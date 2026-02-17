Un oficial olandez sugerează modificarea software-ului avioanelor F-35, „ca la un iPhone”, pentru a integra armament european

Secretarul de stat interimar al apărării din Olanda, Gijs Tuinman, a declarat luni că, „la fel ca în cazul unui iPhone”, avionul de vânătoare american F-35 poate face obiectul unui „jailbreak” tehnic, care ar permite modificarea software-ului pentru a elimina restricțiile impuse de SUA și a integra mai rapid armament european.

Într-un interviu acordat postului de radio olandez BNR, Tuinman a indicat că, la fel ca în cazul unui smartphone, şi la un avion F-35 se poate face „jailbreak” pentru a elimina limitările impuse de software-ul american, ceea ce i-ar permite să fie echipat mai rapid cu rachete europene, potrivit Agerpres.

„Am să vă spun ceva ce nu ar trebui să spun niciodată, dar o voi spune oricum: la fel ca în cazul unui iPhone, poţi face 'jailbreak' la un F-35", a declarat el. Termenul englezesc „jailbreak” se referă la modificarea sistemelor informatice pentru a elimina restricţiile producătorului şi a extinde funcţionalităţile.

Tuinman, care va părăsi funcţia lunea viitoare, odată cu preluarea mandatului de către noul guvern olandez, a apreciat că integrarea armamentului european în F-35 - aeronave care fac parte şi din Forţele Aeriene Regale olandeze - este prea lentă din cauza controlului SUA asupra software-ului aparatului de zbor. Olanda a participat la dezvoltarea F-35 şi a investit în program.

Remarcile lui Tuinman au fost preluate de presa specializată în domeniul apărării din Statele Unite şi au circulat pe reţelele de socializare, generând critici din cauza tonului şi conţinutului declaraţiei.

Patrick Bolder, expert în apărare la Centrul pentru Studii Strategice din Haga şi locotenent-colonel în retragere al Forţelor Aeriene, a calificat declaraţiile „imprudente” şi a explicat pentru BNR că F-35 depinde de mai multe sisteme aflate sub controlul SUA, inclusiv cele logistice, prin urmare această problemă nu se limitează la o singură componentă software.

Mai mult, el a avertizat că este riscant să se creeze tensiuni în relaţia cu un furnizor pe care Olanda se bazează în ceea ce priveşte echipamentul militar şi a reamintit că ţara a participat la dezvoltarea F-35 şi a fost unul dintre primii aliaţi care l-au achiziţionat de la Washington.

Totuşi, Bolder a subliniat că problema de fond a dezbaterii este reală: dependenţa Europei de Statele Unite în materie de apărare este ridicată şi, în opinia sa, partenerii europeni trebuie să caute să obţină o autonomie mai mare şi să facă presiuni pentru a putea integra propriile sisteme de armament în aeronave precum F-35.

Editor : M.I.