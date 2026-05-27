Un preot din Odesa, subordonat Patriarhiei Moscovei, a trimis coordonate Rusiei pentru atacurile cu rachete balistice

Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut un cleric al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei care a coordonat atacul asupra orașului Odesa în martie 2024. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al SBU.

Potrivit GUR, recrutul era un preot al uneia dintre bisericile eparhiei locale a Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei, care a coordonat atacul asupra orașului Odesa.

Conform anchetei, tocmai de la coordonatele sale Federația Rusă a lansat două rachete Iskander-M către zona de agrement a centrului regional.

Prima rachetă a lovit o zonă rezidențială și alte infrastructuri civile, unde, potrivit informatorului, se aflau militari.

A doua lovitură a căzut în același loc, dar în momentul în care serviciile de urgență ajunseseră deja la fața locului.

După atac, agentul rus i-a scris coordonatorului său din Rusia și s-a ascuns pentru a evita a fi descoperit. Însă SBU l-a demascat pe agentul recrutat și l-a reținut la domiciliul său.

Preotul a intrat în atenția serviciilor speciale rusești când a postat comentarii pro-Kremlin pe canalul Telegram.

După recrutare, el, fără să-și scoată sutana, s-a plimbat prin oraș și a marcat țintele necesare pe Google Maps.

A transmis informațiile colectate printr-un chatbot administrat de trădătorul Sergey Lebedev (alias „Shaggy”), care se ascunde în Donețk și lucrează pentru serviciile de informații militare rusești.

Ancheta a stabilit că preotul a transmis Federației Ruse informații privind amplasarea sistemelor de apărare aeriană care protejează regiunea Odesa.

De asemenea, el a informat Rusia cu privire la coordonatele uneia dintre substațiile electrice din apropierea orașului Odesa, în special cu privire la sistemul său de protecție. Iar după atacul asupra instalației energetice, a furnizat informații despre consecințele acestuia.

În timpul percheziției, anchetatorii au confiscat un smartphone pe care se aflau coordonatele marcate și corespondența cu contactele sale din cadrul GRU-ului rus.

În special, deținutul este acuzat în temeiul părții 2 a articolului 111 din Codul penal al Ucrainei (trădare de stat comisă în condiții de lege marțială).

Autorul faptei se află în arest preventiv fără posibilitatea eliberării pe cauțiune și riscă închisoarea pe viață, precum și confiscarea bunurilor.

Anterior, „Pryamiy” a relatat că SBU a reținut un agent rus care a coordonat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene ale Federației Ruse asupra Kievului, în noaptea de 24 mai.

De asemenea, a fost reținut un agent al FSB care intenționa să arunce în aer o substație electrică din Kropivnitski.

