Un pompier a murit după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat. Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru

Data publicării:
incendiu spania
Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru. Foto: Profimedia

Un pompier şi-a pierdut viaţa în nord-vestul Spaniei în urma unui accident, a anunţat luni guvernul regiunii Castilia şi León, numărul deceselor în incendiile care devastează Spania de peste o săptămână ajungând astfel la patru, informează AFP și Agerpres.

Autorităţile locale „deplâng decesul” unui pompier după „răsturnarea” unui vehicul care transporta apă, potrivit mesajului publicat pe reţeaua de socializare X.

Accidentul s-a produs atunci când convoiul din care făcea parte aceste vehicul s-a îndepărtat de incendiu pentru a merge pe un drum forestier foarte înclinat. „Din motive necunoscute, vehiculul s-a apropiat de taluz şi s-a răsturnat pe o pantă cu o diferenţă mare de nivel”, au adăugat autorităţile locale.

Peste 70.000 de hectare au ars în Spania în ultimele zile şi peste 157.000 de la începutul anului, potrivit Sistemului european de informare pe tema incendiilor de pădure (EFFIS), cifre în continuă creştere.

În contextul amplorii devastării provocate de incendiile din Spania, prim-ministrul Pedro Sanchez a anunţat duminică ''un pact naţional pentru urgenţa climatică''.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

