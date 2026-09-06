Live TV

Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput” cât timp Vladimir Putin rămâne la putere

Data publicării:
Screenshot 2026-06-30 102743
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ucraina și Rusia se vor confrunta cu o iarnă grea, dar acumularea pagubelor de ambele părți ar putea deschide calea către negocieri de pace până la sfârșitul anului 2027, a declarat fostul șef al MI6, relatează Financial Times.

În cadrul discursului susținut sâmbătă la FT Weekend Festival din Londra, John Sawers a afirmat că nu este plauzibil să se ajungă la un acord între cele două țări înainte de primăvara viitoare și că o pace durabilă este „practic de neconceput” atâta timp cât președintele rus Vladimir Putin rămâne la putere. 

Revenirea la „nivelul ostilităților de după 2014” ar putea fi „cel mai bun rezultat pe care îl poți obține” în circumstanțele actuale, a adăugat el.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, după revoluția Maidan din Ucraina, marcând începutul conflictului care s-a intensificat ulterior, în 2022, odată cu invazia pe scară largă a Moscovei.

Declarațiile lui Sawers au fost făcute în momentul în care reprezentanții americani au sosit la Moscova cu ceea ce Donald Trump a descris drept „o propunere de a pune capăt războiului”. Președintele SUA nu a oferit detalii despre acest plan și nici nu a dat vreun indiciu cu privire la disponibilitatea Kremlinului de a face compromisuri. 

Sawers, care ocupă în prezent funcția de președinte executiv al companiei de servicii profesionale Newbridge Advisory, a declarat că este „un lucru bun faptul că americanii întind mâna și intră în dialog cu Putin .. nu că aș avea prea multă încredere în emisarii lor”, dar „pretențiile lui Putin sunt absurde și vor rămâne așa”.

Posibilitatea unei negocieri reușite privind încetarea focului ar putea apărea în 2027 „dacă suferința de ambele părți continuă să crească” și dacă „progresele pe care rușii le înregistraseră pe teren .. nu se reiau”, a afirmat el.

„În Rusia se auzeau din ce în ce mai multe voci care puneau sub semnul întrebării războiul din Ucraina și necesitatea ca Rusia să găsească o cale de ieșire din acesta”, a afirmat Sawers.

Luna trecută, Kremlinul l-a demis pe economistul-șef al uneia dintre cele mai mari instituții financiare de stat, după ce acesta a afirmat că pierderile cauzate de atacurile ucrainene „deveniseră deja un obstacol macroeconomic semnificativ în calea creșterii economice a Rusiei”.

De asemenea, în Ucraina au existat „tulburări la nivel politic”, iar unele personalități „începuseră să-l pună la îndoială” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a adăugat Sawers. Luna trecută, liderul de la Kiev a demis unul dintre principalii săi consilieri după ce locuința acestuia a fost percheziționată de autoritățile anticorupție.

În cadrul aceluiași eveniment, sâmbătă, Avril Haines, fosta directoare a Serviciului Național de Informații al SUA, a descris războiul dintre SUA și Iran drept „una dintre cele mai grave greșeli de politică externă  pe care le-am văzut vreodată”.

Deși Iranul este „mai slab” decât a fost în trecut, este „în mod paradoxal mai periculos în acest moment”, a adăugat ea.

Ea a afirmat că războiul „a afectat prezența noastră în Pacific într-un mod destul de îngrijorător” și „a slăbit mulți dintre aliații și partenerii noștri din întreaga lume din cauza consecințelor economice”.

Referindu-se la politica britanică în cadrul evenimentului, Michael Gove, fost ministru conservator, a susținut că etosul „manchesterismului” al prim-ministrului Andy Burnham, axat pe controlul public, era inconsecvent.

El a afirmat că renașterea orașului a fost determinată de abordarea „neoliberală” față de dezvoltatorii imobiliari și investitorii privați.

Citește și:

Avertismentul unui consilier al lui Volodimir Zelenski: „Nimeni nu va ieși învingător. Ambele țări vor avea economiile distruse”

Discuții „extrem de utile”, dar fără semne de progres. Consilierul lui Putin, după vizita trimișilor SUA: Au prezentat o serie de idei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
3
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
4
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
Digi Sport
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Emisarii lui Donald Trump sunt așteptați astăzi la Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge în Ucraina cu trenul din Polonia
Război în Ucraina.
Avertismentul unui consilier al lui Volodimir Zelenski: „Nimeni nu va ieși învingător. Ambele țări vor avea economiile distruse”
Steve Witkoff și Jared Kushner
Discuții „extrem de utile”, dar fără semne de progres. Consilierul lui Putin, după vizita trimișilor SUA: Au prezentat o serie de idei
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea: două avioane și un elicopter, pregătite de decolare, după detectarea unor ținte aeriene la graniță
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Expert în apărare, despre deplasările emisarilor SUA la Moscova și Kiev: „Rusia vrea să profite de această fereastră de oportunitate”
Recomandările redacţiei
manuale scolare
Elevii de clasa a IX-a încep liceul fără manuale. Ministrul Educației...
Ședință CSAT
Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare al Țării...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab...
sofer cautat mehedinti
Mobilizare de forțe în județul Mehedinți: un șofer din Rep. Moldova...
Ultimele știri
Nicușor Dan ar putea desemna luni premierul. Ce condiții pune pentru viitorul șef al Guvernului (SURSE)
Accident rutier în Timiș: un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina la un sens giratoiu în Ghiroda
Donald Trump critică din nou Spania, o țară cu „control zero” asupra granițelor. Ce a spus despre situația din Ceuta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Transferul la FCSB de care Dan Petrescu nu vrea să audă! Gigi Becali nu ține cont
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
„Ai putea să lucrezi vreodată cu Gigi Becali?”. Dan Alexa a dat răspunsul instant
Adevărul
Banii pentru biserici, din buzunarul statului sau al credincioșilor? Modelul german, propus și în România
Playtech
Aparatul din casă care începe să consume masiv odată cu venirea toamnei. Cât adaugă lunar la factura de curent
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum s-a transformat Amara din stațiune cu hoteluri de 1100 de locuri într-o ruină uitată. Antropolog: „Lumea...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
O femeie a fost „jefuită” de un leu! Animalul i-a furat geanta de 1.800 de dolari în timp ce aceasta era în...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”