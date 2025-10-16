Un oraș din Ucraina redenumește piața centrală în cinstea lui Donald Trump

Consiliul municipal din Cernihiv a redenumit Piața Basmelor după președintele american Donald Trump pe 16 octombrie, a raportat mass-media locală Suspilne Cernihiv.

Marina Semenenko, membră a partidului Solidaritatea Europeană care a înaintat propunerea, a scris pe Facebook pe 16 octombrie că următorul pas era să contacteze Casa Albă și să-l invite pe Trump și familia sa „să viziteze orașul nostru erou”.

Cernihiv, un oraș din nordul Ucrainei, a fost desemnat „Oraș Erou” în 2022 – alături de Kiev, Harkov și Mariupol – în semn de recunoaștere a rolului său simbolic și de apărare în rezistența Ucrainei în timpul invaziei pe scară largă.

Decizia de a redenumi Piața Basmelor a fost luată „pentru a onora liderii politici proeminenți ai epocii moderne, precum și pentru a atrage atenția internațională asupra reconstrucției orașului erou Cernihiv”, potrivit notei explicative a deciziei publicate online de Semenenko.

„Locuitorii din Cernihiv își exprimă speranța sinceră că, în fața noilor provocări internaționale, Donald Trump va fi cel care va reuși să depună eforturi pentru a opri un alt război major și pentru a obține o pace durabilă. Credem că pentru acest lucru ar putea deveni pe bună dreptate laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, continuă nota explicativă.

În timpul celei de-a doua campanii prezidențiale, Trump s-a prezentat ca un „președinte al păcii”, promițând că va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei în termen de 24 de ore de la preluarea funcției. Cu toate acestea, în ciuda gesturilor sale de deschidere – inclusiv o invitație fără precedent adresată președintelui rus Vladimir Putin de a se întâlni cu el în Alaska în timpul verii – Moscova nu a manifestat prea mult interes în a reveni la masa negocierilor.

Trump s-a lăudat că a pus capăt a „șapte războaie” de la începutul celui de-al doilea mandat și și-a exprimat în mod activ interesul de a primi Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale. Președintele Volodimir Zelenski a declarat jurnaliștilor pe 8 octombrie că este gata să-l nominalizeze pe Trump dacă acesta va contribui la asigurarea unui armistițiu cu Rusia.

Pe 9 octombrie, Trump a negociat cu succes un armistițiu între Israel și Hamas, punând efectiv capăt conflictului de doi ani care a ucis zeci de mii de oameni și a strămutat nenumărați alții.

