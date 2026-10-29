Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania și a ajutat la salvarea pasagerilor: „A fost o explozie ca o bombă”

Un român care se afla la aproximativ 20 de metri de locul accidentului feroviar din Spania, soldat cu cel puțin 68 de morți, susține că a fost primul care a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Acesta a povestit că s-a auzit o explozie asemănătoare unei bombe și că a intervenit pentru a scoate călătorii din zona vagoanelor avariate, până la sosirea echipajelor de intervenție.

Ioan Dunca a declarat pentru Știrile TVR că se afla la numai 15-20 de metri de locul în care s-au ciocnit cele două trenuri. Potrivit relatării sale, una dintre garnituri era oprită pe calea ferată, iar un al doilea tren a lovit-o din spate, impactul fiind urmat de o explozie puternică și de deraierea mai multor vagoane.

„Eram la 15-20 de metri de tren când a fost accidentul. Un tren a fost oprit pe calea ferată, la semafor și venea unul din spatele lui și a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta, că sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta și cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate. A fost o explozie ca o bombă, o explozie foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum”, a povestit bărbatul.

Imediat după coliziune, românul a sunat la 112 și a contactat personalul unei gări din apropiere. Acesta susține că a fost primul care a anunțat accidentul, după care a intervenit pentru a ajuta pasagerii să iasă din zona căii ferate.

„Am sunat la 112. În apropiere e o gară care dirijează trenurile și i-am sunat pe ăia. Nici ăia nu au știut ce s-a întâmplat. Eu am fost primul care am anunțat. Aici, în Spania, în zona asta, e sârmă pe o parte de calea ferată și pe cealaltă parte. Când am văzut eu, m-am apucat și am tăiat sârma și am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă că e o coastă așa mare și i-am ajutat să iasă”, a mai declarat acesta.

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Cel puțin 68 de morți în urma accidentului feroviar din Spania

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, în sudul Spaniei. Un tren al operatorului Renfe a lovit din spate o garnitură Iryo, care era oprită pe aceeași linie. În cele două trenuri se aflau aproximativ 540 de pasageri.

Potrivit bilanțului comunicat de autoritățile spaniole, cel puțin 68 de persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat și au căzut pe un taluz. Echipele de intervenție au continuat căutările printre resturile garniturilor, în condițiile în care autoritățile nu excludeau posibilitatea descoperirii altor victime.

Primele informații din anchetă indică o posibilă eroare în gestionarea circulației feroviare. O defecțiune a sistemului de siguranță ar fi provocat oprirea mai multor trenuri, după care garnitura Renfe ar fi primit permisiunea de a-și continua deplasarea, deși trenul Iryo se afla încă pe aceeași linie. Cauzele exacte ale tragediei nu au fost însă stabilite.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a promis o anchetă completă pentru clarificarea împrejurărilor accidentului și stabilirea eventualelor responsabilități. Guvernul de la Madrid a decretat trei zile de doliu național, în perioada 29-31 octombrie.

Este al doilea accident feroviar mortal produs în Spania în acest an, după tragedia din ianuarie, soldată cu 46 de morți. Coliziunea de miercuri este considerată cel mai grav accident feroviar din Europa din 2013, când 80 de persoane au murit în urma deraierii unui tren în Spania.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis că, prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a solicitat autorităților spaniole informații despre cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite. La momentul informării, consulatul nu a primit solicitări de asistență consulară în legătură cu accidentul.

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Editor : A.D.