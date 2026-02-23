Țările occidentale trebuie să susțină cu adevărat Ucraina și să ofere Kievului toată asistența necesară pentru a contracara agresorul, a declarat Lech Walesa, într-un interviu acordat agenției Ukrinform. Fostul președinte polonez este de părere că, „dacă Occidentul ar fi oferit asistență suficientă, am fi uitat de război cu mult timp în urmă. Lumea occidentală trebuie să apere Ucraina, dar să o facă în mod sincer, oferind Kievului toate resursele necesare”.

În opinia sa, liderii occidentali înșiși sunt de vină pentru apariția conceptului de oboseală de război în țările lor.

„Aș spune autorităților: Voi sunteți de vină pentru apariția unor astfel de voci. Pentru că, dacă ați fi luat în serios problema sprijinirii Ucrainei de la început, acestea nu ar fi apărut”, a remarcat Wałęsa.

Referindu-se la scandalul privind excluderea schiorului ucrainean Vladyslav Heraskevych de la Jocurile Olimpice de iarnă, fostul lider al Solidarității a subliniat că această situație a apărut deoarece, la fel ca politicienii, personalitățile sportive proeminente „nu au făcut tot ce le stătea în putință”.

„În situația actuală, trebuia spus ceva. Deoarece alții nu au făcut-o, poate că sportul va spune lumii ce ar trebui să se facă în privința Ucrainei”, a declarat Wałęsa.

Potrivit Ukrinform, Ungaria va bloca alocarea de fonduri din partea Uniunii Europene către Ucraina, ca parte a unui împrumut de 90 de miliarde, până când va fi restabilit tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

