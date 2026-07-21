„Un pas important înainte”: Parlamentarii francezi au aprobat interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani

Parlamentul francez a adoptat marţi definitiv un proiect de lege care interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani, o premieră în Europa, măsură care urmează să intre în vigoare în septembrie pentru a proteja sănătatea copiilor şi adolescenţilor, transmite France24.

Legiuitorii francezi au aprobat marți un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, plasând Franța în fruntea eforturilor similare din Uniunea Europeană. Președintele Emmanuel Macron a promovat această interdicție ca o reformă emblematică a ultimului său mandat și s-a angajat să o pună în aplicare până în septembrie.

„Franța este un exemplu în Europa în ceea ce privește protecția copiilor și adolescenților noștri”, a declarat Macron într-un videoclip postat pe rețelele sociale, salutând „un pas important înainte”. El a mulțumit deputaților pentru susținerea legislației.

„Consiliul Constituțional trebuie să se pronunțe acum asupra acesteia, iar apoi va veni momentul să luăm măsuri pentru a pune în aplicare această măsură și a ne proteja copiii în mediul online”, a adăugat el pe X.

După aprobarea de către Senat, marți dimineață, deputații din Adunarea Națională au adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă.

Un număr tot mai mare de țări iau măsuri pentru a restricționa accesul la rețelele sociale, pe fondul avertismentelor tot mai numeroase privind efectele nocive ale acestora asupra copiilor.

Interdicția urma să fie implementată în două etape, minorii sub 15 ani urmând să nu mai poată crea conturi noi începând cu 1 septembrie. Conform legislației, interdicția se va aplica conturilor existente începând cu ianuarie 2027.

Ministra Digitalizării, Anne Le Henanff, a declarat înaintea votului că acest calendar este realist, „deoarece instrumentele de verificare a vârstei există deja”, iar altele sunt încă în curs de dezvoltare, responsabilitatea impunerii acestei reguli revenind platformelor.

„Timp de patru luni, noi toți, în Franța, va trebui să ne dovedim vârsta”, a declarat ea jurnaliștilor. „Dacă cineva are sub 15 ani, contul îi va fi închis.”

Ministrul a dat, de asemenea, asigurări că datele personale ale utilizatorilor vor fi protejate.

Aplicarea măsurii până în septembrie ar asigura, de asemenea, că o prevedere a proiectului de lege - interzicerea telefoanelor mobile în licee - va intra în vigoare la începutul anului școlar francez.

Nocive pentru sănătatea adolescenților

Autoritatea franceză de supraveghere a sănătății publice a declarat anul trecut că platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram sunt nocive pentru adolescenți, în special pentru fete, deși nu reprezintă singurul motiv al deteriorării sănătății lor mentale.

Agenția a precizat că unul din doi adolescenți petrece între două și cinci ore pe zi pe smartphone. Într-un raport publicat în decembrie, aceasta a arătat că aproximativ 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani folosesc zilnic smartphone-urile pentru a accesa internetul, 58% dintre ei utilizând dispozitivele pentru rețelele sociale.

Raportul a evidențiat o serie de efecte nocive care decurg din utilizarea rețelelor sociale, printre care scăderea stimei de sine și expunerea crescută la conținut asociat cu comportamente riscante, precum automutilarea, consumul de droguri și sinuciderea. Mai multe familii din Franța au dat în judecată TikTok în legătură cu sinuciderile unor adolescenți pe care le consideră legate de conținutul dăunător.

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Legiuitorii au fost de acord asupra necesității unei reglementări, dar cele două camere nu au ajuns la un consens în privința abordării.

Senatorii francezi au optat pentru un sistem pe două niveluri, care face distincție între platformele incluse pe lista neagră, semnalate ca fiind dăunătoare pentru dezvoltarea copilului, și cele la care se poate accesa în continuare cu acordul părinților.

Însă interdicția generală propusă de Camera Deputaților a prevalat, în ciuda criticilor venite din partea unor reprezentanți ai stângii cu privire la procesul de verificare a vârstei, la rapiditatea punerii sale în aplicare și la riscurile de eludare, precum și la preocupările legate de confidențialitate.

Sunt prevăzute excepții de la interdicție pentru site-uri precum enciclopediile online și platformele educaționale, iar textul nu prevede sancțiuni pentru copii sau părinți.

„Marile platforme sunt, în opinia mea, în mare măsură pregătite”, a declarat pentru AFP parlamentara Laure Miller.

Rolul UE

Sistemul de liste negre ar fi necesitat mai mult timp, inclusiv noi consultări cu Comisia Europeană privind criteriile, și ar fi comportat un „risc redus” de neconformitate cu legislația europeană, a afirmat senatoarea de centru Catherine Morin-Desailly, responsabilă de proiectul de lege în camera superioară.

UE însăși ia în considerare o interdicție a rețelelor sociale de când statele membre, printre care Franța, Grecia și Spania, au exercitat presiuni pentru limitarea accesului. Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că copiii ar trebui să aibă „acces etapizat și gradual” la rețelele sociale.

Aplicarea reglementărilor se va confrunta, de asemenea, cu provocarea de a pune în funcțiune sisteme eficiente de verificare a vârstei.

Deputata Laure Miller a declarat pentru AFP că platformele vor trebui să integreze „instrumentul sau instrumentele” pe care le vor alege în acest scop, existând diverse opțiuni disponibile sau în curs de dezvoltare, inclusiv o aplicație de verificare a vârstei prezentată în aprilie de Comisia Europeană.

După ce guvernul lui Macron a suspendat anul trecut o reformă emblematică a pensiilor, interdicția privind rețelele sociale ar putea fi ultima sa schimbare majoră pe plan intern înainte de a-și încheia mandatul în aprilie 2027.

Odată cu adoptarea legii, Franța se alătură unei liste tot mai lungi de peste 20 de țări care au luat măsuri pentru a reglementa accesul copiilor la rețelele sociale.

În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară din lume care a impus platformelor TikTok, YouTube, Snapchat și altor site-uri de top să elimine conturile deținute de minori sub 16 ani, sub amenințarea unor amenzi severe.

Editor : C.A.