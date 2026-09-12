Un fost actor de filme pentru adulți și politicieni cu legături neonaziste. Cine sunt noii aleși AfD din Saxonia-Anhalt

Victoria istorică a AfD în Saxonia-Anhalt aduce în parlamentul landului o serie de personaje cu trecut controversat. Printre cei 39 de aleși se numără un fost actor de filme pentru adulți, un fost ofițer Stasi și politicieni anchetați pentru presupuse legături cu organizații neonaziste.

Prezentați joi de principalul candidat al AfD, Ulrich Siegmund, în cadrul unei ședințe foto în capitala landului, Magdeburg, unii dintre aleși s-au dovedit a avea trecuturi controversate, printre care condamnări penale, legături cu Stasi și conexiuni cu rețele de extremă dreapta, relatează The Guardian.

Presa germană a dezvăluit că, printre cei 39 de parlamentari care vor reprezenta circumscripțiile din Saxonia-Anhalt în parlamentul landului, se află un bărbat despre care se afirmă că a apărut în filme XXX și și-a falsificat studiile, un fost ofițer al poliției secrete est-germane Stasi și mai multe persoane anchetate penal pentru presupusa implicare în organizații neonaziste.

Doi dintre deputați sunt anchetați sub suspiciunea că ar fi încercat să continue activitățile organizației extremiste de dreapta Artgemeinschaft, o grupare extremistă care combina credințe neopăgâne cu idei naționaliste și antisemite. Cel mai tânăr dintre cei doi este suspectat și de încălcarea legislației privind armele, potrivit procuraturii. Ambii resping acuzațiile.

Fostul actor de filme pentru adulți a fost condamnat după ce a furat mai multe lenjerii de pat dintr-un hotel. O instanță a confirmat că acesta fusese actor în filme pornografice, după ce bărbatul contestase în justiție afirmațiile unui ziar local. El a fost și exmatriculat dintr-o universitate după ce s-a constatat că își falsificase diploma de absolvire a școlii, potrivit Die Zeit. Deputatul susține că a fost reprimit în urma unei contestații în justiție.

Un alt parlamentar ales, în vârstă de 78 de ani, a recunoscut că a fost ofițer al Ministerului pentru Securitatea Statului, Stasi, în RDG comunistă. Activitatea sa viza cetățenii est-germani care doreau să emigreze definitiv. Alegerea sa în parlament a fost criticată de organizații care reprezintă victimele fostei dictaturi est-germane.

Noii parlamentari AfD din Saxonia-Anhalt, alături de liderul grupului, Ulrich Siegmund, la Magdeburg. Sursa foto: Profimedia Images

O investigație a postului ZDF a arătat, de asemenea, că unii dintre reprezentanții AfD aleși acum și care făceau parte și din precedentul grup parlamentar aveau legături cu organizații extremiste de dreapta. Printre aceștia se numără persoane care au fost membre ale HDJ (Tineretul German Fidel Patriei), organizație interzisă ulterior. Unul dintre ei a condus la un moment dat gruparea, iar un consilier al grupului parlamentar AfD a scris o biografie descrisă drept un „omagiu adus național-socialismului”.

Printre viitorii deputați se află și mai multe persoane cu legături pro-Kremlin, precum și unele care s-au întâlnit la Washington cu membri ai mișcării MAGA.

Întrebat despre trecutul noilor parlamentari, în special despre cei doi aflați sub anchetă penală, Ulrich Siegmund, fost vânzător de parfumuri, reales joi în unanimitate lider al grupului parlamentar AfD, a glumit, numindu-i pe cei doi „băieții răi”. „Vom aștepta rezultatele anchetelor și apoi vom discuta despre ele”, a spus el.

Declarație controversată despre deportări

Siegmund însuși a provocat critici puternice în timpul prezentării noului grup parlamentar, după ce a făcut o legătură între producția de armament în Germania și ofensiva privind deportările pe care partidul intenționează să o promoveze.

Întrebat de un jurnalist despre deschiderea planificată a unei companii israeliene de armament în land, Siegmund a răspuns: „Nu condamnăm categoric producția de arme, pentru că, desigur, vom avea nevoie de resurse corespunzătoare pentru viitoarea ofensivă de remigrație și deportare. Acest lucru este și în interesul securității interne, al propriei noastre stabilități și al apărării naționale”.

Declarația a fost imediat criticată de adversarii politici ai AfD. Katja Pähle, lidera grupului parlamentar al social-democraților (SPD) din Saxonia-Anhalt, a afirmat că Siegmund a lansat o „amenințare politică”, sugerând folosirea „violenței ca instrument politic”. „Aceasta dezvăluie fața urâtă a unui sistem politic al cărui limbaj și ale cărui idei amintesc din nou de modele totalitare”, a spus ea.

AfD, la trei mandate de majoritatea absolută

Dacă AfD, care a obținut 44% dintre mandatele parlamentare, va reuși să formeze guvernul landului depinde de posibilitatea de a atrage alți parlamentari sau de a găsi un partid dispus să-l susțină. O asemenea evoluție ar face din AfD primul partid de extremă dreapta ajuns la putere în Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Până acum, partidele tradiționale au refuzat să intre într-o coaliție cu AfD. Formațiunea are puțin sub jumătate dintre cele 83 de mandate ale parlamentului landului și îi lipsesc trei pentru majoritatea absolută.

În acest weekend sunt programate proteste împotriva AfD în peste 20 de orașe din Germania, ca reacție la victoria partidului de duminica trecută. Manifestațiile au loc și înaintea altor două alegeri regionale importante, programate pe 20 septembrie, la Berlin și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde sondajele indică rezultate bune pentru AfD.

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Editor : M.I.