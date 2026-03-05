Live TV

Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină

Autoritățile ucrainene au declarat că au descoperit două scheme de delapidare de combustibil din cadrul armatei. Sursa foto: gp.gov.ua
Procurorii ucraineni investighează o schemă de delapidare în cadrul armatei, după ce sute de tone de combustibil militar ar fi fost sustrase și revândute, provocând pierderi de aproape 680.000 de dolari, potrivit Parchetului General al Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au declarat că au descoperit două scheme de delapidare de combustibil din cadrul armatei, care au provocat pierderi totale pentru stat de 30 de milioane de grivne (683.950 de dolari), relatează Kyiv Post.

Primul caz a avut loc în regiunea sudică Mikolaiv între 2022 și 2025, unde oficiali militari ar fi falsificat documente pentru a obține combustibil în exces și a-l revinde pentru profit, potrivit unui comunicat de presă publicat miercuri de Parchetul General.

Un alt caz a avut loc în regiunea Jîtomîr, din centrul Ucrainei, între 2024 și 2025, unde introducerea unor date incorecte a dus la aplicarea unor taxe ilegale. Parchetul General a declarat că acest lucru „a dus la transferul nejustificat a 8,3 milioane de grivne (189.226 de dolari)”, bani care „ar fi trebuit alocați pentru nevoile de apărare”.

Parchetul General a precizat că, de la începutul anului 2026, 54 de persoane au fost notificate că sunt suspecte în 29 de proceduri penale legate de abuz în serviciu sau neglijență în achizițiile pentru apărare, pierderile totale constatate fiind de aproximativ 3,4 miliarde de grivne (77 de milioane de dolari).

Cine sunt suspecții anchetați în Mikolaiv

Parchetul General al Ucrainei a declarat că persoanele acuzate în regiunea Mikolaiv au falsificat documente privind necesarul de combustibil, după care au vândut surplusul pentru profit ilegal.

Materialele din dosar arată că suspecții, printre care oficiali militari și proprietarul unei benzinării, au majorat în mod deliberat cererile de combustibil pentru exerciții de instruire, au falsificat evidențele de consum pentru a justifica surplusul și apoi au vândut combustibilul rămas pentru profit.

„Printre suspecți se numără foști șefi ai unor unități ale Ministerului Apărării al Ucrainei și ai Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, șeful serviciului de combustibili și lubrifianți al unității militare și administratorul unei benzinării”, se arată în comunicat. „Pentru a acoperi activitatea ilegală au fost întocmite facturi fictive și rapoarte false privind mișcarea bunurilor. Combustibilul a fost apoi vândut ilegal unor terți, iar banii au fost împărțiți între participanții la schemă”.

În total, 133 de tone de benzină și peste 364 de tone de motorină, în valoare de 22 de milioane de grivne (501.563 de dolari), au fost delapidate, potrivit Parchetului.

Suspecții au fost notificați oficial că sunt vizați de suspiciuni, o etapă procedurală în sistemul juridic ucrainean care precede formularea acuzațiilor oficiale.

Introducerea nejustificată de TVA

Parchetul General a declarat că pierderile statului în regiunea Jîtomîr au fost cauzate de includerea unei taxe pe valoarea adăugată (TVA) de 20% atunci când aceasta nu trebuia aplicată în cazul achizițiilor militare de combustibil. În consecință, potrivit instituției, din cauza neglijenței unui oficial au fost făcute „transferuri nejustificate”.

„Potrivit anchetei, în perioada 2024 - 2025, în timpul încheierii și executării contractelor pentru furnizarea de păcură către unități militare, oficialul nu a asigurat controlul corespunzător asupra aplicării legislației privind impozitarea achizițiilor pentru apărare”, mai arată comunicatul. „În ciuda cotei zero de TVA stabilite, plata a fost efectuată cu includerea taxei de 20%, ceea ce a dus la transferul nejustificat a 8,3 milioane de grivne, bani care ar fi trebuit alocați pentru nevoile de apărare.”

Suspectul, care a fost „șeful departamentului locativ și operațional al districtului”, a primit o notificare de suspiciune pentru „neglijență în serviciul militar” în timpul legii marțiale, potrivit Codului penal al Ucrainei. Dacă va fi condamnat, el riscă până la opt ani de închisoare.

