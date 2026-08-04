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Un eurodeputat francez, posibil candidat la prezidențialele din 2027, denunţă o operaţiune rusă de „destabilizare” care l-a vizat

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Raphael Glucksmann
Grupul prorus Storm-1516 a fost identificat ca autor al unui atac de manipulare cu deepfake împotriva lui Raphael Glucksmann și a partenerei sale. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce este grupul Storm-1516 Marionetele lui Putin

Posibilul candidat la alegerile prezidenţiale din Franţa, Raphael Glucksmann, în prezent eurodeputat, a deplâns faptul că a fost ţinta unei operaţiuni ruse de „destabilizare a alegerilor prezidenţiale”, printr-o informaţie falsă vizând-o pe partenera sa de profesie jurnalistă, relatează AFP.

„Secretariatul General al Apărării şi Securităţii Naţionale m-a informat că am fost ţinta unui atac al grupului Storm-1516, pilotat direct de GRU”, serviciul secret al armatei ruse, a declarat eurodeputatul social-democrat pe reţelele sociale luni seară.

Ce este grupul Storm-1516

Această operaţiune de dezinformare a fost depistată la sfârşitul săptămânii trecute şi a fost derulată de reţeaua prorusă Storm-1516, a confirmat marţi pentru AFP o sursă din domeniul securităţii.

Storm-1516 a vizat deja în luna iulie un candidat de centru-dreapta la prezidenţialele din Franţa, Edouard Philippe, prin postări pe reţelele sociale care au transmis informaţii false privind starea sa de sănătate.

Operaţiunea care l-a vizat pe Raphael Glucksmann a avut „un nivel de vizibilitate relativ scăzută” pe reţele, a precizat aceeaşi sursă din domeniul securităţii care atrage totuşi atenţia asupra unei manipulări „relativ sofisticate” prin recurgerea la un deepfake, respectiv „deturnarea identităţii şi a vocii unei persoane cunoscute mediatic pentru a da vizibilitate”, în acest caz jurnalistul francez Edwy Plenel.

Acesta a atras atenţia el însuşi în urmă cu câteva zile pe platforma X asupra acestei ştiri false.

Raphael Glucksmann susţine că atacul care l-a vizat era realizat prin intermediul unei media false „fabricate integral”, care relua formatul media online Blast, pentru „a produce documente false, a reproduce voci graţie inteligenţei artificiale, a difuza un videoclip în întregime trucat implicând-o pe partenera mea Léa Salamé şi pe Edwy Plenel”.

Acest fake news se referea la un „complot” vizând favorizarea candidaturii lui Glucksmann. Informaţia trucată „a fost transmisă pe reţelele sociale de alte media false, autointitulate antisistem”, a mai notat eurodeputatul.

Din punctul lui de vedere, „operaţiunea rusă este identificată, urmărită, atribuită”.

„Scopul este de a face virală o minciună totală pentru a păta personalităţile considerate ostile de regimul rusesc”, a mai afirmat el, precizând că este vorba despre „un mod de operare tipic al serviciilor ruseşti peste tot în Europa”.

Marionetele lui Putin

Raphael Glucksmann îl acuză pe Vladimir Putin că vrea să provoace haos în Franţa şi să le permită „marionetelor sale demagogice” să preia puterea, pentru a obţine „implozia blocului european”. „Serviciile sale îi vor viza deci pe toţi candidaţii democraţi şi pro-europeni”, avertizează el.

Editor : Sebastian Eduard

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