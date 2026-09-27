Victoria AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt a deschis o problemă fără precedent pentru Germania: cum poate fi protejat accesul la informații clasificate în cazul în care partidul ajunge la guvernare. Autoritățile federale analizează limitarea accesului unui eventual guvern AfD la anumite informații despre Rusia, grupările de extremă dreapta și planurile militare secrete ale Germaniei și aliaților săi. În centrul temerilor se află posibilitatea ca informații sensibile să ajungă la Moscova, dar și riscul ca serviciile de informații să-și compromită propriile operațiuni în cazul în care oficialii AfD ar putea afla identitatea unor agenți sub acoperire, anunță France24.

AfD a obținut aproximativ 43,8% din voturi în alegerile din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt, devenind cea mai puternică formațiune din land, dar nu a ajuns la majoritatea absolută necesară pentru a guverna singură. Partidul negociază în continuare pentru formarea unei administrații regionale.

În paralel, autoritățile federale germane analizează modalități prin care anumite informații sensibile să nu ajungă la un eventual guvern condus de AfD. Potrivit unor informații publicate de New York Times, planurile vizează în special datele despre Rusia, extremismul de dreapta și anumite planuri militare ale Germaniei.

Teama că informațiile ar putea ajunge la Moscova

Problema pornește de la relațiile pe care liderii germani și serviciile de securitate le consideră apropiate de Rusia ale unor reprezentanți ai AfD. Kremlinul însuși a salutat recent dorința partidului german de a relua dialogul cu Moscova.

Îngrijorarea autorităților de la Berlin este că un guvern regional condus de AfD ar putea ajunge, prin mecanismele normale de cooperare dintre instituțiile federale și cele regionale, la informații care privesc securitatea Germaniei și a aliaților săi.

Una dintre informațiile aflate în centrul discuției este un plan militar elaborat în 2024, cunoscut informal drept Oplan, care are aproximativ 1.000 de pagini și descrie modul în care Germania și aliații săi ar reacționa în cazul unui atac rusesc în Europa de Est. Potrivit relatărilor citate de New York Times, Berlinul analizează excluderea unui eventual guvern AfD de la accesul la acest document.

Nu este vorba însă despre o întrerupere generală a schimbului de informații cu Saxonia-Anhalt. Variantele discutate vizează anumite categorii de date, tocmai pentru ca landul să poată continua să primească informațiile necesare pentru combaterea terorismului și gestionarea altor amenințări la adresa securității.

Problema agenților sub acoperire

Unul dintre cele mai sensibile scenarii privește chiar serviciile germane de informații. Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciile germane drept organizație extremistă de dreapta, ceea ce permite supravegherea sa de către autoritățile de securitate, inclusiv prin agenți sub acoperire. La nivel federal, AfD este clasificată drept organizație suspectată de extremism, în timp ce situația juridică a partidului național este în continuare contestată.

În aceste condiții, oficialii germani se tem că un guvern AfD ar putea avea acces la informații administrative care să permită identificarea unor persoane implicate în operațiuni de supraveghere.

Jacob Ross, cercetător principal la Consiliul German pentru Relații Externe, a explicat că, dacă AfD ar prelua Ministerul de Interne al landului, oficialii partidului ar putea avea acces la dosare referitoare chiar la propria supraveghere.

„Una dintre marile temeri din comunitatea serviciilor de informații este că ar încerca atunci foarte rapid să afle cine din propriile rânduri îi spionează”, a spus Ross, potrivit materialului citat.

„Celula adormită rusă”

Temerile nu se limitează la informațiile despre operațiunile serviciilor secrete. În Bundestag, AfD a fost acuzată de reprezentanți ai partidelor rivale că ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru securitatea Germaniei, inclusiv prin solicitările sale privind infrastructura critică și sistemele de apărare.

Într-o dezbatere parlamentară de anul trecut, un avocat al conservatorilor aflați la putere a acuzat partidul că ar adăposti o „celulă adormită” rusă care urmărește să obțină informații despre infrastructura critică germană.

Afirmația este una politică și contestată, iar nu există în materialul prezentat o confirmare independentă că AfD ar constitui o asemenea „celulă”. Ea ilustrează însă nivelul de suspiciune existent la Berlin în privința relațiilor partidului cu Moscova.

New York Times relata înaintea alegerilor că liderii germani luau deja în calcul măsuri pentru a limita accesul unui eventual guvern AfD la informații clasificate.

Precedentul Austriei

Germania privește și către Austria, unde Partidul Libertății (FPÖ), o formațiune de extremă dreapta, a intrat la guvernare în 2017 și a preluat inclusiv Ministerul de Interne.

La vremea respectivă, parteneri europeni au impus restricții asupra schimbului de informații cu Austria, pe fondul îngrijorărilor privind infiltrarea serviciilor de securitate și informații de către Rusia.

Dan Lomas, profesor asistent de Relații Internaționale la Universitatea din Nottingham, a explicat că limitarea schimbului de informații nu este neobișnuită nici între aliați.

Serviciile pot decide ca anumite informații să fie transmise doar unor instituții sau oficiali și pot exclude anumite persoane din circuitul informațional atunci când există riscul ca datele să fie divulgate. În cazul Germaniei, însă, situația este complicată de structura federală a statului.

O problemă și pentru apărarea Germaniei

O eventuală limitare a informațiilor transmise unui land condus de AfD ar putea avea consecințe practice în cazul unei crize majore. Armata și apărarea teritoriului german se află în principal în responsabilitatea guvernului federal, însă poliția este o competență a landurilor.

În cazul unui atac sau al unei amenințări majore, poliția regională ar putea fi necesară pentru securizarea drumurilor, protejarea convoaielor, a centralelor electrice și a altor obiective strategice.

„Menținerea în întuneric a landurilor conduse de AfD ar putea crea lacune în planurile operaționale”, a avertizat Jacob Ross, potrivit materialului citat.

Astfel, soluția de securitate poate genera la rândul său o vulnerabilitate: cu cât sunt mai multe informații retrase din circuit, cu atât coordonarea dintre nivelul federal și cel regional poate deveni mai dificilă.

Dilema „firewall-ului”

Disputa privind accesul AfD la informații secrete este, în cele din urmă, legată de una dintre cele mai dificile probleme ale politicii germane: strategia cunoscută drept „firewall”, prin care partidele tradiționale refuză să guverneze împreună cu AfD.

Victoria partidului în Saxonia-Anhalt a pus această strategie sub presiune. AfD a obținut cel mai bun rezultat al său într-un scrutin regional german, dar nu a reușit să atingă singură majoritatea.

În același timp, partidul continuă să avanseze în estul Germaniei. Într-un alt scrutin regional recent, în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD a obținut, de asemenea, un rezultat foarte puternic.

Pentru autoritățile germane, problema devine astfel tot mai concretă: cum poate fi protejată securitatea națională dacă o formațiune pe care serviciile o consideră extremistă ajunge să controleze instituții regionale?

Pentru criticii măsurilor de restricționare există însă o altă întrebare: cât de departe poate merge statul în limitarea accesului unui partid care a obținut voturile necesare pentru a participa la guvernare?

AfD susține că o asemenea măsură ar fi nedemocratică și nejustificată, în timp ce susținătorii restricțiilor spun că protejarea informațiilor clasificate și a operațiunilor de securitate reprezintă o responsabilitate distinctă de competiția electorală.

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Dilema este cu atât mai complicată cu cât măsurile împotriva AfD ar putea fi contestate în instanță. Dacă partidul va ajunge efectiv la guvernarea unui land, Germania ar putea fi nevoită să găsească un echilibru între respectarea rezultatului electoral, funcționarea federalismului și protejarea informațiilor pe care Berlinul și aliații săi le consideră esențiale pentru securitate.

Iar problema nu mai este una ipotetică. După victoria AfD din Saxonia-Anhalt, autoritățile federale discută deja concret despre ce informații pot fi transmise unui eventual guvern regional al partidului și ce date ar trebui să rămână în afara accesului său.