând astfel fotografii și videoclipuri care ar fi putut fi utile anchetei”. Sursa citată a contactat avocații cuplului pentru a obține un comentariu.

„Această atitudine ar fi trebuit să alerteze imediat procurorii”, a adăugat Jordan, care, împreună cu Asmar, a fost prezent vineri la interogatoriul familiei Moretti. El a afirmat că autoritățile au încercat inițial să țină avocații care reprezentau familiile în afara audierii. „Autoritățile abia acum încep să ia toate măsurile necesare pentru anchetă.”

Jordan a spus că toată lumea, în special cei care locuiesc în partea francofonă a Elveției, au fost „afectați personal de tragedie într-o măsură mai mare sau mai mică”.

„Primul aspect al acestei tragedii este faptul că tineri își pierd viața în acest fel sau sunt răniți și rămân cu cicatrici pe viață”, a spus el. „Apoi îți dai seama repede că probabil s-a întâmplat din cauza unor erori umane... și cel mai grav este că autoritățile au fost probabil neglijente. Toate aceste aspecte se adaugă la un coșmar de neînțeles, greu de acceptat.”

„Întreaga lume este cu ochii pe noi, pentru că, dacă se poate întâmpla în Elveția, una dintre cele mai bogate țări din lume, unde nu s-ar putea întâmpla? Ce a dus la această tragedie și cum putem să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla nicăieri altundeva?”, a mai spus el.

Autoritățile au început deja să ia măsuri. După ce mii de baruri, restaurante și cluburi de noapte au fost verificate în Crans-Montana și orașele din jur, au fost anunțate noi măsuri de siguranță în cantonul Vaud, unde se află Lausanne.

Pe măsură ce viața revine la normal după sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, tragedia continuă să domine conversațiile. „Este cu siguranță în mintea tuturor, iar cu toate celelalte lucruri care se întâmplă brusc în lume, oamenii sunt copleșiți”, a spus Ronnow.

„Dar ceea ce m-a șocat foarte tare pe mine și pe mulți alții este faptul că, deși atenția s-a concentrat asupra Le Constellation, acest incident s-ar fi putut întâmpla cu ușurință și în altă parte. Când merg într-un club de noapte, este foarte obișnuit să văd sticle cu artificii. Acum se fac eforturi mari pentru a verifica normele de siguranță, dar oamenii se gândesc: «Aș fi putut fi eu în locul lui»”.

