Live TV

Un număr record de spioni ruși au fost „reținuți și neutralizați” într-o țară membră NATO și UE, anunță serviciile secrete

Data publicării:
Spioni rusi profimedia
Foto: Profimedia
Din articol
Un număr record de 16 colaboratori ai serviciilor secrete ruse au fost „reținuți și neutralizați” anul trecut, a declarat Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO), pe fondul faptului că Moscova a recurs din ce în ce mai mult la rețelele sociale și la recruți de nivel inferior pentru a desfășura activități ostile în statul baltic.

În anuarul său privind mediul de securitate al țării, publicat luni, KAPO a afirmat că Rusia, „cu mentalitatea sa imperialistă”, rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa securității Estoniei.

Purtătoarea de cuvânt a KAPO, Marta Tuul, a declarat pentru postul public de televiziune estonian ERR că aceste cazuri implicau persoane legate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și de agenția de informații militare, GRU.

„Deoarece serviciile de informații ruse nu pot opera pe teritoriul estonian, acestea caută alte opțiuni”, a declarat Tuul pentru ERR. „Caută așa-numiți agenți mai ușor de manipulat, care să îndeplinească anumite sarcini în numele lor.”

Ea a adăugat: „Dar acest an record arată că nu reușesc.”

În mare parte oameni obișnuiți

Directorul general al Kapo, Margo Palloson, a declarat că presiunea exercitată de serviciile ruse pentru recrutarea de agenți a rămas ridicată pe tot parcursul anului.

„De la începutul anului trecut, am reținut și am dejucat activitățile a 16 colaboratori ai serviciilor speciale ruse”, a declarat Palloson presei în cadrul unei conferințe de presă luni.

El a adăugat că majoritatea celor prinși nu erau funcționari și nu aveau acces la informații sensibile.

„Marea majoritate erau oameni obișnuiți care nu lucrau în instituții guvernamentale și nu aveau acces la informații sensibile”, a spus Palloson.

El a adăugat că aceste cazuri au fost oprite înainte de a se produce daune grave.

„În ceea ce privește toți cei 16 agenți ruși, se poate spune că activitățile lor au fost întrerupte într-un stadiu relativ timpuriu. Aceștia nu au reușit să aducă prejudicii semnificative securității Estoniei”, a spus Palloson.

Rețelele sociale și riscurile la frontieră

În raportul său anual, Kapo a afirmat că Rusia și-a orientat din ce în ce mai mult operațiunile de influențare către rețelele sociale, după ce Estonia a luat măsuri împotriva canalelor de propagandă legate de Kremlin, precum Baltnews și Sputnik.

Tuul a declarat pentru ERR că platformele de socializare sunt folosite pentru a găsi „agenți ocazionali” dispuși să îndeplinească sarcini simple, inclusiv acte de vandalism. Ea a spus că unora li s-a cerut să vizeze monumentele comemorative de la Sinimäed, sau Dealurile Albastre, din nord-estul Estoniei, un loc legat de rezistența estoniană împotriva forțelor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Raportul avertizează, de asemenea, că călătoriile în Rusia prezintă riscuri, deoarece încercările de recrutare pot începe chiar la punctele de trecere a frontierei.

Tuul a declarat pentru ERR că Rusia a folosit, de asemenea, rețelele sociale pentru a promova narațiuni false, inclusiv amenințări cu bombe împotriva școlilor și afirmații privind un atac asupra orașului Narva, situat în estul Estoniei, lângă granița cu Rusia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Digi Sport
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată...
simion aur inquam george calin
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi contestațiile din...
Hungary Election
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din...
Ultimele știri
Putin şi-a pierdut „calul troian” în UE odată cu înfrângerea lui Orban în alegerile din Ungaria, spune ministrul francez de externe
Trump și-a comandat produse fast food la Casa Albă și i-a dat 100 de dolari bacșiș livratoarei. Scopul scenetei regizate
O companie din industria cimentului, condamnată pentru finanțarea terorismului. Bani pentru ISIS și Frontul al-Nusra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...