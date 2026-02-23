Live TV

Un fost președinte avertizează: Liderii occidentali, responsabili pentru apariția conceptului de „oboseală de război” în cazul Ucrainei

Data publicării:
război ucraina lupte
Sursa foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Țările occidentale trebuie să susțină cu adevărat Ucraina și să ofere Kievului toată asistența necesară pentru a contracara agresorul, a declarat Lech Walesa, într-un interviu acordat agenției Ukrinform. Fostul președinte polonez este de părere că, „dacă Occidentul ar fi oferit asistență suficientă, am fi uitat de război cu mult timp în urmă. Lumea occidentală trebuie să apere Ucraina, dar să o facă în mod sincer, oferind Kievului toate resursele necesare”.

În opinia sa, liderii occidentali înșiși sunt de vină pentru apariția conceptului de oboseală de război în țările lor.

„Aș spune autorităților: Voi sunteți de vină pentru apariția unor astfel de voci. Pentru că, dacă ați fi luat în serios problema sprijinirii Ucrainei de la început, acestea nu ar fi apărut”, a remarcat Wałęsa.

Referindu-se la scandalul privind excluderea schiorului ucrainean Vladyslav Heraskevych de la Jocurile Olimpice de iarnă, fostul lider al Solidarității a subliniat că această situație a apărut deoarece, la fel ca politicienii, personalitățile sportive proeminente „nu au făcut tot ce le stătea în putință”.

„În situația actuală, trebuia spus ceva. Deoarece alții nu au făcut-o, poate că sportul va spune lumii ce ar trebui să se facă în privința Ucrainei”, a declarat Wałęsa.

Potrivit Ukrinform, Ungaria va bloca alocarea de fonduri din partea Uniunii Europene către Ucraina, ca parte a unui împrumut de 90 de miliarde, până când va fi restabilit tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Citește și:

De ce au ars localnicii din jurul celui mai mare lac din lume o păpușă a cântărețului preferat al lui Putin. Gestul controversat făcut

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
4
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
soldati rusi urcati in avion
5
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digi Sport
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas.
La patru ani de război, Ungaria blochează din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Cel de-al 20-lea pachet nu poate fi adoptat
Russian Embassy In South Korea Hangs War Banner, Seoul - 23 Feb 2026
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de fragilitatea NATO în epoca Trump
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului
jack lopresti cu steagul brigazii azov in spate
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă
Recomandările redacţiei
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
copertare-teza-doctorat-eco-plus-3 1
Indemnizația de doctorat, redusă la jumătate. Sindicatele se revoltă...
Austin Tucker Martin
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker...
Ultimele știri
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Liderii au decis când vor fi adoptate tăierile din administrație și măsurile de relansare
Oana Țoiu, despre cei care au semnat moțiunea simplă împotriva sa: „Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă mai tare”
Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE: „Scumpirile de la raft nu sunt din energie. Firmele au plătit tot 1,16 lei în 2025”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”