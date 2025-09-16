Un iaht s-a scufundat în largul coastei Lisabonei după un atac al balenelor ucigașe, în timp ce o a doua ambarcațiune a fost imobilizată într-un atac similar, ambele echipaje necesitând operațiuni de salvare, potrivit The Times.

Iahtul s-a scufundat sâmbătă după-amiază, după ce a suferit avarii la cârmă și la cocă. O înregistrare video arată orci (balene ucigașe) lovind barca înainte ca aceasta să se scufunde în largul Costa de Caparica.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

João Filipe, căpitanul unui tur de observare a delfinilor în apropiere, a deviat nava sa pentru a ajuta. „Am văzut barca cu pânze mișcându-se haotic. Apoi mi-am dat seama că era atacată de o orcă”, a declarat el pentru ziarul Notícias ao Minuto.

El a spus că lovitura a durat doar câteva minute, dar s-a dovedit fatală pentru navă. „Două sau trei lovituri... suficiente pentru a sparge coca în zona cârmei”, a spus el. „Am încercat să o repunem pe apă, dar pagubele au fost prea mari și s-a scufundat încet pentru că intra prea multă apă... totul a durat puțin peste o oră - aproximativ cinci minute de interacțiune, apoi timpul pentru intrarea apei și scufundarea ambarcațiunii.”

Filipe a descris cum salvatorii și echipajul au încercat să scoată apa, să schimbe greutatea și să remorcheze iahtul înainte de a-i transfera pe cei patru oameni la bord în siguranță în timp ce se scufunda. Ziarul Expresso a precizat că velierul din Caparica aparținea clubului Nautic Squad, cu sediul la Lisabona.

Autoritatea Națională Maritimă a declarat că o a doua barcă cu pânze, cu cinci persoane la bord, a fost lovită în apropiere, la aproximativ cinci mile marine de Fonte da Telha. Cârma sa a fost spartă, rămânând fără direcție, dar s-a menținut la suprafață și a fost remorcată în portul Oeiras. „În ambele cazuri, s-a constatat că membrii echipajului erau bine din punct de vedere fizic, neavând nevoie de asistență medicală”, a declarat autoritatea pentru postul de televiziune SIC Notícias.

Întâlnirile vaselor cu balene ucigașe în apele iberice din 2020, adesea lăsând iahturile scoase din funcțiune după ce își pierd direcția. Deși scufundările rămân rare, incidentul de la Caparica - filmat și difuzat pe scară largă în presa portugheză - a subliniat riscurile tot mai mari.

Autoritățile îndeamnă marinarii să oprească motoarele, să evite manevrele bruște și să alerteze imediat serviciile de salvare maritimă dacă sunt abordați de balene.

Două ambarcațiuni au fost atacate de o pereche de balene ucigașe în largul coastei Spaniei în urmă cu două săptămâni. O navă spaniolă de salvare maritimă a fost solicitată după ce ambarcațiunile au fost lovite de orci la doar câteva minute distanță în apele Galiției. Salvatorii au remorcat o navă avariată de orci înapoi în port înainte de a fi alertați de un alt atac.

În iulie, anul trecut, un navigator britanic a postat o înregistrare video cu barca sa scufundându-se după un atac al balenelor ucigașe. Robert Powell și alte două persoane de pe Bonhomme William au trebuit salvați de gărzile de coastă după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat în Strâmtoarea Gibraltar.

Editor : Ș.R.