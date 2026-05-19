Fostul deputat PSD Cristian Rizea a provocat un incident în Parlamentul European în timp ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, rostea un discurs. El a fost scos afară din plen de forțele de securitate, relatează jurnal.md.

Rizea, care a fost condamnat la închisoare pentru corupție și a fost eliberat condiționat anul trecut, s-a prezentat ca jurnalist în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. El a început să strige în timp ce Maia Sandu rostea un discurs după ce a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție acordată de PE personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Ceremonia a avut loc la Strasbourg.

„Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și polițiști corupți”, a strigat el de la balconul PE. A fost scos imediat din sala de plen de echipele de securitate.

Rizea s-a refugiat la Chișinău în 2017, înainte de a fi condamnat în România la patru ani și opt luni de închisoare pentru corupție.

Acesta a fost extrădat de Republica Moldova în aprilie 2023, după ce i-a fost retras statutul de refugiat și a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 15 ani.

În 2019, Rizea fost condamnat pentru corupție, pentru că a primit mită de 300.000 de euro de la un om de afaceri, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive.

