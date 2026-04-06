Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul

Generalul-maior Volodimir Lyapkin, fost șef de departament în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care a dezertat în Rusia după revoluția din 2014, a fost ucis în război.

Acesta servea în cadrul unității „Bars-33”, parte a Rezervei Armatei de Luptă a Rusiei. Alături de el a fost ucis și colonelul Eduard Malov, fost ofițer al serviciilor de urgență. Ambii bărbați au murit pe 17 martie 2026. Moartea lui Lyapkin a fost raportată pentru prima dată de activistul politic pro-Kremlin Oleg Tsarev și confirmată independent de Mediazona.

Generalul-maior Volodymyr Lyapkin a condus departamentul de documentație operațională al SBU. Potrivit lui Oleg Tsarev, responsabilitățile sale includeau „partea invizibilă a activității SBU: interceptarea convorbirilor telefonice, supravegherea și colectarea de informații”.

A fost promovat la gradul de general-maior în 2013. La acea vreme, susține Tsarev, el a jucat un rol personal în dispersarea protestelor din Maidan, de la Kiev, conducând din prima linie, în loc să se „ascundă în spatele subordonaților” în timpul „confruntărilor fizice directe” cu demonstranții.

În februarie 2014, imediat după victoria protestatarilor, Lyapkin a fost demis din SBU împreună cu alți ofițeri superiori. A fugit în Rusia și s-a stabilit în Crimeea anexată, unde, în 2021, a fondat și a prezidat o organizație numită Asociația „Eu garantez calitatea”.

După declanșarea invaziei la scară largă și ocuparea orașului Herson, Lyapkin a fost numit șef adjunct al așa-numitului Serviciu de Securitate al Regiunii Herson, un organism susținut de Rusia cu sediul în clădirea Tribunalului Comercial Regional din Herson. Serviciul a fost fondat de fostul șef al lui Lyapkin la SBU, Oleksandr Yakimenko, care a condus agenția ucraineană din ianuarie 2013 până în februarie 2014, înainte de a fugi și el în Rusia.

În 2025, SBU l-a notificat oficial pe Lyapkin cu privire la acuzațiile de colaborare. Potrivit anchetatorilor, în calitate de șef adjunct și șef interimar al „Serviciului de Securitate de Stat” din Herson, acesta a desfășurat „activități de filtrare” și represiune împotriva populației civile. SBU consideră că, după dizolvarea oficială a organismului, direcția FSB pentru regiunea ocupată Herson a devenit succesorul său legal.

Tsarev susține că gradul general al lui Lyapkin „a rămas de facto”, afirmând că era considerat de toată lumea „un general-maior în serviciile speciale ruse”. Mediazona nu a găsit niciun decret public care să confirme vreo promovare la gradul de general-maior în cadrul FSB sau al oricărei alte agenții de securitate ruse.

Lyapkin a murit pe 17 martie 2026. Postarea lui Tsarev precizează că acesta a servit în unitatea „Bars-33” sub indicativul „Batyi” (numele lui Batu Khan în ortografia rusă).

Unitatea, cunoscută și sub numele de Batalionul de Voluntari Vasily Margelov, a fost înființată în 2023 la ordinul lui Volodymyr Saldo, guvernatorul de ocupație al regiunii Herson, instalat de ruși.

Pe 4 aprilie 2026, la Nakhabino, în regiunea Moscovei, a avut loc înmormântarea colonelului Malov, în vârstă de 59 de ani. Pe panglicile de pe sicriul său se putea citi „Din partea comandantului și a personalului unității Bars-33”. La fel ca Lyapkin, Malov a decedat pe 17 martie.

Un necrolog publicat pe rețeaua de socializare VK menționa că ambii bărbați erau absolvenți ai Școlii Superioare de Comandă a Armelor Combinate din Tașkent, promoția 1989. În postarea lui Tsarev, un obuz purtând indicativul lui Lyapkin, „Batyi”, se află lângă unul inscripționat cu „Zarya”, probabil indicativul lui Malov.

