Un român a învins din nou extrema dreaptă în Germania: Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar. Mesajul lui Dominic Fritz

Octavian Ursu, german de origine română și candidat al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), a câştigat al doilea mandat de primar al oraşului Görlitz, din estul Germaniei, după ce l-a învins în turul al doilea pe candidatul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel. Ursu a obţinut 55,8% din voturi, victoria sa fiind salutată de primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care a descris rezultatul drept „o victorie a valorilor europene”.

Prezenţa la vot a fost de 56,8%. Un total de 44.500 de persoane au avut dreptul de vot.

Prezenţa la vot a fost de 56,8%. Un total de 44.500 de persoane au avut dreptul de vot.

Şi în 2019 Ursu a câştigat în al doilea tur de scrutin în faţa aceluiaşi candidat.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care este şi el cetăţean german şi român, a transmis un mesaj după rezultatul votului: „Românul şi europeanul Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte. E victoria lui, dar e şi o victorie a valorilor europene”.

Fritz relatează că Görlitz este un oraş aflat chiar la graniţa cu Polonia: „Încălzirea oraşului se face împreună cu oraşul polonez Zgorzelec. Se vorbeşte poloneză la fel de natural cum la noi, la Timişoara, se vorbeşte maghiară. Un oraş condus de un bucureştean cu dublă cetăţenie, română şi germană”.

