Un jurnalist rus refugiat în Paris a murit după ce a căzut de la etajul șapte. Ipotezele luate în calcul de către autoritățile franceze

Data publicării:
sofronov
Evghenii Sofronov. Surs foto: X

Un jurnalist rus în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în comuna franceză Meudon, din suburbia Parisului, a relatat miercuri Le Figaro, citând o sursă din cadrul poliției.

Le Figaro a precizat că bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a căzut de la fereastra apartamentului său situat la etajul șapte. Poliția ar fi găsit un scaun așezat lângă fereastră, precum și medicamente într-un coș de gunoi din interiorul apartamentului.

O anchetă era în curs, sinuciderea fiind considerată o posibilă explicație, potrivit Le Figaro, care a afirmat că bărbatul fusese probabil amenințat de autoritățile ruse.

Un vecin al decedatului, care se afla în apartament în momentul respectiv și vorbea doar rusă, ar fi fost în stare de șoc și a fost dus la spital, potrivit Le Parisien.

Denis Balashov, un jurnalist rus independent stabilit la Paris, a dezvăluit miercuri pe Telegram că persoana decedată era Evgenii Safronov. Safranov se mutase din Rusia în străinătate înainte de începerea invaziei pe scară largă, după ce mass-media pentru care lucra fusese desemnată „agent străin” de către autoritățile ruse, a spus el.

Balashov a continuat spunând că Safronov s-a mutat la Paris în urmă cu șase luni și se pare că suferea de depresie, deoarece se străduia să se reintegreze în străinătate. Cu o săptămână înainte de moartea sa, telefoanele, conturile de socializare, aplicațiile de mesagerie și contul de servicii al guvernului rus i-au fost piratate, a spus Balashov.

Editor : A.R.

