Un deputat european a invitat din greșeală în Parlamentul European responsabili de genocid pentru a discuta despre pace

Data publicării:
Parlamentul European.
Foto: Shutterstock

Lukas Sieper, un deputat european independent german, a invitat din greșeală doi presupuși membri ai unui grup paramilitar sudanez, Forțele de sprijin rapid (RSF), la Parlamentul European, pentru o conferință. Grupul paramilitar sudanez este acuzat de uciderea a mii de civili și violuri în masă și se confruntă cu sancțiuni internaționale. Cei doi au fost invitați la un eveniment marginal în cadrul conferinței anuale a Partidului Laburist din Marea Britanie, pentru a discuta posibilitățile „unei păci durabile”, a aflat POLITICO.

Evenimentul a fost organizat de organizația britanică Centre for Turkiye Studies (CEFTUS), condusă de consilierul Partidului Laburist Ibrahim Dogus. CEFTUS a anulat evenimentul, la care urmau să participe cei doi bărbați care au legătură cu Forțele de Intervenție Rapidă din Sudan (RSF), după ce a fost contactată de POLITICO.

„Deplângem încălcările drepturilor omului și violența de care sunt acuzate Forțele de Intervenție Rapidă, iar atenția noastră s-a concentrat în mod constant pe promovarea dialogului, a înțelegerii și a soluțiilor pașnice, mai degrabă decât pe promovarea unei agende politice anume”, a declarat un purtător de cuvânt al CEFTUS.

„CEFTUS nu avea cunoștință de nicio legătură între aceste persoane și RSF, iar în acest moment nu a fost prezentată nicio dovadă independentă care să le facă legătura”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt a declarat că CEFTUS a eliminat vorbitorii din invitațiile la eveniment, în timp ce solicita informații suplimentare.

Lukas Sieper, un independent care votează adesea pentru partidele de centru-stânga și de stânga, potrivit Politico, a organizat evenimentul prin intermediul grupului de reflecție cu sediul în Regatul Unit și a declarat că nu știe nimic despre afilierea celor doi bărbați la RSF. Întâlnirea de la Bruxelles, programată pentru miercuri, a fost anulată abia marți, după ce alți doi deputați și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-au alertat pe Sieper cu privire la antecedentele celor doi bărbați.

„Serviciul de Acțiune Externă al Parlamentului European a aprobat concluziile și ne-a informat că aceste persoane sunt, de fapt, direct legate de RSF”, a declarat europarlamentarul independent german Lukas Sieper.

În ciuda anulării evenimentului din Parlamentul European, Dogus a aranjat ca acesta să aibă loc într-un alt loc din Bruxelles, a declarat o persoană implicată pentru POLITICO.

Dogus a declarat că evenimentul a fost reorganizat în scurt timp, în absența oricărei dovezi privind legătura celor doi cu RSF.

Dogus este consilier laburist pentru cartierul londonez Lambeth și este bine cunoscut în cercurile politice londoneze ca organizator al British Kebab Awards, un eveniment anual la care participă numeroase personalități importante din Westminster.

Cei doi indivizi nu vor mai participa la conferință, potrivit oficialilor Partidului Laburist.

Editor : Marina Constantinoiu

