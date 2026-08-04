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Un parc abandonat de lângă Paris ar putea renaște cu bani din Arabia Saudită. Planul lui Macron depășește un miliard de euro

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Statuetă dragon ball la parcul tematic din Arabia Saudită
Seria Dragon Ball, în primul parc tematic în Arabia Saudită. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Un proiect al Arabiei Saudite Un simbol al anilor '80

Palatul Elysee poartă discuții confidențiale cu potențiali investitori din Arabia Saudită pentru transformarea fostului parc de distracții Mirapolis, abandonat de peste trei decenii, într-un parc tematic dedicat universului manga. Potrivit unor surse citate de Politico, investiția ar putea depăși un miliard de euro.

O filială a Fondului Public de Investiții din Arabia Saudită, numită Qiddiya Investment Company, se află în centrul negocierilor. Fondul suveran de investiții saudit a deschis recent un birou la Paris.

Potrivit unui diplomat cu contacte în Golf, proiectul ar implica achiziționarea de către investitorii sauditi a fostului amplasament Mirapolis, situat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Paris, cu intenția de a-l transforma într-un parc tematic inspirat din populara serie de manga „Dragon Ball”.

Explozia de popularitate a manga-ului s-a resimțit puternic în Franța, unde benzile desenate și romanele grafice sunt deosebit de populare.

Valoarea estimată a investiției nu este încă cunoscută, dar mai multe părți implicate în discuții sugerează că tranzacția ar putea depăși 1 miliard de euro.

Un proiect al Arabiei Saudite

Proiectul face parte din planul „Viziunea 2030” al prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, care vizează diversificarea economiei regatului, dependentă de petrol, prin investiții masive în turism și agrement.

Compania de investiții Qiddiya supraveghează construcția orașului cu același nume - un imens complex de divertisment situat la aproximativ 50 de kilometri de Riad. Complexul va include un circuit de Formula 1, un mare complex de tenis conceput pentru a găzdui turnee internaționale, un parc de distracții operat de lanțul american Six Flags și un alt parc tematic inspirat din Dragon Ball.

Potrivit a trei persoane familiarizate cu negocierile, planul actual este de a construi un parc „Dragon Ball” de dimensiuni mai reduse pe locul unde se afla odinioară Mirapolis.

Palatul Elysee nu a răspuns la întrebările privind detaliile proiectului, iar Compania de Investiții Qiddiya nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Directorul general al Qiddiya, Abdullah Aldawood, s-a întâlnit cu Macron la ultimele două summituri „Choose France”, evenimente organizate pentru a atrage investiții străine în țară. În cadrul evenimentului, dosarul de presă al summitului a făcut referire, în termeni criptici, la semnarea unui memorandum de înțelegere menit să „exploreze un proiect major de turism și divertisment în Franța”.

Cu câteva săptămâni înainte de „Choose France” din acest an, Aldawood s-a întâlnit cu Valerie Pecresse, președinta regiunii Île-de-France, unde se află amplasamentul abandonat al Mirapolis. 

Ca semn al faptului că proiectul avansează bine, la sfârșitul lunii trecute, oficiali reprezentând regiunea Île-de-France, care include Parisul, s-au întâlnit cu reprezentanți ai a 10 ministere cheie, ai operatorului rețelei electrice RTE și ai operatorului de transport public Île-de-France Mobilites pentru a discuta despre o eventuală relansare a parcului.

Ordinea de zi a acestei întâlniri, la care Politico a avut acces, a inclus discuții despre guvernanța viitorului proiect, infrastructura de transport, necesarul energetic și aspectele legate de achiziția terenurilor. Întâlnirea a fost prezidată de fostul șef de cabinet al lui Macron, Georges-François Leclerc, care este în prezent prefectul regiunii Île-de-France.

„Nu aveam nicio informație înainte de a primi invitația la întâlnire, dar înțelegem că Palatul Elysée dorește să intensifice presiunea asupra acestei chestiuni”, a declarat un consilier ministerial care a participat la discuții.

Un simbol al anilor '80

Inaugurat în 1987 de către Jacques Chirac, pe atunci prim-ministru, și finanțat de miliardarul saudit Ghaith Pharaon, Mirapolis a fost conceput ca o încercare a Franței de a submina dominația Statelor Unite în industria parcurilor tematice.

Însă dificultățile financiare s-au acumulat rapid. Numărul de vizitatori a fost sub așteptări, iar concurența din partea EuroDisney a subminat și mai mult modelul de afaceri al parcului câțiva ani mai târziu. Mirapolis și-a închis definitiv porțile patru ani mai târziu.

Discuțiile privind succesorul parcului de distracții Mirapolis au rămas foarte limitate. Niciun oficial al primăriei Courdimanche, comuna în care se află Mirapolis, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Rachid Temal, senatorul Partidului Socialist care reprezintă circumscripția Mirapolis, a declarat că nu a fost implicat în discuții și că preferă să nu comenteze în acest moment.

Aurelien Tache, deputat al partidului de extremă stânga „France Unbowed” care reprezintă zona, a afirmat că nici el nu a fost ținut la curent și că va acorda o atenție deosebită „aspectelor de mediu și sociale ale proiectului”.

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Editor : C.A.

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