Live TV

Analiză Roberto Vannacci, „masculul alfa” al politicii italiene: cum vrea să câștige votul manosferei promovând „patriarhatul mediteranean”

Data actualizării: Data publicării:
Roberto Vannacci, guest on the television broadcast Porta a Porta
Roberto Vannacci Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Patriarhatul mediteranean Apel către bărbații alfa

Fostul parașutist nonconformist reprezintă acum o adevărată bătaie de cap pentru Giorgia Meloni, care trebuie să decidă dacă acesta este un atu sau o povară pentru coaliția sa, scrie Politico într-un articol dedicat lui Roberto Vannacci.

Generalul Roberto Vannacci se prezintă pe rețelele sociale ca un legionar roman și un conducător de care de luptă. El a declarat că preferă femeile „fără fuste” și a postat o imagine generată cu inteligență artificială (AI) a unei femei ministru adjunct cu un decolteu exagerat.

Niciuna dintre aceste manifestări de masculinitate și de cultură anti-woke nu reprezintă gafe. Vedeta rebelă de extremă dreaptă a scenei politice italiene face o mișcare deliberată către așa-numita „manosferă” pentru a se transforma dintr-un provocator de pe internet într-o forță politică de greutate.

Pentru prima femeie prim-ministru a Italiei, Giorgia Meloni, Vannacci reprezintă acum o problemă serioasă, întrucât ea trebuie să decidă dacă acesta este un atu sau o povară. Cu alegerile preconizate pentru primăvara viitoare, partidul său, „Viitorul Național”, se situează în sondaje la aproximativ 8%, ceea ce îl face un factor potențial crucial în formarea unei coaliții de dreapta.

„Este dezgustător să te gândești că poți manipula imaginea unei femei pentru o astfel de propagandă deplorabilă”, a declarat pentru Politico Matilde Siracusano, ministru adjunct de centru-dreapta din coaliția lui Meloni, a cărei imagine a fost manipulată. „Nu cred că am ajuns vreodată atât de jos, mai ales din partea cuiva care aspiră să fie un lider politic național.”

Provocările lui Vannacci pot părea o formă familiară de trolling din partea unui politician care și-a construit reputația spunând ceea ce nu se spune. Dar în spatele lor se ascunde un proiect politic mai amplu, care exploatează nemulțumirile tinerilor bărbați care se simt alienați de feminism și de cultura progresistă.

Emanuele Pozzolo, un parlamentar din partidul „Viitorul Național” care a părăsit partidul „Frații Italiei” al lui Meloni, consideră că bărbații tineri sunt din ce în ce mai constrânși în relațiile lor cu femeile.

„Cred că tinerii bărbați occidentali sunt foarte des aproape castrați în instinctul lor de a interacționa cu femeile”, a spus el, susținând că chiar și abordările romantice legitime riscă să fie tratate ca agresiune.

„Problema culturală este că, uneori, totul pare a fi hărțuire, abuz, violență”, a adăugat el, subliniind totodată că abuzul real trebuie pedepsit.

Vannacci, FnV Ã¨ Indispensabile Al Centrodestra Per Vincere
Roberto Vannacci Foto: Profimedia

Patriarhatul mediteranean

Vannacci combină mesajele provocatoare de pe internet și o personalitate de tip „mascul alfa” cu un program politic care promite să restabilească rolurile tradiționale ale bărbaților și femeilor. Partidul „Viitorul Național” are chiar și un nume pentru ordinea socială pe care o preferă: „patriarhatul mediteranean”.

Programul său politic pledează pentru formarea unor „bărbați puternici”, capabili să-și controleze emoțiile și pasiunile, să protejeze femeile și să se sacrifice pentru societate. Se opune infracțiunii de femicid introduse recent, condamnă feminismul și declară apărarea vieții „de la concepție până la moartea naturală” și „familia naturală” printre valorile sale nenegociabile.

Arhitectul acestei viziuni și autorul principal al programului este Lorenzo Gasperini, un profesor de filosofie catolic conservator din Toscana, care s-a opus vaccinurilor și dreptului la avort pe rețelele sociale și a dat vina pe feminism pentru violența împotriva femeilor.

Rezultatul este o ofertă politică care combină diferite tradiții: ideile catolice conservatoare despre familie și sexualitate, vechile concepții italiene despre virilitate și politica online mult mai recentă a nemulțumirilor masculine.

Manifestul urmărește să pună în practică valorile tradiționale ale familiei prin propuneri de a plăti părinții care renunță la locul de muncă pentru a-și crește copiii și de a-i recompensa pe părinții familiilor numeroase cu scutiri fiscale și locuri de muncă în sectorul public.

Unele propuneri amintesc de „Bătălia pentru nașteri” din era fascistă a lui Benito Mussolini, care oferea stimulente similare, promovând în același timp maternitatea ca o datorie patriotică.

Luca Sforzini, un fost ideolog al lui Vannacci care s-a despărțit între timp de acesta, a afirmat că eticheta „mediteraneană” a fost o mișcare de marketing inteligentă.

„E ca și cum ai vorbi despre dieta mediteraneană”, a declarat el pentru Politico. „Te gândești la mâncarea italiană, la mozzarella, la roșii, la uleiul de măsline.” Rezultatul, a spus el, a fost acela de a ascunde un model patriarhal, în care bărbații sunt deasupra femeilor, în spatele unor „imagini bucolice și pozitive”. „Este monstruos”, a spus el.

Pozzolo a respins sugestia că programul promovează supremația masculină.

„Este exact opusul”, a spus el. „Când vorbim despre patriarhatul mediteranean, ideea principală este de a recupera, păstra și transmite mai departe responsabilitățile de a fi bărbat în cadrul familiei și al societății.” Bărbații, a susținut el, au datoria de a le arăta femeilor respect, iubire și protecție, respingând în același timp violența sau controlul coercitiv.

El a apărat remarca „fără fuste” ca fiind „extrem de amuzantă” — făcând referire la faptul că viceprim-ministrul Antonio Tajani pleda pentru fuste lungi — și deloc jignitoare, comparând capacitatea lui Vannacci de a se conecta cu italienii obișnuiți cu cea a lui Silvio Berlusconi.

La un miting recent din orașul Orvieto, din Umbria, Vannacci a apărat conceptul de patriarhat mediteranean, afirmând că acesta nu înseamnă „opresiune și posesie”, ci „datorie, fidelitate, sacrificiu”, și a spus că acest model familial ne-a permis „să dominăm în ultimii 2.000 de ani”.

Elisa Ercoli, președinta organizației pentru drepturile femeilor „Differenza Donna”, a condamnat emisiunea ca fiind „o întoarcere la supremația bărbatului alfa alb, cisgender, și la femeia ca servitoare a acestuia”.

Vannacci, FnV Ã¨ Indispensabile Al Centrodestra Per Vincere
Foto: Profimedia

Apel către bărbații alfa

Vannacci, care a participat la misiuni militare în Irak și Afganistan, a devenit o senzație mediatică în 2023 cu cartea publicată pe cont propriu „Lumea cu susul în jos”, un atac virulent la adresa imigrației, feminismului și homosexualității. În aceasta, el le-a spus persoanelor gay: „Nu sunteți normali, obișnuiți-vă cu asta”.

Idolatrizat de fani ca un apărător al bunului simț împotriva politicii progresiste, el a obținut peste jumătate de milion de voturi ca candidat al Ligii anti-imigrație la alegerile europene din 2024, înainte de a fonda partidul „Viitorul Național” în februarie.

Analiza sondajelor sugerează că aproximativ 62% dintre potențialii alegători ai partidului „National Future” sunt bărbați, existând un sprijin puternic în rândul muncitorilor manuali și al șomerilor.

Pozzolo a negat că „Viitorul Național” ar viza în mod deliberat alegătorii de sex masculin, insistând că ambiția partidului este de a ajunge la italienii de toate categoriile sociale care se simt nereprezentați.

Federica Formato, conferențiară la Universitatea din Brighton din Marea Britanie, care studiază genul și extrema dreaptă, a afirmat că Vannacci „testează terenul” pentru a vedea dacă poate ajunge la un public masculin mai tânăr, apelând la ceea ce ea a descris drept „sentimentul de nedreptate” al tinerilor bărbați.

Fiind soldat de carieră, el s-a prezentat în repetate rânduri prin imagini care evocă forța fizică, competiția și priceperea militară. Pe rețelele sociale, proliferează versiuni generate de IA în care Vannacci apare ca un roman din antichitate, în scene care amintesc de epopeea lui Ridley Scott, „Gladiatorul”.

Pentru Formato, imagistica romană proiectează „virilitate și hipermasculinitate”, în timp ce trecutul militar al lui Vannacci contribuie la construirea imaginii unui „mascul alfa”.

Umorul, memele și provocarea deliberată sunt deosebit de eficiente în rândul publicului tânăr de pe internet, a spus Formato, permițând reducerea mesajelor ideologice relativ complexe la imagini ușor de înțeles. „Nu este naiv”, a spus ea. „Spune lucruri pentru a provoca și a atrage mai multă atenție.”

Acest lucru îi dă bătăi de cap lui Meloni. Partidul lui Vannacci atrage alegători de la „Frații Italiei” ai acesteia și de la „Liga” lui Matteo Salvini, oferind în același timp o platformă mai intransigentă în ceea ce privește imigrația, problemele sociale și politica externă.

Cu toate acestea, Vannacci a deschis ușa către o alianță cu Meloni, în cazul în care aceasta ar avea nevoie de voturile sale. El a descris „Viitorul Național” ca fiind un partener natural pentru centrul-dreapta, insistând totodată că orice acord trebuie să respecte principiile partidului său. Având în vedere că noua lege electorală italiană oferă un bonus de majoritate parlamentară coalițiilor care obțin cel puțin 42% din voturi, acele voturi ar putea conta.

Aceasta o pune pe Meloni în fața unei alegeri incomode: să-l țină pe Vannacci în afara coaliției sau să aducă în guvernul ei o mișcare a cărei atracție se bazează parțial pe nemulțumirile bărbaților care cred că feminismul a mers prea departe.

Pentru Formato, Vannacci exploatează un spațiu în politica italiană care, până acum, a dus lipsă de o figură capabilă să transforme acele nemulțumiri într-un electorat politic organizat. Vannacci, cu promisiunile sale de a restabili masculinitatea tradițională, pare hotărât să ocupe acest spațiu. „Există un scaun gol”, a spus ea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
hunter biden profimedia
1
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
2
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
3
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ora de iarnă 2026. Foto Getty Images
4
Trecem la ora de iarnă 2026 în această noapte. Cum se schimbă ceasurile și cât dormim în...
bloc evacuat
5
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
Digi Sport
Adio, FCSB! Soția i-a anunțat plecarea, imediat după meciul cu Rapid: ”Este ultimul lui an aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
giorgia meloni
Maria Zaharova îi cere Giorgiei Meloni „să-l asculte pe Al Bano” privind relația Italiei cu Rusia
profimedia-1140948918
„Iarna nemulțumirii”: Europa, prinsă între criza economică și furia socială. Alegerile care ar putea schimba echilibrul politic
proteste profimedia
Măsuri de securitate întărite în Italia şi trupe în alertă de teama unor noi violenţe în weekend
Twisted to form a plait treccia mozzarella Italian soft cheese served with fresh basil and tomatoes close up
Protestele din Italia blochează producția de mozzarella de bivoliță. Pierderi de 3 milioane de euro în 24 de ore
Empty shelves at Walmart. Food shortage.
Magazine goale și benzinării fără carburant în Italia. Transportatorii cer reducerea prețurilor la pompă
Recomandările redacţiei
sorin costreie digi24
Cazul de la Bistrița pune presiune pe Educație. Sorin Costreie anunță...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Titluri alarmiste pe Facebook despre Armata României. Ministerul...
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu
Ioana Dogioiu îl acuză pe Pavel Popescu că „minte cum respiră”...
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_075_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care este marele defect al lui Nicușor Dan? Răspunsul ministrului...
Ultimele știri
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru pachetele de pomană din 26 octombrie
Israelul impune blocadă în Cisiordania în ziua alegerilor, după uciderea a doi soldați. Palestinieni evacuați forțat din Hebron
Criză de gaze în Iran înaintea iernii. Cine reduce consumul primește bani, promit autoritățile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
MM Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Radunovic și Garita în iarnă: „M-am luptat mult”
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Dan Șucu, profund afectat după înfrângerea FCSB – Rapid 4-1: „Suferă! Pune foarte multă inimă”
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
„Îmi place foarte mult să fiu tată!” Jeremy Renner, momente pline de duioșie alături de fiica sa, la Roma
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Pro FM
Lady Gaga, în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista și logodnicul ei sunt topiți: „Este combinația...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
Ministrul muncii anunță dacă CASS la pensii va fi anulat. 2.800.000 pensionari iau ajutoare de Crăciun
Digi FM
Cornulețe fragede cu nucă și gem de prune, de post. Rețeta simplă care amintește de deserturile bunicii
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
Momentul în care Andrew Garfield s-a simțit copleșit de emoții la filmări lângă Robert Redford: „Un om de o...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...