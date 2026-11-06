Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. Bărbatul s-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinierii din Italia

Un incident cel puțin ciudat a avut loc în noaptea dintre 3 și 4 noiembrie la Pratovecchio Stia. Un cetățean român în vârstă de 42 de ani, cu antecedente specifice, a fost arestat, fiind acuzat de furt din locuință. Bărbatul a fost găsit dormind chiar în casa în care intrase prin efracție, transmite presa din peninsulă.

Hoțul adormit, trezit și arestat de carabinieri. Este povestea unui bărbat care a pătruns într-o locuință pentru a comite un furt, a răscolit camerele și a luat câteva obiecte, dar în cele din urmă a decis să rămână acolo să doarmă. Chiar în interiorul casei pe care o vizase. Astfel, dimineața, nu i-a găsit pe proprietari, ci pe carabinieri.

Conform reconstituirii faptelor, bărbatul ar fi ajuns la imobil profitând de absența proprietarilor. După ce a furat bunurile, probabil din cauza oboselii, a frigului și a consumului de alcool, ar fi decis să-și petreacă noaptea în casă, așezându-se confortabil pe un pat.

O ședere care s-a dovedit fatală, după cum relatează Corriere di Arezzo. Dimineața, o vecină, îngrijorată de anumite mișcări și de o situație neobișnuită, a semnalat ceea ce se întâmpla. La fața locului au intervenit carabinierii care, odată ce au intrat în locuință, l-au găsit pe bărbatul de 42 de ani adormit profund.

Conform primelor informații, bărbatul de 42 de ani ar fi ajuns în zonă cu trenul, pe un teritoriu în care mai locuise în trecut. Se pare că fusese chemat să efectueze câteva lucrări în sectorul construcțiilor și, inițial, ar fi căutat un bed and breakfast unde să se cazeze.

Editor : A.R.