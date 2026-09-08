„Un eşec în confruntarea cu un capitol întunecat”. Ursula von der Leyen critică în termeni duri glorificarea „Măcelarului din Balcani”

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avertizat marţi că funeraliile de luni ale criminalului de război sârb bosniac Ratko Mladic, cu onoruri militare şi în prezenţa unor membri ai guvernului sârb, "contrazic valorile care stau la baza drumului Serbiei către Uniunea Europeană", informează EFE, potrivit Agerpres.

„Imaginile de la funeraliile lui Ratko Mladic sunt şocante (...). Elementele de sprijin oficial şi prezenţa unor înalţi oficiali sârbi la funeralii sunt regretabile. Acestea demonstrează un eşec în confruntarea cu un capitol întunecat din istoria recentă a Europei şi contrazic valorile care stau la baza drumului Serbiei către UE", au scris împreună cei doi lideri europeni pe reţelele de socializare.

Von der Leyen şi Costa au subliniat că Mladic, condamnat la închisoare pe viaţă pentru genocid pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, precum şi pentru crime împotriva umanităţii şi crime de război legate de asediul oraşului Sarajevo, a murit ispăşind acea pedeapsă şi era un "criminal de război".

„Gândurile noastre sunt alături de toate victimele crimelor comise în fosta Iugoslavie", au transmis cei doi lideri europeni.

Cel supranumit "Măcelarul din Balcani", care a murit la vârsta de 84 de ani la sfârşitul lunii august într-o celulă din Haga, a fost înmormântat luni, după o ceremonie care a avut loc la Biserica Sfântul Luca din Belgrad, unde membri ai armatei sârbe au acoperit sicriul cu steagurile Serbiei şi Republicii Srpska.

Potrivit televiziunii publice sârbe RTS, preşedintele ţării, Aleksandar Vucic, nu a asistat la funeralii, dar fiul său, Danilo, a fost prezent, la fel ca şi ministrul apărării sârb, Bratislav Gasic, ministrul justiţiei, Nenad Vujic, şi alţi membri ai actualului guvern.

De asemenea, în imagini apar fostul preşedinte al Republicii Srpska, Milorad Dodik, ambasadorul Rusiei în Serbia, Aleksandr Boţan-Harcenko, şi fostul ministru al apărării şi lider de dreapta din Grecia, Panos Kammenos (2015-2019).

Editor : A.R.