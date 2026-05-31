Live TV

Un român a învins din nou extrema dreaptă în Germania: Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar. Mesajul lui Dominic Fritz

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-31T221708.385
Octavian Ursu, primarul oraşului german Görlitz, şi Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara. Foto: Profimedia. Foto via News.ro

Octavian Ursu, german de origine română și candidat al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), a câştigat al doilea mandat de primar al oraşului Görlitz, din estul Germaniei, după ce l-a învins în turul al doilea pe candidatul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel. Ursu a obţinut 55,8% din voturi, victoria sa fiind salutată de primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care a descris rezultatul drept „o victorie a valorilor europene”.

Candidatul CDU a obţinut 55,8% din voturi, învingându-l pe adversarul său Sebastian Wippel, de la AfD, care a primit 44,2%, relatează News.ro, citând presa germană.

Prezenţa la vot a fost de 56,8%. Un total de 44.500 de persoane au avut dreptul de vot.

Şi în 2019 Ursu a câştigat în al doilea tur de scrutin în faţa aceluiaşi candidat.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care este şi el cetăţean german şi român, a transmis un mesaj după rezultatul votului: „Românul şi europeanul Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e şi o victorie a valorilor europene”.

Fritz relatează că Görlitz este un oraş aflat chiar la graniţa cu Polonia: „Încălzirea oraşului se face împreună cu oraşul polonez Zgorzelec. Se vorbeşte poloneză la fel de natural cum la noi, la Timişoara, se vorbeşte maghiară. Un oraş condus de un bucureştean cu dublă cetăţenie, română şi germană”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
portul din Hamburg
Cine se află în spatele presupuselor tentative de sabotaj îndreptate împotriva marinei germane. Zeci de acte înregistrate în ultimul an
Lithuania Belgian Soldier
Lituania, cândva ocupată de Germania, se bucură că soldații Berlinului s-au întors: „Ei au învățat din lecțiile trecutului, rușii nu”
Meeting Of NATO Ministers Of Foreign Affairs In Helsingborg, Sweden - 22 May 2026
După prăbușirea dronei pe un bloc din Galați, Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, apel la întărirea securității după incidentul cu drona din Galați: Apărarea Ucrainei este apărarea noastră”
Mark Rutte.
NATO îşi extinde prezenţa militară la graniţa cu Rusia. Germania şi Olanda anunţă un nou comandament în statele baltice
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Donald Trump trimite Iranului condiții mai dure pentru un acord de...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după ce România a prezentat datele despre drona de la...
Ultimele știri
Un „mamut” păstrat timp de 70 de ani într-un muzeu s-a dovedit a fi cu totul altceva. Ce animal era, de fapt
Dragoș Pîslaru și-a prezentat concluziile după primele consultări privind legea salarizării: „Vom corecta ce poate fi corectat”
Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, și-a dat demisia. Motivele invocate de fostul înalt ierarh
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri istorice de pe Valea Prahovei: cât costă clădirea care a...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust...
Newsweek
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”