Un lider din partidul lui Friedrich Merz demisionează după ce el și soțul său au devenit părinți cu ajutorul unei mame surogat

Jens Spahn, unul dintre cei mai influenți politicieni ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU) și aliat al cancelarului german Friedrich Merz, a demisionat din funcția de lider al grupului parlamentar al partidului după ce el și soțul său au devenit părinți cu ajutorul unei mame surogat din Statele Unite. Decizia a provocat acuzații de ipocrizie, întrucât Spahn s-a opus în trecut maternității surogat, iar CDU susține menținerea interdicției acestei practici în Germania.

Maternitatea surogat este interzisă în Germania prin Legea privind protecția embrionului din 1990, iar Jens Spahn, în perioada în care a fost ministru al Sănătății, a refuzat în 2020 relaxarea legislației în acest domeniu. Cu toate acestea, el și soțul său, Daniel Funke, au apelat la o mamă surogat din Statele Unite pentru a deveni părinți, relatează The Guardian.

În 2015, Spahn scria că „ca homosexual și creștin îmi este foarte greu, la nivel personal, să accept ideea unui uter închiriat”. După nașterea copilului, politicianul a declarat pentru Bild: „Georg este cea mai mare bucurie a noastră. Acest sentiment este aproape imposibil de descris în cuvinte”.

Acuzații de ipocrizie și presiuni pentru demisie

Anunțul a fost urmat de critici atât din interiorul CDU, cât și din partea opoziției. Marion Rosin, membră a CDU din Turingia, a declarat pentru BBC că „politicienii care stabilesc reguli pentru alții trebuie să fie măsurați și după ele. Dacă această credibilitate dispare, demisia este o consecință firească”.

În februarie, când mama surogat era deja însărcinată, congresul CDU a votat pentru menținerea interdicției privind maternitatea surogat. Inițial, Spahn și-a apărat decizia, spunând că s-a „frământat mult timp, inclusiv în privința maternității surogat”, însă explicațiile nu au oprit criticile.

Daniel Peters, liderul CDU din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, a declarat pentru Bild că „Jens Spahn nu mai poate rămâne în funcția de lider al grupului parlamentar și trebuie să demisioneze”, apreciind că este „complet inacceptabil” ca un politician să susțină public o regulă și să procedeze diferit în viața privată. Și deputatul ecologist Janosch Dahmen a afirmat că problema este credibilitatea politicianului, nu faptul că a devenit tată.

Pe fondul presiunilor tot mai mari, cancelarul Friedrich Merz a evitat inițial să comenteze situația, însă sâmbătă Jens Spahn și-a anunțat demisia.

„În ultimele zile am ajuns la concluzia că fericirea mea personală de a întemeia o familie împreună cu soțul meu și de a deveni tată este incompatibilă cu funcția mea politică”, a transmis acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Friedrich Merz a salutat decizia într-un mesaj publicat pe platforma X: „A fost decizia corectă și inevitabilă. Credibilitatea este cel mai valoros bun în politică”.

Editor : M.I.