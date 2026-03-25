Un număr record de ruși au fost expulzați din UE în ultimii ani. Cum stă situația în cazul României

Rușii au început să fie expulzați în masă din țările Uniunii Europene: în 2025, statele membre ale Uniunii au emis 10 415 ordine de părăsire a teritoriului lor către cetățenii Federației Ruse. Acest lucru reiese din datele Eurostat, semnalate de publicația „Verstka”.

Indicatorul s-a dovedit a fi unul record în ultimii cinci ani pentru care există statistici complete. Astfel, în 2021, înainte de război, numărul acestor somații era de 5245. În 2022, când Rusia a cunoscut cel mai mare val de emigrație din anii 1990, pe fondul războiului din Ucraina și al mobilizării, numărul somațiilor a crescut la 5615. Dar deja în 2023 a ajuns la 7.325, iar în 2024 — la 7.535.

Cele mai multe decizii de expulzare în 2025 au fost emise de Germania — 3.030 (o creștere de 22,2%). Țara a fost lider la acest indicator și în ultimii doi ani. Pe locul al doilea în ceea ce privește expulzarea rușilor s-a situat Lituania — 1 795 de ordine (o creștere record de 190%). Pe locul al treilea s-a situat Franța care a emis 1 130 de ordine. Doar două țări din UE nu au expulzat cetățeni ruși în 2025 — Slovacia și Malta. În 2024, pe lângă acestea, nici Portugalia și România nu au cerut rușilor să părăsească teritoriul lor.

Ordinele de părăsire a UE sunt emise cetățenilor care se află ilegal pe teritoriul UE, se menționează în documentele Eurostat. În această categorie se încadrează cei care au intrat ilegal în UE sau cei care „au intrat legal, dar au rămas ulterior în țară pe motive ilegale”.

Anterior, UE a înăsprit politica de vize față de cetățenii ruși. Drept urmare, potrivit datelor Asociației Operatorilor de Turism din Rusia (ATOR), în primul trimestru al anului 2026, rușilor li s-au aprobat cu cel puțin 90% mai puține vize multiple decât în aceeași perioadă a anului 2025. În același timp, anul trecut, numărul total de vize multiple eliberate rușilor a fost estimat la 50–99 mii, ceea ce a reprezentat până la 18% din numărul total de vize Schengen aprobate.

Între timp, în rândul rușilor a început să crească interesul pentru emigrarea din țară, pentru prima dată de la mobilizarea din 2022. Conform statisticilor Google, în martie anul acesta popularitatea căutării „a pleca din Rusia” a crescut la 88 de puncte din 100. În februarie 2025, indicatorul se situa la 31 de puncte, dar a crescut treptat pe fondul întreruperilor masive ale internetului mobil, adoptării legilor represive și deteriorării situației economice.

