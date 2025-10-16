Live TV

Un oraș din Ucraina redenumește piața centrală în cinstea lui Donald Trump

Data publicării:
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Donald Trump și Volodimir Zelenski, întrevedere pe 18 august la Washington D.C. Foto: Profimedia Images

Consiliul municipal din Cernihiv a redenumit Piața Basmelor după președintele american Donald Trump pe 16 octombrie, a raportat mass-media locală Suspilne Cernihiv.

Marina Semenenko, membră a partidului Solidaritatea Europeană care a înaintat propunerea, a scris pe Facebook pe 16 octombrie că următorul pas era să contacteze Casa Albă și să-l invite pe Trump și familia sa „să viziteze orașul nostru erou”.

Cernihiv, un oraș din nordul Ucrainei, a fost desemnat „Oraș Erou” în 2022 – alături de Kiev, Harkov și Mariupol în semn de recunoaștere a rolului său simbolic și de apărare în rezistența Ucrainei în timpul invaziei pe scară largă.

Decizia de a redenumi Piața Basmelor a fost luată „pentru a onora liderii politici proeminenți ai epocii moderne, precum și pentru a atrage atenția internațională asupra reconstrucției orașului erou Cernihiv”, potrivit notei explicative a deciziei publicate online de Semenenko.

„Locuitorii din Cernihiv își exprimă speranța sinceră că, în fața noilor provocări internaționale, Donald Trump va fi cel care va reuși să depună eforturi pentru a opri un alt război major și pentru a obține o pace durabilă. Credem că pentru acest lucru ar putea deveni pe bună dreptate laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, continuă nota explicativă.

În timpul celei de-a doua campanii prezidențiale, Trump s-a prezentat ca un „președinte al păcii”, promițând că va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei în termen de 24 de ore de la preluarea funcției. Cu toate acestea, în ciuda gesturilor sale de deschidere – inclusiv o invitație fără precedent adresată președintelui rus Vladimir Putin de a se întâlni cu el în Alaska în timpul verii – Moscova nu a manifestat prea mult interes în a reveni la masa negocierilor.

Trump s-a lăudat că a pus capăt a șapte războaie” de la începutul celui de-al doilea mandat și și-a exprimat în mod activ interesul de a primi Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale. Președintele Volodimir Zelenski a declarat jurnaliștilor pe 8 octombrie că este gata să-l nominalizeze pe Trump dacă acesta va contribui la asigurarea unui armistițiu cu Rusia.

Pe 9 octombrie, Trump a negociat cu succes un armistițiu între Israel și Hamas, punând efectiv capăt conflictului de doi ani care a ucis zeci de mii de oameni și a strămutat nenumărați alții.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura...
ccr curtea constitutionala
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Ultimele știri
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta azi înainte de întâlnirea lui cu Volodimir Zelenski
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu Trump. „Subiectul principal”: rachetele Tomahawk
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Ihor Koval
Un aliat al lui Zelenski s-a autoproclamat primar interimar al Odesei
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”