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Un mort şi 16 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la parada Gay Pride de la Berlin. Suspectul este căutat

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1 killed, more than 10 injured as vehicle ploughs into crowd at parade in Berlin
Poliția germană caută suspectul care a intrat cu un vehicul utilitar în participanții la marșul mândriei din Berlin, provocând victime. Foto: Profimedia
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Din articol
Merz: Un „act abominabil”

O maşină a intrat în mulţime sâmbătă seară la parada Gay Pride de la Berlin. Incidentul, în care a fost implicat un vehicul utilitar, s-a soldat cu un mort şi 16 răniţi. Șoferul este căutat.

Printre victime „se află trei persoane rănite grav, a căror stare este critică, opt persoane rănite grav şi cinci persoane rănite uşor”, a declarat Dominik Pretz, purtătorul de cuvânt al pompierilor din Berlin, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Un presupus suspect în acest incident, „identificat, dar încă nereţinut”, ar avea legături cu „mediul islamist”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Autorul sau autorii presupuşi, care au abandonat vehiculul la faţa locului, la câteva sute de metri de centrul festivităţilor din cadrul marşului mândriei, sunt căutaţi încă în întreaga capitală germană.

„Se presupune că un vehicul a pătruns în parcul Tiergarten, a lovit mai multe persoane şi le-a rănit. Răniţii sunt în prezent îngrijiţi de serviciile de urgenţă. Căutăm în mod activ persoanele suspectate de implicare în aceste fapte”, a declarat poliţia.

Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, „relatează că o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00”.

Merz: Un „act abominabil”

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

În prezent, poliţia şi-a extins căutările la întregul oraş, a afirmat Florian Nath.

El a oferit, de asemenea, detalii despre vehiculul suspect implicat, precizând că acesta era „asemănător unui minivan sau unui SUV mic”.

„Nu mai există pericol” pentru populaţie

Ocupantul sau ocupanţii autoutilitarei au fugit, vehiculul abandonat fiind găsit, a indicat poliţia, care „porneşte de la premisa că nu mai există pericol” pentru populaţie, dar nu îl poate exclude în totalitate.

Primarul Berlinului a denunţat „un atac împotriva societăţii noastre libere şi deschise către lume” pe X.

„După un Marş al Mândriei paşnic şi plin de culoare, adunarea pentru un Berlin tolerant şi paşnic a fost luată în vizor în cel mai brutal mod cu putinţă. Berlinul este oraşul libertăţii – iar libertatea noastră a fost atacată astăzi în cel mai teribil mod”, a reacţionat Kai Wegner.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut sâmbătă „lămurirea completă” a incidentului, pe care l-a calificat drept un „act abominabil”. Şeful guvernului şi ministrul său de interne „se vor implica cu o determinare deosebită pentru a lămuri complet acest act abominabil şi pentru a asigura pedepsirea celui vinovat”, a declarat un purtător de cuvânt într-o primă reacţie transmisă prin comunicat.

Editor : B.P.

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