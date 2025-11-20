Live TV

Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi

Data publicării:
planta marijuana
Foto: Profimedia
Din articol
„Un joint zdravăn înaintea vizitei medicale” Consumul recreativ, legalizat

Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint” înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat co-președintele partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken.

Jan van Aken a anunţat că partidul său elaborează şi un ghid despre „cum poţi evita serviciul militar”, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Coaliţia cancelarului federal german Friedrich Merz a ajuns săptămâna trecută la un acord asupra unui nou tip de serviciu militar voluntar pentru tineri, menit să consolideze armata germană (Bundeswehr).

Conform propunerii guvernului, care mai are nevoie de aprobarea parlamentului, toţi tinerii născuţi în anul 2008 sau mai târziu vor fi evaluaţi pentru a fi înscrişi în evidenţele armatei.

Chiar dacă noul serviciu militar va fi iniţial unul voluntar, parlamentul ar putea introduce o măsură obligatorie de completare a rândurilor armatei dacă nu vor fi suficienţi tineri care să se ofere voluntari.

„Un joint zdravăn înaintea vizitei medicale”

În acest context, Jan van Aken afirmă că partidul său are „multe experienţe pozitive” pe care le poate împărtăşi „tinerilor care pur şi simplu nu doresc să fie puşi cu forţa în uniformă”, inclusiv să apeleze la droguri în acest scop.

„De exemplu, se spune că fumatul unui joint zdravăn înaintea vizitei medicale v-ar putea ajuta să fiţi declaraţi inapţi”, sugerează politicianul german.

Germania s-a alăturat anul trecut grupului restrâns de ţări care au legalizat consumul de canabis în scop recreativ, după ce Bundestagul (camera inferioară a parlamentului) a adoptat - cu unele amendamente - un proiect de lege cerut de fostul guvern de coaliţie care era alcătuit atunci din social-democraţi, liberali şi Verzi, în pofida avertismentelor medicilor, juriştilor şi opoziţiei conservatoare ajunsă între timp la guvernare.

Consumul recreativ, legalizat

Versiunea finală a acestei legi controversate ce a provocat numeroase polemici a fost revizuită faţă de versiunea prea liberală propusă de guvernul de la acea vreme, fiind introduse mai multe restricţii.

De pildă, persoanele cu vârste de peste 18 ani au primit dreptul să cultive acasă maxim trei plante de canabis pentru consum personal sau să deţină în spaţiul privat 50 de grame de canabis, cantitate redusă la jumătate în spaţiul public.

De asemenea, a fost legalizată în Germania crearea de „cluburi” cu până la 500 de membri care vor putea cultiva colectiv canabis pentru consum propriu, fără dreptul de a-l comercializa, dar membrii unui astfel de club îşi vor putea oferi canabis unul altuia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă
Digi Sport
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
h potra scos sub escorta grea de pe aeroportul otopeni
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea...
Steve Witkoff
Steve Witkoff a scăpat din greşeală cine e sursa care a divulgat...
polististi mascati il escorteaza pe horatiu potra de la aeroportul otopeni
Primele imagini cu Potra adus în cătușe în țară. Busculadă pe...
Ultimele știri
Rusia este „alături” de Venezuela în conflictul cu SUA: Colaborăm în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţii, „nu e un secret”
Gheorghe Hagi, în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ce loc ocupă fostul internațional român
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drapelul germaniei
Germania consideră inacceptabil planul american de pace pentru Ucraina
Descindere SBU
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
militari din corpul voluntarilor rusi
Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei
Pisică
Germania. O pisică a fost trimisă din greşeală într-un colet
ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas,
Tensiuni în guvernul Germaniei. Coaliția riscă să se destrame din cauza reformei pensiilor, avertizează social-democrații
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe...
Fanatik.ro
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum arăta și ce făcea Anca Alexandrescu la 20 de ani. Biografia neoficială: ”Ultima iubire” a lui Ion...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Bunurile devin comune după 5 ani de căsătorie? Explicaţia oficială
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...