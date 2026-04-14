Un număr record de spioni ruși au fost „reținuți și neutralizați” într-o țară membră NATO și UE, anunță serviciile secrete

Un număr record de 16 colaboratori ai serviciilor secrete ruse au fost „reținuți și neutralizați” anul trecut, a declarat Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO), pe fondul faptului că Moscova a recurs din ce în ce mai mult la rețelele sociale și la recruți de nivel inferior pentru a desfășura activități ostile în statul baltic.

În anuarul său privind mediul de securitate al țării, publicat luni, KAPO a afirmat că Rusia, „cu mentalitatea sa imperialistă”, rămâne principala amenințare pe termen lung la adresa securității Estoniei.

Purtătoarea de cuvânt a KAPO, Marta Tuul, a declarat pentru postul public de televiziune estonian ERR că aceste cazuri implicau persoane legate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și de agenția de informații militare, GRU.

„Deoarece serviciile de informații ruse nu pot opera pe teritoriul estonian, acestea caută alte opțiuni”, a declarat Tuul pentru ERR. „Caută așa-numiți agenți mai ușor de manipulat, care să îndeplinească anumite sarcini în numele lor.”

Ea a adăugat: „Dar acest an record arată că nu reușesc.”

În mare parte oameni obișnuiți

Directorul general al Kapo, Margo Palloson, a declarat că presiunea exercitată de serviciile ruse pentru recrutarea de agenți a rămas ridicată pe tot parcursul anului.

„De la începutul anului trecut, am reținut și am dejucat activitățile a 16 colaboratori ai serviciilor speciale ruse”, a declarat Palloson presei în cadrul unei conferințe de presă luni.

El a adăugat că majoritatea celor prinși nu erau funcționari și nu aveau acces la informații sensibile.

„Marea majoritate erau oameni obișnuiți care nu lucrau în instituții guvernamentale și nu aveau acces la informații sensibile”, a spus Palloson.

El a adăugat că aceste cazuri au fost oprite înainte de a se produce daune grave.

„În ceea ce privește toți cei 16 agenți ruși, se poate spune că activitățile lor au fost întrerupte într-un stadiu relativ timpuriu. Aceștia nu au reușit să aducă prejudicii semnificative securității Estoniei”, a spus Palloson.

Rețelele sociale și riscurile la frontieră

În raportul său anual, Kapo a afirmat că Rusia și-a orientat din ce în ce mai mult operațiunile de influențare către rețelele sociale, după ce Estonia a luat măsuri împotriva canalelor de propagandă legate de Kremlin, precum Baltnews și Sputnik.

Tuul a declarat pentru ERR că platformele de socializare sunt folosite pentru a găsi „agenți ocazionali” dispuși să îndeplinească sarcini simple, inclusiv acte de vandalism. Ea a spus că unora li s-a cerut să vizeze monumentele comemorative de la Sinimäed, sau Dealurile Albastre, din nord-estul Estoniei, un loc legat de rezistența estoniană împotriva forțelor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Raportul avertizează, de asemenea, că călătoriile în Rusia prezintă riscuri, deoarece încercările de recrutare pot începe chiar la punctele de trecere a frontierei.

Tuul a declarat pentru ERR că Rusia a folosit, de asemenea, rețelele sociale pentru a promova narațiuni false, inclusiv amenințări cu bombe împotriva școlilor și afirmații privind un atac asupra orașului Narva, situat în estul Estoniei, lângă granița cu Rusia.

