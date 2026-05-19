Live TV

Video Cristian Rizea, fost deputat condamnat pentru corupție, a făcut scandal la discursul Maiei Sandu din PE. A fost dat afară din plen

Data actualizării: Data publicării:
cristian rizea zambeste dupa iese de la dna
Cristian Rizea. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a provocat un incident în Parlamentul European în timp ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, rostea un discurs. El a fost scos afară din plen de forțele de securitate, relatează jurnal.md.

Rizea, care a fost condamnat la închisoare pentru corupție și a fost eliberat condiționat anul trecut, s-a prezentat ca jurnalist în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. El a început să strige în timp ce Maia Sandu rostea un discurs după ce a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincție acordată de PE personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Ceremonia a avut loc la Strasbourg.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și polițiști corupți”, a strigat el de la balconul PE. A fost scos imediat din sala de plen de echipele de securitate.

Rizea s-a refugiat la Chișinău în 2017, înainte de a fi condamnat în România la patru ani și opt luni de închisoare pentru corupție.

Acesta a fost extrădat de Republica Moldova în aprilie 2023, după ce i-a fost retras statutul de refugiat și a fost declarat persoană indezirabilă pentru o perioadă de 15 ani.

În 2019, Rizea fost condamnat pentru corupție, pentru că a primit mită de 300.000 de euro de la un om de afaceri, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Angela Merkel și Lech Walesa, la Parlamentul European. Foto Profimedia
Merkel și Walesa au primit Ordinul de Merit al UE din partea PE. Contextul în care vine distincția pentru fosta cancelară
maia parlament european
Maia Sandu, în lacrimi, aplaudată în picioare în Parlamentul European. Premiul primit de președintele Moldovei
Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision.
Maia Sandu, prima reacție în scandalul votului R. Moldova la Eurovision. Ce mesaj a transmis
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu începe un turneu european pentru accelerarea aderării Republicii Moldova la UE
Maia Sandu
Maia Sandu a fost pusă într-o situație bizară de către un alt șef de stat: „Poate, într-o zi, va deveni preşedinta României”
Recomandările redacţiei
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă...
Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că România nu este într-o criză economică mai mare decât cea în care se află Europa sau SUA
Președintele Consiliului Fiscal: „România riscă stagflație și o...
Ultimele știri
Peste 19.000 de copii din România nu au fost vaccinați pentru rujeolă, oreion și rubeolă
Un oficial din administrația Trump a contribuit la obținerea unei vize americane pentru fostul ministru polonez fugar Zbigniew Ziobro
Ce speră cancelarul german că îi va cere Xi Jinping lui Putin, în timpul vizitei în China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Fanatik.ro
Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre...
Adevărul
Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...