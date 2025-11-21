Pe 19 noiembrie, mai multe mass-media occidentale au dezvăluit detalii despre noul plan de pace pentru Ucraina, la care au lucrat în secret membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump (fără a invita la negocieri nici Ucraina, nici Uniunea Europeană). Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului. Se pare că acesta nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și, paradoxal, nici măcar în Rusia.

Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Noi, în Ucraina, susținem leadershipul președintelui Trump, fiecare propunere puternică și justă pentru a pune capăt acestui război. <…> Dar pentru a opri vărsarea de sânge și pentru a asigura o pace durabilă, este esențial să lucrăm în coordonare cu toți partenerii și ca leadershipul american să rămână eficient, puternic și să aducă mai aproape o pace care să dureze”.

Surse Financial Times: „Oficialii din Kiev, familiarizați cu planul, au declarat că acesta coincide în mare măsură cu cerințele maximaliste ale Kremlinului și, în această formă, este complet inacceptabil pentru Ucraina. Cu toate acestea, una dintre surse este mai puțin pesimistă și afirmă că „americanii insistă ca Moscova să-și formuleze clar așteptările pentru a... începe negocierile”.

Ilia Ponomarenko, jurnalist ucrainean: „Da, să recompensezi dictatura militaristă pentru războiul agresiv din Europa, să îi satisfaci pe deplin cerințele maximaliste și apoi să forțezi mâna victimei, obligând-o să capituleze complet. Victima pe care nu au reușit să o învingă pe câmpul de luptă. <...> Idei absolut realiste și serioase pentru a ajunge la o „pace durabilă”, nu există nicio îndoială în privința asta.”

Roman Sheremeta, economist ucrainean: „Acordul încheiat în legătură cu Ucraina, și nu cu Ucraina, riscă să devină un nou pact Molotov-Ribbentrop. Pentru Europa, acesta este un test pentru a vedea dacă ordinea bazată pe reguli mai are vreo importanță. Pentru SUA, este un test de fiabilitate: vor urmări pacea cu participarea Ucrainei sau pacea în jurul Ucrainei?”

Arseni Iațeniuk, fost prim-ministru al Ucrainei: „[Știu] din surse din SUA că este practic același lucru pe care Putin și Trump l-au discutat în Alaska. Tot ceea ce este prezentat acum ca un nou plan de pace nu are nimic de-a face cu pacea. Este un plan de capitulare treptată a Ucrainei. Și toate tezele din acesta repetă în totalitate poziția lui Putin, exprimată acum aproape patru ani”.

Rusia

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei: „Nu avem nimic nou de adăugat la ceea ce s-a întâmplat la Anchorage. Nu avem nimic de spus. Vedem, citim știrile din mass-media și nu avem nimic nou de adăugat”.

Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei: „Dacă partea americană ar avea propuneri, acestea ar fi comunicate prin canalele de comunicare stabilite în acest scop de ministerele de externe”.

Surse Financial Times: „Nu este un plan, ci o combinație de propuneri reale, practice, cu intenții bune”, a declarat unul dintre interlocutorii informați din Rusia. „O parte din acestea sunt absolut inacceptabile pentru ucraineni”.

Alexander Kots, corespondent militar rus: „Acordul prevede, aparent, cedarea Donbasului de către Ucraina către Rusia. <…> Probabil la asta se referă [secretarul de stat american Marco] Rubio când vorbește despre compromisuri dureroase pentru ambele părți. Practic, ni se propune să renunțăm la o parte din suveranitatea noastră. Conform Constituției, întreg Donbassul este teritoriul

Federației Ruse. De ce ar trebui să plătim cuiva pentru a-i exploata resursele naturale? Mai trebuie să-l și reconstruim pe cheltuiala noastră. Ce ne vor mai propune să închiriăm? Insulele Kurile? Kaliningrad? Arctica?»

Europa

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene: „Pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de sprijinul ucrainienilor și al europenilor. În plus, trebuie să înțelegem că în acest război există un singur agresor și o singură victimă. Nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei. Dacă Rusia ar fi dorit cu adevărat pacea, ar fi putut accepta de mult timp un armistițiu necondiționat.”

Johann Wadeful, ministrul afacerilor externe al Germaniei: „Nu am fost informați despre acest [plan de pace]. Toți partenerii internaționali [ai Ucrainei] continuă să depună eforturi pentru a-l aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”.

Elina Valtonen, ministrul afacerilor externe al Finlandei: „Se pare că [condițiile planului de pace] au fost redactate la Moscova. Acestea ignoră complet principiile Cartei ONU, [legalizând agresiunea armată]”.

Michael Weiss, jurnalist american: „O sursă diplomatică din Europa de Vest [mi-a declarat]: „În cercurile diplomatice există înțelegerea că planul a fost pregătit de Witkoff pentru a face Ucraina mai cooperantă în viitor. Cereți un preț absurd, pentru ca următoarea [ofertă] să pară mai realistă. Un exemplu clasic de tranzacție imobiliară din New York”.

SUA

Marco Rubio, secretar de stat al SUA: „Punerea capătului unui război atât de complex și de mortal precum cel din Ucraina necesită un schimb amplu de idei serioase și realiste. Iar realizarea unei păci durabile va necesita ca ambele părți să accepte concesii dificile, dar necesare. Tocmai de aceea elaborăm și vom continua să elaborăm idei posibile pentru încetarea acestui război”.

Lindsey Graham, congresman republican, aliat al lui Trump: „Nu știu ce este acest plan în 28 de puncte. Mă bucur că elaborăm un plan. <...> [Dar] niciun plan nu va funcționa dacă Putin și aliații săi nu vor crede că suntem hotărâți să continuăm ajutorul militar, să sporim capacitatea Ucrainei de a provoca daune militare Rusiei și să intensificăm presiunea economică asupra celor care alimentează mașina de război a lui Putin, se arată într-o analiză meduza.io.

Don Bacon, congresman republican, general în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA: „Nu sunt deloc de acord cu faptul că administrația poartă negocieri cu rușii, și nu cu ucrainenii, și vrea să ceară ucrainenilor să accepte acordul ca pe un „fapt împlinit”. <…> Este similar cu Münchenul din 1938”.

