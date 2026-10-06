Un „moment de tip Proiectul Manhattan” în energie? Planul susținut de SUA pentru a construi zeci de mini-reactoare nucleare în Europa

Administrația Trump a ales să susțină o inițiativă de dezvoltare a zeci de mini-reactoare nucleare în Europa împreună cu unii dintre cei mai puternici industriași polonezi. Impactul inițiativei, care va fi întreprinsă de o coaliție de companii din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Polonia, a fost comparat cu cel al „Proiectului Manhattan”, relatează The Times.

Cel care va coordona planul pentru producția în masă a reactoarelor mici modulare (SMR) – centrale nucleare în miniatură care, teoretic, sunt mult mai ieftine și ușor de construit decât centralele nucleare obișnuite – este chiar secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Și Marea Britanie și-a exprimat interesul pentru acest proiect. La finalul lunii trecute, Anas Sarwar, ministrul de stat pentru comerț, s-a întâlnit cu reprezentanții companiei poloneze SGE aflate în centrul acestei alianțe.

Theodore Garrish, șeful diviziei nucleare din cadrul departamentului pentru energie al Statelor Unite, a spus că inițiativa va funcționa ca o „poartă” prin care tehnologia atomică americană să fie folosită în Europa, începând cu Polonia.

Ideea unor mini-reactoare comerciale a fost vehiculată încă din anii ‘50, însă aceasta a revenit în atenția lumii în ultimul deceniu din cauza problemelor legate de costuri, complexitate și multele întârzieri asociate cu construcția centralelor nucleare obișnuite.

Susținătorii proiectului spun că mini-reactoarele ar putea revitaliza energia nucleară în Europa, acestea fiind mai ieftine și putând fi construite mai repede decât centralele nucleare obișnuite. Foto: Profimedia Images

Un proiect condus de cel mai bogat om din Polonia

Cei care susțin conceptul spun că mini-reactoarele care produc între o zecime și o jumătate din cantitatea de energie produsă de o centrală nucleară normală ar putea revitaliza energia nucleară în Europa.

Ei argumentează că reactoarele modulare mici pot fi produse folosind modele industriale standardizate și pot fi amplasate relativ aproape de zonele care trebuie alimentate cu energie.

Criticii spun că eficiența tehnologiei nu a fost încă dovedită și că ar putea prezenta riscuri de securitate, întrucât ar fi nevoie de mai multe instalații ce necesită măsuri de protecție sporite.

Totuși, Marea Britanie, Franța și Polonia sunt câteva dintr-o serie mai lungă de țări europene care încearcă să implementeze programe de construcție a unor mini-reactoare.

Inițiativa americano-poloneză este condusă de Michal Solowow, un fost pilot de raliu care a făcut avere în sectorul chimic și este considerat a fi cel mai bogat om din Polonia.

Compania sa, Synthos Green Energy, plănuiește construcția unor mini-reactoare ce produc 300 de megawați – cam o treime din capacitatea unui reactor nuclear normal.

Criticii spun că eficiența tehnologiei SMR nu a fost încă dovedită și că ar putea prezenta riscuri de securitate, întrucât ar fi nevoie de mai multe instalații ce necesită măsuri de protecție sporite. Foto: Profimedia Images

„Nu este o invazie poloneză”

Împreună cu Hitachi și GE Vernova, SGE vrea să obțină permisiunea să construiască 62 de mini-reactoare, inclusiv în Marea Britanie (14) și Polonia (26), acolo unde planurile pentru construcția primei centrale nucleare convenționale din istoria țării se află încă în etapa de pregătire.

SGE ar vrea să înceapă construcția primelor reactoare modulare mici în Marea Britanie chiar de anul următor. Solowow a prezis că primele mini-reactoare vor fi conectate la rețeaua electrică a Poloniei începând din 2032, iar cele din Marea Britanie doi ani mai târziu.

„Nu este o invazie poloneză. Va fi un proiect englezesc. Un proiect cu adevărat englezesc”, a spus Solowow.

„Țările au ambiții uriașe și o nevoie de energie nucleară ce depășește cu mult bugetele naționale... aici intervine proiectul nostru, pentru a acoperi acest deficit”, a spus și Robert Rudich, fost atașat pe probleme de energie al ambasadei SUA de la Varșovia și actual director neexecutiv al SGE pentru Marea Britanie.

Președintele american Donald Trump a făcut eforturi mari pentru a influența politica energetică a Europei, susținând exportul de gaze naturale lichefiate și punând o presiune tot mai mare asupra Germaniei pentru relansarea proiectului Nord Stream cu investiții din SUA.

Tom Rose, ambasadorul american din Polonia, a descris planul drept un „moment de genul Proiectului Manhattan”, făcând aluzie la efortul științifico-industrial uriaș al Statelor Unite de a dezvolta prima bombă atomică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Susținem tehnologiile curate ale viitorului, precum reactoarele modulare mici, care au potențialul de a furniza energie sigură și cu emisii de carbon scăzute, în timp ce creează locuri de muncă și creștere economică”, a spus Sarwar.

Editor : Raul Nețoiu