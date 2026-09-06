Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput” cât timp Vladimir Putin rămâne la putere

Ucraina și Rusia se vor confrunta cu o iarnă grea, dar acumularea pagubelor de ambele părți ar putea deschide calea către negocieri de pace până la sfârșitul anului 2027, a declarat fostul șef al MI6, relatează Financial Times.

În cadrul discursului susținut sâmbătă la FT Weekend Festival din Londra, John Sawers a afirmat că nu este plauzibil să se ajungă la un acord între cele două țări înainte de primăvara viitoare și că o pace durabilă este „practic de neconceput” atâta timp cât președintele rus Vladimir Putin rămâne la putere.

Revenirea la „nivelul ostilităților de după 2014” ar putea fi „cel mai bun rezultat pe care îl poți obține” în circumstanțele actuale, a adăugat el.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, după revoluția Maidan din Ucraina, marcând începutul conflictului care s-a intensificat ulterior, în 2022, odată cu invazia pe scară largă a Moscovei.

Declarațiile lui Sawers au fost făcute în momentul în care reprezentanții americani au sosit la Moscova cu ceea ce Donald Trump a descris drept „o propunere de a pune capăt războiului”. Președintele SUA nu a oferit detalii despre acest plan și nici nu a dat vreun indiciu cu privire la disponibilitatea Kremlinului de a face compromisuri.

Sawers, care ocupă în prezent funcția de președinte executiv al companiei de servicii profesionale Newbridge Advisory, a declarat că este „un lucru bun faptul că americanii întind mâna și intră în dialog cu Putin .. nu că aș avea prea multă încredere în emisarii lor”, dar „pretențiile lui Putin sunt absurde și vor rămâne așa”.

Posibilitatea unei negocieri reușite privind încetarea focului ar putea apărea în 2027 „dacă suferința de ambele părți continuă să crească” și dacă „progresele pe care rușii le înregistraseră pe teren .. nu se reiau”, a afirmat el.

„În Rusia se auzeau din ce în ce mai multe voci care puneau sub semnul întrebării războiul din Ucraina și necesitatea ca Rusia să găsească o cale de ieșire din acesta”, a afirmat Sawers.

Luna trecută, Kremlinul l-a demis pe economistul-șef al uneia dintre cele mai mari instituții financiare de stat, după ce acesta a afirmat că pierderile cauzate de atacurile ucrainene „deveniseră deja un obstacol macroeconomic semnificativ în calea creșterii economice a Rusiei”.

De asemenea, în Ucraina au existat „tulburări la nivel politic”, iar unele personalități „începuseră să-l pună la îndoială” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a adăugat Sawers. Luna trecută, liderul de la Kiev a demis unul dintre principalii săi consilieri după ce locuința acestuia a fost percheziționată de autoritățile anticorupție.

În cadrul aceluiași eveniment, sâmbătă, Avril Haines, fosta directoare a Serviciului Național de Informații al SUA, a descris războiul dintre SUA și Iran drept „una dintre cele mai grave greșeli de politică externă pe care le-am văzut vreodată”.

Deși Iranul este „mai slab” decât a fost în trecut, este „în mod paradoxal mai periculos în acest moment”, a adăugat ea.

Ea a afirmat că războiul „a afectat prezența noastră în Pacific într-un mod destul de îngrijorător” și „a slăbit mulți dintre aliații și partenerii noștri din întreaga lume din cauza consecințelor economice”.

Referindu-se la politica britanică în cadrul evenimentului, Michael Gove, fost ministru conservator, a susținut că etosul „manchesterismului” al prim-ministrului Andy Burnham, axat pe controlul public, era inconsecvent.

El a afirmat că renașterea orașului a fost determinată de abordarea „neoliberală” față de dezvoltatorii imobiliari și investitorii privați.

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Editor : A.M.G.