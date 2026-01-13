Live TV

Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice

Vas fantomă Rusia
Foto: Profimedia

Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat încă din 24 februarie.

Euractiv a iformat despre acest lucru, citând o sursă din cercurile diplomatice, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„Finlanda și Suedia au îndemnat Comisia să interzică exporturile de articole de lux către Rusia, să interzică întreținerea petrolierelor rusești și să reducă cotele de import ale UE pentru îngrășămintele rusești”, scrie publicația.

Articolele de lux cu prețuri peste 300 de euro sunt deja supuse sancțiunilor, dar multe mărci europene de lux – printre care Gucci, Bottega Veneta și Yves Saint Laurent – sunt încă vândute în Rusia, la un preț mult mai mare, explică articolul.

Multe produse sunt reexportate în Rusia din China, Turcia și alte țări terțe.

„Un diplomat a declarat că al 20-lea pachet de sancțiuni al UE era așteptat până la 24 februarie, data la care se împlinesc patru ani de la începerea războiului”, scrie publicația.

După cum a raportat anterior Ukrinform, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a declarat că exporturile de petrol rusesc devin din ce în ce mai dificile, în timp ce volumele crescânde de țiței fără cumpărători finali indică o criză sistemică în sectorul petrolier al Rusiei, cauzată de presiunea sancțiunilo

 

