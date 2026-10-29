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Un elicopter militar cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în Bosnia și Herțegovina. Trei morți și mai mulți răniți

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Boeing-Vertol CH-47C Chinook MM81169 - E.i.827
Elicopter militar CH-47 Chinook al armatei italiene, fotografiat în 1986. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Trei oameni au murit, iar alții au fost răniți, după ce un elicopter al forței europene din Bosnia și Herțegovina, cu 15 persoane la bord, s-a prăbușit joi în nord-estul țării, „în timpul unei operațiuni de rutină”, potrivit informațiilor transmise de televiziunea publică Federalna, informează EFE și Agerpres.

„EUFOR poate confirma că astăzi s-a produs un accident în timpul unei operațiuni de rutină în zona Brcko, ducând la prăbușirea uneia dintre aeronavele sale”, a precizat comandamentul EUFOR de la Sarajevo, care nu a menționat eventuale victime militare, transmite AFP.

Comunicatul precizează că niciun civil nu a fost rănit și că accidentul nu a provocat pagube infrastructurii civile.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 16:00 (15:00 GMT), în localitatea Gorice, din apropierea orașului Brcko. Răniții au fost transportați la spital, potrivit postului de televiziune Federalna, citat de EFE.

Potrivit portalului Klix.ba, aeronava prăbușită era un elicopter ICH-47F Chinook aparținând armatei italiene, iar toate victimele sunt de naționalitate italiană. Portalul a publicat fotografii în care elicopterul apare complet distrus.

Martorii oculari au relatat pentru aceeași publicație că au văzut cum elicopterul a început să se învârtească în aer înainte de a se prăbuși.

Primarul orașului Brcko, Sinisa Milic, a confirmat ulterior, pentru televiziunea RTRS din Republika Srpska, bilanțul victimelor.

Potrivit mai multor publicații locale, mai mulți membri ai echipajului aflat la bordul elicopterului au murit sau au fost răniți. AFP nu a putut confirma imediat aceste informații nici cu poliția regională din Brcko, situat la 180 de kilometri nord de Sarajevo, nici cu reprezentanții forței europene.

„EUFOR va desfășura o anchetă completă și amănunțită asupra acestui incident și va furniza informații suplimentare de îndată ce faptele vor fi stabilite și la momentul potrivit”, a subliniat organizația în comunicatul său.

Operațiunea Althea, cunoscută oficial ca Forța Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR), este o misiune militară care are scopul de a supraveghea implementarea militară a Acordului de la Dayton din 1995.

EUFOR are desfășurați câteva sute de militari în Bosnia și Herțegovina.

Editor : Ș.A.

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