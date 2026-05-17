Un nou avertisment al șefului Armatei germane: Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO până în 2029 sau chiar mai devreme

General Carsten Breuer
Carsten Breuer, șeful Statului Major al Armatei germane, consideră că Rusia ar putea fi capabilă să lanseze un atac asupra NATO până în 2029 sau chiar mai devreme.

„Diverse indicatori – reînarmarea, creșterea efectivelor, schimbările economice și politice – indică toți o posibilă dată a unui atac rus asupra NATO: 2029. S-ar putea întâmpla mai devreme? Da”, a declarat Breuer într-un interviu comun acordat de Breuer și omologul său britanic, Sir Richard Knighton, ziarului german Süddeutsche Zeitung.

Breuer a afirmat că acesta este motivul pentru care NATO trebuie să fie pregătită pentru o stare de alertă imediată, să-și consolideze capacitatea militară până în 2029 și să atingă superioritatea tehnologică până în 2035 și dincolo de această dată.

„O nouă strategie militară și un nou profil de capacități definesc calea de urmat”, a spus el.

Knighton a remarcat că este dificil să se prevadă o dată exactă, dar amenințarea este în mod clar în creștere.

„Rusia desfășoară operațiuni de luptă în Ucraina, învățând pe parcurs și dezvoltând noi tehnologii. Iar Putin și-a demonstrat disponibilitatea de a ataca state suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât acest lucru se simte mai acut”, a spus el.

Opinii asemănătoare

Serviciile de informații estoniene au afirmat în raportul lor anual că Rusia nu intenționează să lanseze un atac militar asupra vreunui membru NATO în acest an sau în anul următor, dar va continua să-și reconstruiască forțele armate pe fondul îngrijorărilor legate de reînarmarea europeană.

Generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului Comun de Sprijin al Bundeswehr, a avertizat că Rusia ar putea ataca țările NATO în următorii doi-trei ani.

NATO a planificat să creeze o zonă robotizată fără personal de-a lungul graniței sale cu Rusia și Belarus în următorii doi ani și să prepoziționeze acolo un număr semnificativ mai mare de arme.

