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Un renumit festival de muzică psihedelică și-a suspendat programul după ce doi oameni au murit

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Ozora, unul dintre cele Ozora este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică trance din Europa FOTO Facebook / Ozora Music Festival
Ozora, unul dintre cele Ozora este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică trance din Europa FOTO Facebook / Ozora Music Festival
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Organizatorii festivalului psihedelic Ozora, unul dintre cele mai mari evenimente de muzică trance din Europa, care se desfăşoară în Ungaria, au decis duminică să suspende toate concertele începând cu miezul nopţii, după ce au avut loc două decese în timpul evenimentului.

Sâmbătă, un american în vârstă de 45 de ani s-a urcat pe una dintre structurile decorative care înconjoară scena principală, după care a căzut, pierzându-şi viaţa, a declarat poliţia pentru site-ul regional de ştiri maghiar FEOL.

Autorităţile şi organizatorii consideră că bărbatul s-a sinucis probabil în mod intenţionat.

Mai devreme în cursul zilei, o femeie în vârstă de 39 de ani a suferit un leşin, „probabil din cauza căldurii intense”, iar încercările de resuscitare au eşuat, potrivit FEOL.

„Având în vedere aceste evenimente tragice, toate programele muzicale se vor încheia la miezul nopţii”, au precizat organizatorii într-un comunicat.

Festivalul Ozora se desfăşura, începând cu 24 iulie, la Dadpuszta, în centrul Ungariei. Ultimele concerte urmau să aibă loc luni.

Ungaria se află de joi sub nivelul maxim de alertă din cauza caniculei, temperaturile urmând să atingă până la 40 °C în weekend.

Editor : I.B.

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