Fostul parașutist nonconformist reprezintă acum o adevărată bătaie de cap pentru Giorgia Meloni, care trebuie să decidă dacă acesta este un atu sau o povară pentru coaliția sa, scrie Politico într-un articol dedicat lui Roberto Vannacci.

Generalul Roberto Vannacci se prezintă pe rețelele sociale ca un legionar roman și un conducător de care de luptă. El a declarat că preferă femeile „fără fuste” și a postat o imagine generată cu inteligență artificială (AI) a unei femei ministru adjunct cu un decolteu exagerat.

Niciuna dintre aceste manifestări de masculinitate și de cultură anti-woke nu reprezintă gafe. Vedeta rebelă de extremă dreaptă a scenei politice italiene face o mișcare deliberată către așa-numita „manosferă” pentru a se transforma dintr-un provocator de pe internet într-o forță politică de greutate.

Pentru prima femeie prim-ministru a Italiei, Giorgia Meloni, Vannacci reprezintă acum o problemă serioasă, întrucât ea trebuie să decidă dacă acesta este un atu sau o povară. Cu alegerile preconizate pentru primăvara viitoare, partidul său, „Viitorul Național”, se situează în sondaje la aproximativ 8%, ceea ce îl face un factor potențial crucial în formarea unei coaliții de dreapta.

„Este dezgustător să te gândești că poți manipula imaginea unei femei pentru o astfel de propagandă deplorabilă”, a declarat pentru Politico Matilde Siracusano, ministru adjunct de centru-dreapta din coaliția lui Meloni, a cărei imagine a fost manipulată. „Nu cred că am ajuns vreodată atât de jos, mai ales din partea cuiva care aspiră să fie un lider politic național.”

Provocările lui Vannacci pot părea o formă familiară de trolling din partea unui politician care și-a construit reputația spunând ceea ce nu se spune. Dar în spatele lor se ascunde un proiect politic mai amplu, care exploatează nemulțumirile tinerilor bărbați care se simt alienați de feminism și de cultura progresistă.

Emanuele Pozzolo, un parlamentar din partidul „Viitorul Național” care a părăsit partidul „Frații Italiei” al lui Meloni, consideră că bărbații tineri sunt din ce în ce mai constrânși în relațiile lor cu femeile.

„Cred că tinerii bărbați occidentali sunt foarte des aproape castrați în instinctul lor de a interacționa cu femeile”, a spus el, susținând că chiar și abordările romantice legitime riscă să fie tratate ca agresiune.

„Problema culturală este că, uneori, totul pare a fi hărțuire, abuz, violență”, a adăugat el, subliniind totodată că abuzul real trebuie pedepsit.

Roberto Vannacci Foto: Profimedia

Patriarhatul mediteranean

Vannacci combină mesajele provocatoare de pe internet și o personalitate de tip „mascul alfa” cu un program politic care promite să restabilească rolurile tradiționale ale bărbaților și femeilor. Partidul „Viitorul Național” are chiar și un nume pentru ordinea socială pe care o preferă: „patriarhatul mediteranean”.

Programul său politic pledează pentru formarea unor „bărbați puternici”, capabili să-și controleze emoțiile și pasiunile, să protejeze femeile și să se sacrifice pentru societate. Se opune infracțiunii de femicid introduse recent, condamnă feminismul și declară apărarea vieții „de la concepție până la moartea naturală” și „familia naturală” printre valorile sale nenegociabile.

Arhitectul acestei viziuni și autorul principal al programului este Lorenzo Gasperini, un profesor de filosofie catolic conservator din Toscana, care s-a opus vaccinurilor și dreptului la avort pe rețelele sociale și a dat vina pe feminism pentru violența împotriva femeilor.

Rezultatul este o ofertă politică care combină diferite tradiții: ideile catolice conservatoare despre familie și sexualitate, vechile concepții italiene despre virilitate și politica online mult mai recentă a nemulțumirilor masculine.

Manifestul urmărește să pună în practică valorile tradiționale ale familiei prin propuneri de a plăti părinții care renunță la locul de muncă pentru a-și crește copiii și de a-i recompensa pe părinții familiilor numeroase cu scutiri fiscale și locuri de muncă în sectorul public.

Unele propuneri amintesc de „Bătălia pentru nașteri” din era fascistă a lui Benito Mussolini, care oferea stimulente similare, promovând în același timp maternitatea ca o datorie patriotică.

Luca Sforzini, un fost ideolog al lui Vannacci care s-a despărțit între timp de acesta, a afirmat că eticheta „mediteraneană” a fost o mișcare de marketing inteligentă.

„E ca și cum ai vorbi despre dieta mediteraneană”, a declarat el pentru Politico. „Te gândești la mâncarea italiană, la mozzarella, la roșii, la uleiul de măsline.” Rezultatul, a spus el, a fost acela de a ascunde un model patriarhal, în care bărbații sunt deasupra femeilor, în spatele unor „imagini bucolice și pozitive”. „Este monstruos”, a spus el.

Pozzolo a respins sugestia că programul promovează supremația masculină.

„Este exact opusul”, a spus el. „Când vorbim despre patriarhatul mediteranean, ideea principală este de a recupera, păstra și transmite mai departe responsabilitățile de a fi bărbat în cadrul familiei și al societății.” Bărbații, a susținut el, au datoria de a le arăta femeilor respect, iubire și protecție, respingând în același timp violența sau controlul coercitiv.



El a apărat remarca „fără fuste” ca fiind „extrem de amuzantă” — făcând referire la faptul că viceprim-ministrul Antonio Tajani pleda pentru fuste lungi — și deloc jignitoare, comparând capacitatea lui Vannacci de a se conecta cu italienii obișnuiți cu cea a lui Silvio Berlusconi.

La un miting recent din orașul Orvieto, din Umbria, Vannacci a apărat conceptul de patriarhat mediteranean, afirmând că acesta nu înseamnă „opresiune și posesie”, ci „datorie, fidelitate, sacrificiu”, și a spus că acest model familial ne-a permis „să dominăm în ultimii 2.000 de ani”.

Elisa Ercoli, președinta organizației pentru drepturile femeilor „Differenza Donna”, a condamnat emisiunea ca fiind „o întoarcere la supremația bărbatului alfa alb, cisgender, și la femeia ca servitoare a acestuia”.

Foto: Profimedia

Apel către bărbații alfa

Vannacci, care a participat la misiuni militare în Irak și Afganistan, a devenit o senzație mediatică în 2023 cu cartea publicată pe cont propriu „Lumea cu susul în jos”, un atac virulent la adresa imigrației, feminismului și homosexualității. În aceasta, el le-a spus persoanelor gay: „Nu sunteți normali, obișnuiți-vă cu asta”.

Idolatrizat de fani ca un apărător al bunului simț împotriva politicii progresiste, el a obținut peste jumătate de milion de voturi ca candidat al Ligii anti-imigrație la alegerile europene din 2024, înainte de a fonda partidul „Viitorul Național” în februarie.

Analiza sondajelor sugerează că aproximativ 62% dintre potențialii alegători ai partidului „National Future” sunt bărbați, existând un sprijin puternic în rândul muncitorilor manuali și al șomerilor.

Pozzolo a negat că „Viitorul Național” ar viza în mod deliberat alegătorii de sex masculin, insistând că ambiția partidului este de a ajunge la italienii de toate categoriile sociale care se simt nereprezentați.

Federica Formato, conferențiară la Universitatea din Brighton din Marea Britanie, care studiază genul și extrema dreaptă, a afirmat că Vannacci „testează terenul” pentru a vedea dacă poate ajunge la un public masculin mai tânăr, apelând la ceea ce ea a descris drept „sentimentul de nedreptate” al tinerilor bărbați.

Fiind soldat de carieră, el s-a prezentat în repetate rânduri prin imagini care evocă forța fizică, competiția și priceperea militară. Pe rețelele sociale, proliferează versiuni generate de IA în care Vannacci apare ca un roman din antichitate, în scene care amintesc de epopeea lui Ridley Scott, „Gladiatorul”.

Pentru Formato, imagistica romană proiectează „virilitate și hipermasculinitate”, în timp ce trecutul militar al lui Vannacci contribuie la construirea imaginii unui „mascul alfa”.

Umorul, memele și provocarea deliberată sunt deosebit de eficiente în rândul publicului tânăr de pe internet, a spus Formato, permițând reducerea mesajelor ideologice relativ complexe la imagini ușor de înțeles. „Nu este naiv”, a spus ea. „Spune lucruri pentru a provoca și a atrage mai multă atenție.”

Acest lucru îi dă bătăi de cap lui Meloni. Partidul lui Vannacci atrage alegători de la „Frații Italiei” ai acesteia și de la „Liga” lui Matteo Salvini, oferind în același timp o platformă mai intransigentă în ceea ce privește imigrația, problemele sociale și politica externă.

Cu toate acestea, Vannacci a deschis ușa către o alianță cu Meloni, în cazul în care aceasta ar avea nevoie de voturile sale. El a descris „Viitorul Național” ca fiind un partener natural pentru centrul-dreapta, insistând totodată că orice acord trebuie să respecte principiile partidului său. Având în vedere că noua lege electorală italiană oferă un bonus de majoritate parlamentară coalițiilor care obțin cel puțin 42% din voturi, acele voturi ar putea conta.

Aceasta o pune pe Meloni în fața unei alegeri incomode: să-l țină pe Vannacci în afara coaliției sau să aducă în guvernul ei o mișcare a cărei atracție se bazează parțial pe nemulțumirile bărbaților care cred că feminismul a mers prea departe.

Pentru Formato, Vannacci exploatează un spațiu în politica italiană care, până acum, a dus lipsă de o figură capabilă să transforme acele nemulțumiri într-un electorat politic organizat. Vannacci, cu promisiunile sale de a restabili masculinitatea tradițională, pare hotărât să ocupe acest spațiu. „Există un scaun gol”, a spus ea.

Editor : B.E.